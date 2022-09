Xuýt xoa chất lỏng đắt nhất TG trong cơ thể bọ cạp vàng Israel

Theo Business Insider, nọc độc của loài bọ cạp vàng Israel (Deathstalker Scorpion) mặc dù gây chết người nhưng lại là mặt hàng cơ hội kinh doanh không giới hạn. Một giọt nọc độc nhỏ có thể được bán với giá 130 đô la Mỹ, và mỗi giọt cần được vắt ra thủ công, mỗi giọt chỉ có thể tạo ra tối đa 2 mg và phải mất 2,64 triệu lần để ép chất độc.Vì vậy ngay cả khi bạn có nhiều tiền cũng khó mua được nhiều nọc độc bọ cạp Israel.Chất lỏng đắt nhất thế giới: 1 lít có giá khoảng 10,3 triệu USD (khoảng 40 tỉ đồng/lít) và từng giọt đều được vắt bằng tay nhân tạo. Steve Trim, người sáng lập trang nghiên cứu Venomtech của Mỹ, chuyên nghiên cứu về nọc độc của bọ cạp cho biết, bị bọ cạp vàng Israel đốt “sẽ đau gấp trăm lần ong đốt”. Sở dĩ nọc bọ cạp vàng Israel đắt như vậy là do chứa rất nhiều thành phần quý có thể giúp phát triển các loại thuốc đột phá. Ví dụ, chlorotoxin của nó, liên kết hoàn hảo với các tế bào ung thư não và cột sống, giúp xác định kích thước và vị trí chính xác của các khối u, và cũng có thể được sử dụng để diệt trừ bệnh sốt rét ở muỗi. Kaliotoxin giúp chuột chống lại bệnh xương. Giống như nọc độc của bọ cạp, Deathstalker có đặc tính đặc biệt trong việc nghiên cứu các loại thuốc chống ung thư và các bệnh khác chưa có thuốc chữa. Đó là lý do tại sao nọc độc của bọ cạp Deathstalker lại đắt hàng và được giới y học săn lùng. Hiện nay các nhà khoa học vẫn đang tiến hành nghiên cứu sâu về bọ cạp và dự kiến sẽ phát triển thêm nhiều công dụng trong y học, các nhà khoa học cũng đã phát minh ra máy vắt nọc nhanh gấp 4 lần so với phương pháp thủ công của con người. Bọ cạp là loài động vật chân đốt có nọc độc, và chỉ có 25 loài bọ cạp được biết là có thể gây hại cho con người. Bọ cạp vàng Israel, còn được gọi là bọ cạp vàng Palestine, có thân màu vàng vàng, dài khoảng 3 đến 8 cm, và đuôi tương đối ngắn, nhưng có một cặp chelicerae mạnh mẽ, phân bố ở các vùng sa mạc của Bắc Phi và các Trung đông. Bọ cạp vàng Israel là loài bọ cạp sa mạc khét tiếng nhất thế giới, sống ở sa mạc khô và nóng, cây bụi, ban ngày chúng ẩn náu trong các khe đá, dưới vỏ cây hoặc trong các hang động bị các loài động vật khác bỏ rơi. Theo số liệu kiểm tra, độc tính do các chuyên gia và học giả nước ngoài cung cấp, loài bọ cạp này được công nhận là mạnh nhất trong số tất cả các loài bọ cạp có nọc độc, có tính thần kinh, nhanh nhẹn và rất hung hãn, không ngại tấn công. Bọ cạp là sinh vật thường điềm tĩnh. Nhưng nếu bị quấy rầy, đuôi sẽ cong về phía sau để đe dọa, và sẽ chích để tự vệ hoặc săn mồi. Mời quý độc giả xem video: Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

