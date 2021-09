Vì sao siêu phẩm iPhone 13 Pro Max được người Việt săn lùng nhất?

Theo đánh giá, iPhone 13 Pro Max hiện đang là chiếc flagship lớn và nặng nhất của Apple từ trước đến nay, phá vỡ hàng loạt những giới hạn trước đây của iPhone. Theo thống kê từ một nhà phân phối iPhone tại Việt Nam, sau một tuần mở đăng ký, tỷ lệ người quan tâm iPhone 13 Pro Max tại hệ thống cửa hàng này đạt tới 72,7%, iPhone 13 mini đạt 4,3%, iPhone 13 có tỷ lệ đăng ký 9,2%, còn iPhone 13 Pro đạt 13,8%. Theo nhiều nhà phân phối nhận định, iPhone 13 Pro Max sẽ là mẫu iPhone bán chạy nhất năm. Có một điểm đặc biệt là hầu hết khách hàng đăng ký phiên bản có dung lượng thấp nhất 128 GB. Điều này cho thấy xu hướng người dùng Việt Nam vài năm gần đây thường chọn bộ nhớ vừa phải, và sẽ bổ sung bằng việc mua gói iCloud nếu cần. Ngoài ra, tỷ lệ người quan tâm bản màu xanh cũng cao nhất, chiếm trên 50% lượng đăng ký chung. Trong khi đó, bản màu vàng của iPhone 13 Pro/Pro Max đạt khoảng 25%. Hồng là màu mới trên iPhone 13/13 mini, nhưng chỉ chiếm dưới 10%. Vốn dĩ iPhone 13 Pro Max được quan tâm như vậy là vì thế hệ iPhone 13 Pro Max được tích hợp công nghệ màn hình ProMotion mới với tỷ lệ làm mới màn hình tới 120Hz – cao nhất từ trước tới nay và đương nhiên là cao hơn so với iPhone 12 Pro Max. Ngoài ra, iPhone 13 Pro Max vẫn được tích hợp các công nghệ màn hình như HDR10, TrueTone,…mang tới sự chính xác màu sắc tốt nhất. Cùng với đó, độ sáng tối đa đạt được mà iPhone 13 Pro Max được Apple cho biết sẽ tốt hơn 25% so với người tiền nhiệm, đặc biệt khi hiển thị ngoài trời. iPhone 13 Pro Max sử dụng chip xử lý là Apple A15 trong khi người tiền nhiệm iPhone 12 Pro Max sử dụng chip xử lý Apple A14. iPhone 13 Pro Max sử dụng GPU 5 lõi, điều này khiến thế hệ iPhone mới có được hiệu năng xử lý đồ họa tăng 50% so với người tiền nhiệm. iPhone 13 Pro Max cũng được tăng dung lượng RAM với việc sử dụng RAM 8GB thay cho 6GB trên iPhone 12 Pro Max. Cùng với đó, iPhone 13 Pro Max cũng có tùy chọn phiên bản bộ nhớ trong 1TB – cực kỳ lớn, mà iPhone 12 Pro Max trước đó cũng chưa có. Bên cạnh đó, camera của iPhone 13 Pro Max cũng được cải thiện với loạt các hiệu chỉnh về phần mềm chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, giúp mang tới cho người sử dụng một chiếc smartphone chụp ảnh thực sự chuyên nghiệp. iPhone 13 Pro Max có thời lượng xem video lên tới 28 giờ, nghe nhạc lên tới 95 giờ, so với thế hệ iPhone 12 Pro có các thông số trên lần lượt là 20 giờ và 80 giờ thì chắc chắn những trải nghiệm sử dụng của người dùng sẽ tuyệt vời hơn hẳn. iPhone 12 Pro Max có giá khởi điểm từ 32,900,000 đồng, trong khi iPhone 13 Pro Max hiện đang được một số đơn vị phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam dự mức giá là 33,990,000 đồng, đắt hơn 1 triệu so với phiên bản cũ. Đây cũng là lần đầu tiên có mặt của phiên bản iPhone13 Pro Max 1TB với giá bán xấp xỉ 50 triệu đồng. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple.

