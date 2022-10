Xôn xao bộ xương “ma cà rồng” ở Ba Lan, chuyên gia lên tiếng

Các nhà khảo cổ học trong khi làm việc tại một địa điểm gần Pien, Ba Lan đã khai quật một hài cốt nữ được cho là có liên quan đến cơn sốt ma cà rồng ở Đông Âu cách đây hơn 200 năm. Theo tờ Heritage Daily, các báo cáo về ma cà rồng tràn ngập khắp châu Âu vào thế kỷ 18, cùng với các cuộc khai quật để khóa chân, đóng đinh những người chết bị tình nghi là “quỷ hút máu”. Ngôi mộ này có niên đại vào khoảng thế kỷ 17, trước khi nỗi sợ ma cà rồng lên đến đỉnh điểm. “Chiếc liềm không nằm trên mặt phẳng mà được đặt ở cổ để khi người chết tìm cách ngồi dậy thì chiếc đầu sẽ bị cắt rời hoặc bị tổn thương. Còn ổ khóa ở ngón chân tượng trưng cho sự kết thúc một giai đoạn của kiếp người, không thể quay trở lại. Có lẽ người thời đó nghi ngờ cô ta là ma cà rồng”, Giáo sư Dariusz Polinski thuộc Đại học Nicolaus Copernicus, Ba Lan nói với Daily Mail. Thần thoại xác sống ở Đông Âu được ghi chép từ thế kỷ 11. Ở một số vùng, chúng được tin tưởng đến mức đã gây ra sự cuồng loạn trong dân chúng. Điều này dẫn đến nhiều cáo buộc “ma cà rồng” đối với những người đã chết một cách không bình thường, đặc biệt là do tự sát. Sự cuồng loạn xã hội trở nên căng thẳng đến mức vào cuối thế kỷ 17, trên khắp Ba Lan, các phong tục chôn cất kỳ quặc đã được áp dụng để đối phó với sự “trỗi dậy” của ma cà rồng, thậm chí nhiều thi thể đã bị cắt xẻo sau khi chết. Để ngăn chặn người chết sống dậy, người ta còn chặt đầu hoặc chân, úp mặt người quá cố xuống đất, đốt và đập tử thi bằng đá. Đáng chú ý, bộ xương ma cà rồng được phát hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Nicolaus Copernicus có một chiếc mũ lụa trên đầu - món hàng xa xỉ vào thế kỷ 17. Điều này cho thấy, người chết dường như có địa vị xã hội cao trong cộng đồng của mình. Về lý do vì sao cô ta lại được chôn cất theo cách như vậy, Polinski cho rằng do cô có những chiếc răng cửa nhô ra khá bất thường, khiến ngoại hình trở nên khác biệt đến mức bị người dân địa phương mê tín coi là phù thủy hoặc “ma cà rồng”. Rất khó để các nhà nghiên cứu xác định nguồn gốc của sự gắn nhãn “ma cà rồng”, nhưng tác giả chính của nghiên cứu, Lesley Gregoricka, đưa ra giả thuyết rằng, cư dân có thể nghi ngờ những nạn nhân đầu tiên của bệnh dịch tả phổ biến khắp châu Âu vào thời điểm đó là quỷ hút máu người. Ông nói: “Những người ở thời kỳ hậu Trung cổ không hiểu cách lây lan của dịch bệnh, cũng như lời giải thích khoa học cho những trận dịch này. Bệnh dịch tả và những cái chết từ nó được quy cho siêu nhiên, trong trường hợp này là ma cà rồng”. Việc đặt chiếc liềm xung quanh thi thể của những người đã khuất cũng được giải thích tương tự. Chúng có tác dụng bảo vệ người sống khỏi xác sống, nhưng cũng được dùng như một cách để bảo vệ người đã khuất khỏi các thế lực xấu xa. Hiện nay, bộ xương nữ ma cà rồng trên đã được gửi đến trường đại học ở Torun để nghiên cứu thêm về khảo cổ học. >>>Xem thêm video: Bi kịch đằng sau bộ xương “ma cà rồng” 500 tuổi ở Ba Lan (Nguồn: Radio Me).

Các nhà khảo cổ học trong khi làm việc tại một địa điểm gần Pien, Ba Lan đã khai quật một hài cốt nữ được cho là có liên quan đến cơn sốt ma cà rồng ở Đông Âu cách đây hơn 200 năm. Theo tờ Heritage Daily, các báo cáo về ma cà rồng tràn ngập khắp châu Âu vào thế kỷ 18, cùng với các cuộc khai quật để khóa chân, đóng đinh những người chết bị tình nghi là “quỷ hút máu”. Ngôi mộ này có niên đại vào khoảng thế kỷ 17, trước khi nỗi sợ ma cà rồng lên đến đỉnh điểm. “Chiếc liềm không nằm trên mặt phẳng mà được đặt ở cổ để khi người chết tìm cách ngồi dậy thì chiếc đầu sẽ bị cắt rời hoặc bị tổn thương. Còn ổ khóa ở ngón chân tượng trưng cho sự kết thúc một giai đoạn của kiếp người, không thể quay trở lại. Có lẽ người thời đó nghi ngờ cô ta là ma cà rồng”, Giáo sư Dariusz Polinski thuộc Đại học Nicolaus Copernicus, Ba Lan nói với Daily Mail. Thần thoại xác sống ở Đông Âu được ghi chép từ thế kỷ 11. Ở một số vùng, chúng được tin tưởng đến mức đã gây ra sự cuồng loạn trong dân chúng. Điều này dẫn đến nhiều cáo buộc “ma cà rồng” đối với những người đã chết một cách không bình thường, đặc biệt là do tự sát. Sự cuồng loạn xã hội trở nên căng thẳng đến mức vào cuối thế kỷ 17, trên khắp Ba Lan, các phong tục chôn cất kỳ quặc đã được áp dụng để đối phó với sự “trỗi dậy” của ma cà rồng, thậm chí nhiều thi thể đã bị cắt xẻo sau khi chết. Để ngăn chặn người chết sống dậy, người ta còn chặt đầu hoặc chân, úp mặt người quá cố xuống đất, đốt và đập tử thi bằng đá. Đáng chú ý, bộ xương ma cà rồng được phát hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Nicolaus Copernicus có một chiếc mũ lụa trên đầu - món hàng xa xỉ vào thế kỷ 17. Điều này cho thấy, người chết dường như có địa vị xã hội cao trong cộng đồng của mình. Về lý do vì sao cô ta lại được chôn cất theo cách như vậy, Polinski cho rằng do cô có những chiếc răng cửa nhô ra khá bất thường, khiến ngoại hình trở nên khác biệt đến mức bị người dân địa phương mê tín coi là phù thủy hoặc “ma cà rồng”. Rất khó để các nhà nghiên cứu xác định nguồn gốc của sự gắn nhãn “ma cà rồng”, nhưng tác giả chính của nghiên cứu, Lesley Gregoricka, đưa ra giả thuyết rằng, cư dân có thể nghi ngờ những nạn nhân đầu tiên của bệnh dịch tả phổ biến khắp châu Âu vào thời điểm đó là quỷ hút máu người . Ông nói: “Những người ở thời kỳ hậu Trung cổ không hiểu cách lây lan của dịch bệnh, cũng như lời giải thích khoa học cho những trận dịch này. Bệnh dịch tả và những cái chết từ nó được quy cho siêu nhiên, trong trường hợp này là ma cà rồng”. Việc đặt chiếc liềm xung quanh thi thể của những người đã khuất cũng được giải thích tương tự. Chúng có tác dụng bảo vệ người sống khỏi xác sống, nhưng cũng được dùng như một cách để bảo vệ người đã khuất khỏi các thế lực xấu xa. Hiện nay, bộ xương nữ ma cà rồng trên đã được gửi đến trường đại học ở Torun để nghiên cứu thêm về khảo cổ học. >>>Xem thêm video: Bi kịch đằng sau bộ xương “ma cà rồng” 500 tuổi ở Ba Lan (Nguồn: Radio Me).