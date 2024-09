Xác nhận mới về vị trí của máy bay MH370 mất tích

Mới đây, chuyên gia Richard Godfrey đã xác định thêm các vị trí mới dựa trên dữ liệu vệ tinh và hệ thống radar thụ động, cho rằng máy bay MH370 rơi ở tọa độ 29,178850 vĩ độ Nam và 99,85352 độ kinh Đông, gần vòng cung số 7 ở Ấn Độ Dương. (Ảnh: The Mirror) Một nghiên cứu khác của TS Vincent Lyne từ Đại học Tasmania cũng đưa ra giả thuyết rằng MH370 có thể đã hạ cánh có kiểm soát, thay vì rơi tự do do cạn nhiên liệu, thay đổi quan điểm về nguyên nhân mất tích. Những phát hiện này có thể dẫn đến việc tiếp tục cuộc tìm kiếm MH370 vào cuối năm nay. (Ảnh:New York Post) Ngày 8/3/2014, chiếc máy bay Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã biến mất một cách bí ẩn khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. (Ảnh:Business Insider) Với 239 hành khách và phi hành đoàn trên tàu, sự biến mất của MH370 đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.(Ảnh:AP News) Chuyến bay MH370 cất cánh từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vào lúc 0 giờ 41 phút (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh tại Bắc Kinh vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 39 phút cất cánh, máy bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu và biến mất khỏi màn hình radar.(Ảnh:Newsweek) Ngay sau khi MH370 mất tích, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai, bao gồm nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ban đầu, cuộc tìm kiếm tập trung vào Biển Đông và Biển Andaman, nhưng sau đó chuyển hướng về phía nam Ấn Độ Dương dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh. Cuộc tìm kiếm này đã trở thành cuộc tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử hàng không.(Ảnh:Time) Trong suốt quá trình tìm kiếm, nhiều giả thuyết đã được đưa ra về nguyên nhân và vị trí của MH370. Một số mảnh vỡ được tìm thấy trên các bờ biển của Ấn Độ Dương, bao gồm một mảnh cánh phụ được phát hiện trên đảo Réunion vào tháng 7/2015. Tuy nhiên, cho đến nay, vị trí chính xác của máy bay vẫn chưa được xác định và nguyên nhân của sự biến mất vẫn là một bí ẩn. (Ảnh:RFI) Sự biến mất của MH370 không chỉ gây ra nỗi đau và mất mát cho gia đình các nạn nhân mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn hàng không và khả năng theo dõi máy bay.(Ảnh:ABC News) Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, sự biến mất của chuyến bay MH370 vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không. Cuộc tìm kiếm và điều tra vẫn tiếp tục, với hy vọng một ngày nào đó sẽ giải mã được số phận của chiếc máy bay và mang lại câu trả lời cho những người đã mất đi người thân yêu của mình.(Ảnh:CNN) Mời quý độc giả xem thêm video: Máy bay Brazil rơi tự do làm 61 người chết.

