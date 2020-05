Xuất hiện bộ đồ giúp đi “quẩy” thoải mái không lo COVID-19

Để đảm bảo an toàn cho những người vẫn đam mê tiệc tùng, một studio thiết kế đã cho ra mắt "Micrashell", một bodysuit giúp bạn giao tiếp an toàn trong thời đại dịch bệnh. Trong phần giới thiệu, studio này khẳng định Micrashell là một “giải pháp hữu hiệu” khi việc cách ly xã hội đã được giảm xuống. Bộ đồ này được cho là giúp bảo vệ người mặc ở những nơi đông người như tiệc tùng, concert, bar... Nó cho phép mọi người ở gần nhau hơn trong mùa dịch, đặc biệt tại concert hòa nhạc hoặc câu lạc bộ đêm, nơi khó mà giữ khoảng cách 2 m giữa người với người. "Bộ giáp chống virus" hoạt động nhờ 2 cục pin lithium-ion, loại pin phổ biến ở các smartphone hiện nay, nên sẽ nạp điện giống như sạc điện thoại. Bộ đồ có thể mặc bên ngoài bất kỳ trang phục nào, thậm chí không cần phải cởi cả bộ đồ chỉ để đi vệ sinh. Chiếc mũ đi kèm trong suốt, kết hợp với một loại vải dễ chịu, linh hoạt, cho phép người dùng dễ dàng nhìn xung quanh và vận động thoải mái, được mô tả "cung cấp không khí sạch, loa âm thanh chất lượng tốt và sự êm ái, mềm mại", và là "tất cả những gì bạn cần để tới concert hoặc câu lạc bộ đêm một cách an toàn". Không khí sạch được hút vào lỗ thông hơi ở phía sau mũ bảo hiểm, lọc và truyền vào bên trong. Như vậy, mọi người có thể nhảy cạnh nhau mà không phải hít chung bầu không khí. Bên cạnh đó, đèn LED được gắn xung quanh mũ và điều khiển thông qua ứng dụng điện thoại. Người dùng có thể điều chỉnh màu sắc của đèn phù hợp với tâm trạng hoặc sở thích cá nhân. Găng tay và mũ được gắn chốt nam châm. Đầu ngón tay cũng siêu nhạy nhằm duy trì sự linh hoạt. Một chiếc máy ảnh được gắn ở ngực nhằm đảm bảo tầm nhìn của bạn không bị ảnh hưởng bởi điểm mù hoặc thiết bị khác. Bạn có thể trò chuyện qua hệ thống liên lạc không dây. Những chế độ khác nhau cho phép bạn nói với mọi người, hoặc chỉ một số người nhất định, giống cài đặt danh bạ trên điện thoại. Bộ đồ này hiện mới được phác thảo thiết kế, chưa được sản xuất và bán trên thị trường. Bộ đồ Bodysuit Micrashell

Để đảm bảo an toàn cho những người vẫn đam mê tiệc tùng, một studio thiết kế đã cho ra mắt "Micrashell", một bodysuit giúp bạn giao tiếp an toàn trong thời đại dịch bệnh. Trong phần giới thiệu, studio này khẳng định Micrashell là một “giải pháp hữu hiệu” khi việc cách ly xã hội đã được giảm xuống. Bộ đồ này được cho là giúp bảo vệ người mặc ở những nơi đông người như tiệc tùng, concert, bar... Nó cho phép mọi người ở gần nhau hơn trong mùa dịch, đặc biệt tại concert hòa nhạc hoặc câu lạc bộ đêm, nơi khó mà giữ khoảng cách 2 m giữa người với người. "Bộ giáp chống virus" hoạt động nhờ 2 cục pin lithium-ion, loại pin phổ biến ở các smartphone hiện nay, nên sẽ nạp điện giống như sạc điện thoại. Bộ đồ có thể mặc bên ngoài bất kỳ trang phục nào, thậm chí không cần phải cởi cả bộ đồ chỉ để đi vệ sinh. Chiếc mũ đi kèm trong suốt, kết hợp với một loại vải dễ chịu, linh hoạt, cho phép người dùng dễ dàng nhìn xung quanh và vận động thoải mái, được mô tả "cung cấp không khí sạch, loa âm thanh chất lượng tốt và sự êm ái, mềm mại", và là "tất cả những gì bạn cần để tới concert hoặc câu lạc bộ đêm một cách an toàn". Không khí sạch được hút vào lỗ thông hơi ở phía sau mũ bảo hiểm, lọc và truyền vào bên trong. Như vậy, mọi người có thể nhảy cạnh nhau mà không phải hít chung bầu không khí. Bên cạnh đó, đèn LED được gắn xung quanh mũ và điều khiển thông qua ứng dụng điện thoại. Người dùng có thể điều chỉnh màu sắc của đèn phù hợp với tâm trạng hoặc sở thích cá nhân. Găng tay và mũ được gắn chốt nam châm. Đầu ngón tay cũng siêu nhạy nhằm duy trì sự linh hoạt. Một chiếc máy ảnh được gắn ở ngực nhằm đảm bảo tầm nhìn của bạn không bị ảnh hưởng bởi điểm mù hoặc thiết bị khác. Bạn có thể trò chuyện qua hệ thống liên lạc không dây. Những chế độ khác nhau cho phép bạn nói với mọi người, hoặc chỉ một số người nhất định, giống cài đặt danh bạ trên điện thoại. Bộ đồ này hiện mới được phác thảo thiết kế, chưa được sản xuất và bán trên thị trường. Bộ đồ Bodysuit Micrashell