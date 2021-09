Vừa lộ diện, vì sao siêu phẩm iPhone 13 Pro Max bị chê tơi tả?

Về thiết kế thì iPhone 13 Pro Max không khác nhiều so với người tiền nhiệm, máy vẫn giữ khung viền vuông, 3 camera ở mặt sau cùng cảm biến LiDAR đặc trưng của dòng Pro. Toàn bộ thân máy vẫn rất vuông vức, với cạnh viền làm từ kim loại. Phần cạnh viền máy được dát phẳng sang trọng cùng bốn góc được làm bo cong nhẹ. Ngoài tai thỏ nhỏ hơn, dòng iPhone mới còn có màn hình 6.7 inch, sáng hơn cùng công nghệ ProMotion tốc độ làm tươi lên tới 120Hz. Kính ở mặt sau của điện thoại có lớp hoàn thiện mờ, tạo cảm giác cao cấp hơn so với kính trên iPhone 13 hoặc iPhone 13 mini. Điện thoại cũng sẽ đảm bảo được khả năng chống bụi/ nước chuẩn IP68. Điểm thay đổi lớn trên 13 Pro Max có thể là phần nhô của cụm camera. iPhone 13 Pro Max có camera rộng 12MP f/1.5, camera tele 12MP f/2.8 và camera siêu rộng 12MP f/1.8 với trường nhìn 120 độ, cùng với máy quét LiDAR 3D được sử dụng để nhận biết độ sâu. Apple cho biết hệ thống camera này thu sáng tốt hơn 2.2 lần so với iPhone 12 Pro và gấp 1.5 lần so với iPhone 12 Pro Max. iPhone 13 Pro Max trang bị con chip A15 Bionic và tới 4 tùy chọn dung lượng gồm: 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn công nghệ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng đối với siêu phẩm iPhone 13 Pro Max năm nay. Họ cho rằng thế hệ iPhone mới không có sự thay đổi nào đáng kể về thiết kế. Thế hệ sau chỉ đơn giản được nâng cấp về phần cứng so với thế hệ trước và vẫn đi theo lối mòn thiết kế. Một điểm nữa gây tranh cãi trên iPhone 13 Pro Max nữa là cụm camera. Việc cụm camera nhô lên nhiều người lo lắng việc sẽ dễ bị trầy xước. Dù có thể dễ dàng được khắc phục bằng ốp lưng nhưng lại khiến nhiều người muốn để máy trần không hài lòng. Trong khi màn hình 120Hz đã được nhiều hãng áp dụng từ lâu nhưng mãi đến thế hệ này Apple mới mang tính năng này lên sản phẩm của mình. Tuy nhiên nhiều tính năng khác như cảm biến vân tay trong màn hình vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người chưa hài lòng. Cùng với đó, nhiều người đeo khẩu trang nơi công cộng, nên việc dùng Face ID để mở khóa trở nên bất tiện. Thêm một điểm đáng tiếc nhất bị người dùng đặt câu hỏi là Apple tại sao chưa nâng tốc độ sạc nhanh hơn trên điện thoại. iPhone 13 Pro chỉ hỗ trợ tối đa 20W có dây và 15W qua MagSafe. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến trái chiều, iPhone 13 Pro Max lại nhận được vô số lời khen với màu xanh dương Sierra Blue. Màu mới không chỉ đem lại thêm sự lựa chọn cho người mua mà còn được nhiều người khen trang nhã và thanh lịch. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV

