Vẻ ngoài bí hiểm của loài rắn biển cực độc, gai chi chít trên bụng

Hydrophis donaldi được phát hiện vào năm 2012 và phân bố tại vùng biển ngoài khơi phía bắc nước Úc. (Ảnh: The Reptile Database) Đây là một loài rắn mới, khá bí ẩn và đặc biệt. (Ảnh: Species New to Science) Hydrophis donaldi có cấu tạo cơ thể với dãy gai nhỏ chạy dọc thân người ở dưới bụng, gai trên thân loài rắn này rất khác biệt so với họ hàng của chúng. (Ảnh: Wikimedia Commons) Da của loài rắn biển này có màu vàng nâu và nọc rất độc, có thể gây chết người. (Ảnh: Alchetron) Điều đặc biệt là nọc độc của loài này không nằm ở răng như các loài rắn khác, mà lại ở gai nhọn dưới bụng. (Ảnh: semanticscholar) Các chuyên gia cho rằng gai nhọn này thu hút sự tò mò của các loài khác và trở thành món mồi của loài rắn này. (Ảnh: semanticscholar) Hydrophis donaldi sống trong môi trường nước đục, gần các sinh vật nguy hiểm như cá mập bò lớn, cá sấu nước mặn và sứa hộp độc. (Ảnh: amos) Nếu không cẩn thận khi bơi trong khu vực chúng sinh sống, khả năng mất mạng là rất cao. (Ảnh: Species New to Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

