Vì sao iFan “sôi sục” vì phiên bản iPhone 14 Pro hồng mộng mơ?

Tính đến nay, cặp iPhone 14 Pro đã được lên kệ tròn 1 tháng. Và đúng như dự đoán, cả iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đều rất “đắt hàng” nhờ sở hữu hàng loạt ưu điểm: chip A16 Bionic mới hơn, chi tiết Dynamic Island thú vị, camera chính 48MP, tính năng màn hình luôn bật. Nhưng mới đây, loạt hình ảnh concept iPhone 14 Pro hồng - Rose Gold đã xuất hiện, khiến iFans "sôi sục". Những hình ảnh này cho thấy chiếc iPhone cao cấp khoác lên màu hồng tối, sang trọng hơn so với màu hồng nhạt trên iPhone 14 tiêu chuẩn. Ngoài ra, các chi tiết thiết kế khác vẫn được giữ nguyên, mang lại cho concept diện mạo đặc biệt, vô cùng tinh tế và nữ tính. Tuy nhiên, concept iPhone 14 Pro hồng chỉ là những hình ảnh tin đồn vì chưa có nguồn tin nào xác nhận. Nếu có thể, Apple sẽ tung phiên bản màu mới cho cặp iPhone 14 Pro vào đầu năm 2023, tròn 1 năm sau khi giới thiệu iPhone 13/ iPhone 13 Pro màu xanh lục ấn tượng. Kể từ ngày 14/10, iPhone 14 đã bắt đầu mở bán chính hãng (phiên bản iPhone 14 VN/A) tại thị trường Việt Nam. Giá khởi điểm của iPhone 14 là 24,99 triệu đồng và cao nhất là 49,99 triệu đồng cho bản Pro Max 1TB. Tuy nhiên, trên thực tế, sản phẩm đều được các cửa hàng bán với giá thấp hơn dự kiến. Tại đại lý uỷ quyền của Apple này, iPhone 14 phiên bản 128 GB hiện đang giảm giá 2,4 triệu đồng (còn 22,59 triệu), phiên bản 256GB giảm 3,4 triệu đồng (còn 24,59 triệu), bản 512GB giảm đến 5 triệu đồng so với giá niêm yết (còn 28,99 triệu). iPhone 14 Plus phiên bản 128GB đang có mức giảm 2 triệu (25,99 triệu), bản 256GB giảm 3 triệu (27,99 triệu), bản 512GB giảm 3,91 triệu (còn 32,99 triệu). iPhone 14 Pro bản 128GB giảm 500.000 đồng (còn 30,49 triệu). Mức giảm 2 triệu đồng dành cho cả 2 phiên bản 256GB và 512GB (giá lần lượt là 32,99 và 38,99 triệu), còn bản 1TB hiện có mức giảm 3 triệu (còn 43,99 triệu). Với iPhone 14 Pro Max, cả 2 phiên bản 128GB và 256GB hiện đang tạm dừng cho đặt trước và yêu cầu khách hàng đăng ký nhận thông tin cho đợt tiếp theo. Trong khi đó, bản 256GB hiện đang có mức giảm 1 triệu đồng (còn 42,99 triệu), bản 1TB giảm 4 triệu đồng (còn 45,99 triệu). Ở thời điểm hiện tại, các mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dung lượng từ 128 GB và 256 GB đều đang rơi vào tình trạng "cháy hàng", đặc biệt là phiên bản màu tím mới. Một số mẫu máy iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dung lượng từ 512 GB và 1 TB thì vẫn còn ít hàng cho khách lựa chọn. Với mức giá đang giảm khá nhiều, hứa hẹn sẽ thúc đẩy doanh số của phiên bản này trong thời gian tới. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

