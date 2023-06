Vì sao chuyên gia cảnh báo El Nino có thể lây lan bệnh do virus?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ tăng lây lan các bệnh do virus như sốt xuất huyết, Zika và chikungunya do hiện tượng thời tiết El Nino. Theo thông tin từ Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, năm 2023 và 2024 được dự báo sẽ có sự kiện El Nino có thể làm tăng khả năng lây truyền các bệnh sốt xuất huyết và các loại arbovirus khác như Zika và chikungunya. Ông Ghebreyesus cũng đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự sinh sản của muỗi và làm tăng tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở khu vực châu Mỹ. Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực trong năm nay do tăng số ca mắc sốt xuất huyết. Bệnh này được lây truyền qua vết cắn của muỗi aedes aegypti, và có các triệu chứng bao gồm sốt, đau mắt, đau đầu, đau cơ và khớp, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. El Nino là tình trạng sự tăng nhiệt đới trên biển Thái Bình Dương, khiến mực nước biển ở vùng ven bờ của một số quốc gia tăng lên đáng kể. Hiện tượng này xảy ra do thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống dòng hải lưu, mà thường xuyên xảy ra ở một vài năm. El Nino có thể làm thay đổi môi trường tự nhiên bằng cách tăng nhiệt độ của nước biển và giảm mưa. Điều này có thể tác động mạnh mẽ đến hệ thống hạt giống và loài sống dưới đáy biển. El Nino cũng ảnh hưởng đến chu trình sống của động và thực vật. Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa không thể đoán trước là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của các loại virus. Nó làm thay đổi đáng kể môi trường sống của nhiều loài sinh vật, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển không kiểm soát của virus. Điều này có thể dẫn đến sự lây lan bệnh nhanh chóng và rộng rãi. >>>Xem thêm video: Nắng nóng đỉnh điểm, chú ý dấu hiệu cảnh báo cơ thể bị sốc nhiệt.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ tăng lây lan các bệnh do virus như sốt xuất huyết, Zika và chikungunya do hiện tượng thời tiết El Nino. Theo thông tin từ Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, năm 2023 và 2024 được dự báo sẽ có sự kiện El Nino có thể làm tăng khả năng lây truyền các bệnh sốt xuất huyết và các loại arbovirus khác như Zika và chikungunya. Ông Ghebreyesus cũng đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự sinh sản của muỗi và làm tăng tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở khu vực châu Mỹ. Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực trong năm nay do tăng số ca mắc sốt xuất huyết. Bệnh này được lây truyền qua vết cắn của muỗi aedes aegypti, và có các triệu chứng bao gồm sốt, đau mắt, đau đầu, đau cơ và khớp, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. El Nino là tình trạng sự tăng nhiệt đới trên biển Thái Bình Dương, khiến mực nước biển ở vùng ven bờ của một số quốc gia tăng lên đáng kể. Hiện tượng này xảy ra do thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống dòng hải lưu, mà thường xuyên xảy ra ở một vài năm. El Nino có thể làm thay đổi môi trường tự nhiên bằng cách tăng nhiệt độ của nước biển và giảm mưa. Điều này có thể tác động mạnh mẽ đến hệ thống hạt giống và loài sống dưới đáy biển. El Nino cũng ảnh hưởng đến chu trình sống của động và thực vật. Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa không thể đoán trước là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của các loại virus . Nó làm thay đổi đáng kể môi trường sống của nhiều loài sinh vật, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển không kiểm soát của virus. Điều này có thể dẫn đến sự lây lan bệnh nhanh chóng và rộng rãi. >>>Xem thêm video: Nắng nóng đỉnh điểm, chú ý dấu hiệu cảnh báo cơ thể bị sốc nhiệt.