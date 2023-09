Vẻ ngoài khó tin của loài rắn được ca tụng đẹp nhất Việt Nam

Rắn rào ngọc bích là một loài rắn nước nhỏ, khá thanh mảnh, có tên khoa học là Boiga Jaspidea. Đây là một trong những loài rắn kỳ lạ nhất Việt Nam, nổi tiếng với vẻ đẹp kết hợp nhiều màu sắc độc lạ. Rắn rào ngọc bích được "mẹ thiên nhiên" ưu ái cho sở hữu một bộ da với các màu sắc, hoa văn được kết hợp một cách vô cùng hài hòa, tinh tế. Tuy có rất nhiều màu sắc trên cơ thể nhưng lớp da của rắn rào ngọc bích không hề mang đến cảm giác rối mắt do cách bài trí hoa văn và phối màu hài hòa trên cơ thể.Phần thân trên của rắn rào ngọc bích là sự kết hợp giữa màu nâu socola, màu đỏ và điểm thêm những đốm đen và trắng. Khác với lớp da bên trên, phần bụng của rắn rào ngọc bích có màu vàng sáng vô cùng bắt mắt. Điểm đặc biệt tạo nên vẻ đẹp cho loài rắn này là dọc theo cơ thể chúng có những thanh ngang màu xanh ngọc được giấu kín. Những thanh ngang màu xanh ngọc này nổi lên rõ ràng khi rắn rào ngọc bích phình to cổ họng hoặc các phần cơ thể khác để đe dọa kẻ thù, tiêu hóa con mồi. Giống như đa phần các loài rắn nước khác, rắn rào ngọc bích là loài rắn không có độc. Tuy vậy, nó lại có khả năng thú vị là bắt chước một số loài rắn độc khi cảm thấy bị đe dọa. Để hù dọa kẻ thù, rắn rào ngọc bích phình to phần đầu của mình giống như rắn hổ mang bành, thậm chí nó còn bắt chước cả âm thanh của những loài rắn độc khác nhằm khiến kẻ thù phân vân. Trong lúc kẻ thù đang lưỡng tự có tấn công hay không, nhân cơ hội đó, rắn rào ngọc bích nhanh chóng lẩn trốn. Rắn rào ngọc bích được tìm thấy ở các môi trường sống trên cây trong rừng mưa nhiệt đới, đôi khi là cả các cây bụi thấp, chúng ăn tắc kè, họ lưỡng cư và cả các loài rắn nhỏ hơn. Rắn rào ngọc bích là một trong những loài khó nắm bắt và nghiên cứu nên chưa có nhiều thông tin về loài rắn độc đáo này. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

