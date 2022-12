World Cup 2022: Đại bàng, thần rùa dự đoán kết quả trận Pháp - Maroc

Vào lúc 02h ngày 15/12, hai đại diện châu Âu và châu Phi là Pháp vs Maroc sẽ đối đầu với nhau ở trận đấu thứ 2 vòng bán kết FIFA World Cup 2022. Trong số 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết, Pháp là đội bóng được đánh giá vượt trội nhờ sở hữu những ngôi sao thượng hạng ở mọi vị trí. Pháp đang phô diễn sức mạnh khủng khiếp bằng những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ tại World Cup 2022. Les Bleus đang rất tự tin trong công cuộc bảo vệ ngôi vương của mình. Trong khi đó, đội tuyển Maroc vẫn đang viết tiếp câu chuyện lịch sử của mình bằng hàng loạt những cơn địa chấn tại World Cup 2022. Vượt qua 2 ông lớn là Bỉ và Croatia để đứng đầu bảng F, rồi sau đó lần lượt tiễn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha về nước ở vòng 1/8 và tứ kết. Pháp đang có hàng công rất mạnh với Mbappe, Giroud ghi bàn đều đặn, Tchouameni, Rabiot công thủ khá toàn diện ở tuyến giữa, nhưng Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn vượt qua bức tường Maroc tạo ra. Cho đến nay, không có cầu thủ đối thủ nào ghi bàn vào lưới Maroc tại World Cup 2022, bàn thua duy nhất của đại diện châu Phi là do phản lưới nhà trong trận đấu gặp đội tuyển Canada. Đại diện châu Phi hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục tạo nên cơn địa chấn trước đương kim vô địch Pháp. Trước trận đấu Pháp vs Maroc, nhà tiên tri động vật là thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với kết quả cuối cùng chiến thắng thuộc về đội tuyển Pháp. Trong khi đó, đại bàng Romeo dự đoán chiến thắng thuộc về Maroc. Thần rùa Super Turtle Predictions đang là "ngôi sao mạng xã hội" với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. Trong khi đó, đại bàng Romeo là ''nhà tiên tri" từng gây sốt khi dự đoán chính xác nhà vô địch Euro 2021. Ngoài ra chú chim này cũng đưa ra nhiều dự đoán bóng đá chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, La Liga. Một “nhà tiên tri” khác là chú sư tử Chao Boy của vườn thú Khon Khaen (Thái Lan) chưa đưa ra dự đoán của mình. Chao Boy đang nổi lên là “nhà tiên tri” xuất sắc khi tỉ lệ lựa chọn chính xác lên tới 80-90%. Chú sư tử trắng 9 năm tuổi lựa chọn bằng cách giật thức ăn từ dây truyền có treo lá cờ của hai đội tham dự trận đấu. >>>Xem thêm video: Ghé thăm nhà máy sản xuất linh vật World Cup 2022.

