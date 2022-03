Vừa ra mắt, vì sao iPhone SE 2022 bị chê tơi tả?

Cũng như phiên bản iPhone SE thế hệ trước, Apple không đặt cho sản phẩm tên gọi iPhone SE 3, mà phiên bản này sẽ có tên gọi iPhone SE 2022 (tên gọi theo năm ra mắt). Về thiết kế bên ngoài, iPhone SE 2022 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của iPhone 8, tương tự như phiên bản iPhone SE 2020 ra mắt cách đây 2 năm, với viền màn hình dày và nút Home vật lý, tích hợp cảm biến vân tay. Camera sau của iPhone SE 3 chỉ có 1 ống kính đơn 12 MP, khẩu độ f/1.8 với Deep Fusion và hỗ trợ công nghệ chụp ảnh điện toán, cả tính năng Picture Styles giống như iPhone 13. Về cấu hình, Apple đã nâng cấp đáng kể cấu hình bên trong của iPhone SE 2022. Theo đó, sản phẩm sẽ được trang bị chip xử lý A15 Bionic, tương tự như loại chip đang được sử dụng trên loạt iPhone 13 hiện tại, điều này giúp iPhone SE 2022 có hiệu suất xử lý mạnh mẽ không thua kém gì các mẫu smartphone cao cấp khác hiện có trên thị trường. Với việc trang bị chip A15 Bionic, iPhone SE 2022 sẽ được hỗ trợ kết nối 5G, thay vì chỉ kết nối được 4G LTE như phiên bản iPhone SE 2020. Tuy được nâng cấp toàn diện về cấu hình, thế nhưng thiết kế có phần cũ kỹ của iPhone SE 2022 khiến khá nhiều người thất vọng. Cả người dùng nước ngoài và Việt Nam đều mong muốn một thiết kế mới trên iPhone SE 2022 vì quá chán ngán ngoại hình cũ kỹ của iPhone SE đời thứ nhất và thứ hai. Chiếc smartphone này sẽ có giá khởi điểm 429 USD cho tùy chọn bộ nhớ 64GB, đắt hơn 30 USD so với phiên bản iPhone SE 2020. Sản phẩm sẽ được bán ra vào ngày 18/3 tới đây, với 3 tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, trắng và đỏ, không có tùy chọn màu xanh lục như các thông tin bị rò rỉ trước đây. Trong sự kiện này, Apple đã chính thức cho ra mắt màu mới cho dòng sản phẩm iPhone 13 và iPhone 13 Pro. Đây là điều chính xác mà các leaker đã dự đoán từ trước khi sự kiện diễn ra. Tại sự kiện lần này, “Nhà Táo” đã bổ sung tuỳ chọn màu xanh lục cho iPhone 13 giá phải chăng và iPhone 13 Pro đắt tiền hơn. Tuỳ chọn màu xanh cho iPhone 13 và iPhone 13 Pro có màu khá đậm, khác biệt hoàn toàn so với phiên bản iPhone 11 Pro xanh Midnight và iPhone 12 xanh Mint trước đó. Phiên bản màu xanh trên iPhone 13 Pro có tên gọi là Alpine Green trong khi iPhone 13 có màu nhạt hơn, cả 2 đều rất đẹp mắt. Ngoài thay đổi về màu sắc bên ngoài, cấu hình của 2 dòng sản phẩm đều được giữ nguyên như các màu khác. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

