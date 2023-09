Vì sao pin lithium bị ví “quả bom di động” trên xe điện?

Pin lithium an toàn khi sử dụng đúng cách, nhưng nếu bị hỏng, tuổi thọ quá lâu, hoặc sử dụng không đúng cách, chúng có thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Sự cố này thường bao gồm giải phóng năng lượng lớn một cách không kiểm soát, dẫn đến cháy nổ. Sự gia tăng đáng kể trong số các vụ cháy nổ do pin lithium gây ra đã được ghi nhận, đặc biệt là trong các xe điện. Một vấn đề đặc biệt nguy hiểm là khả năng lan truyền cháy nhanh chóng từ các pin lithium. Khi cháy, chúng có thể tạo ra khói độc và ngọn lửa lớn trong thời gian rất ngắn, làm tăng nguy cơ cháy nổ và gây chết người. Các xe điện, đặc biệt là xe đạp điện, thường không được thiết kế để chống lại nguy cơ cháy nổ của pin lithium. Khi xảy ra sự cố, khó khăn trong việc kiểm soát ngọn lửa và khói có thể gây ra thương tích và tổn hại nghiêm trọng. Có sự xuất hiện của các công cụ "độ" pin trên thị trường, mà thường không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Những công cụ này có thể biến các xe điện thông thường thành xe điện với pin không đảm bảo an toàn, tăng nguy cơ cháy nổ. Để đối phó với mối nguy này, người dùng cần tuân thủ các hướng dẫn an toàn khi sử dụng pin lithium trên xe điện, bao gồm việc sạc pin ở nơi an toàn, tránh chặn lối thoát hiểm, không mua các sản phẩm "độ" pin không rõ nguồn gốc, và tuân thủ các quy định về an toàn của nhà sản xuất. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đang tìm cách phát triển công nghệ pin lithium-ion mới để làm giảm nguy cơ cháy nổ và tăng hiệu suất của pin. Theo những nhân chứng gần hiện trường vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), vụ cháy xảy ra nghi là do chập điện trong lúc sạc xe điện vì lửa phát ra từ tầng hầm và kèm theo nhiều tiếng nổ. Mời quý độc giả xem thêm video: Chàng shipper lao vào biển lửa cứu người vụ cháy chung cư mini.

Pin lithium an toàn khi sử dụng đúng cách, nhưng nếu bị hỏng, tuổi thọ quá lâu, hoặc sử dụng không đúng cách, chúng có thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Sự cố này thường bao gồm giải phóng năng lượng lớn một cách không kiểm soát, dẫn đến cháy nổ. Sự gia tăng đáng kể trong số các vụ cháy nổ do pin lithium gây ra đã được ghi nhận, đặc biệt là trong các xe điện. Một vấn đề đặc biệt nguy hiểm là khả năng lan truyền cháy nhanh chóng từ các pin lithium. Khi cháy, chúng có thể tạo ra khói độc và ngọn lửa lớn trong thời gian rất ngắn, làm tăng nguy cơ cháy nổ và gây chết người. Các xe điện, đặc biệt là xe đạp điện, thường không được thiết kế để chống lại nguy cơ cháy nổ của pin lithium. Khi xảy ra sự cố, khó khăn trong việc kiểm soát ngọn lửa và khói có thể gây ra thương tích và tổn hại nghiêm trọng. Có sự xuất hiện của các công cụ "độ" pin trên thị trường, mà thường không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Những công cụ này có thể biến các xe điện thông thường thành xe điện với pin không đảm bảo an toàn, tăng nguy cơ cháy nổ. Để đối phó với mối nguy này, người dùng cần tuân thủ các hướng dẫn an toàn khi sử dụng pin lithium trên xe điện, bao gồm việc sạc pin ở nơi an toàn, tránh chặn lối thoát hiểm, không mua các sản phẩm "độ" pin không rõ nguồn gốc, và tuân thủ các quy định về an toàn của nhà sản xuất. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đang tìm cách phát triển công nghệ pin lithium-ion mới để làm giảm nguy cơ cháy nổ và tăng hiệu suất của pin. Theo những nhân chứng gần hiện trường vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), vụ cháy xảy ra nghi là do chập điện trong lúc sạc xe điện vì lửa phát ra từ tầng hầm và kèm theo nhiều tiếng nổ. Mời quý độc giả xem thêm video: Chàng shipper lao vào biển lửa cứu người vụ cháy chung cư mini.