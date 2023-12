Vẻ đẹp và công dụng bất ngờ của các loài cây long đởm

Dừa cạn (Catharanthus roseus) cao 1 mét, có nguồn gốc từ đảo Madagascar. Loài cây đang nguy cấp trong tự nhiên này được trồng trên quy mô lớn để lấy lá điều chế thuốc trị bệnh bạch cầu, và cũng được trồng làm cảnh. Ảnh: Wikipedia. Dừa cạn lớn (Vinca major) cao 1,5 mét, là thực vật bản địa ở Nam Âu, Trung Âu và Bắc Phi. Loài cây lưu niên thường xanh này có thân dài, cắm rễ sâu, bò lan trên tầng tán rừng. Ảnh: Plants of the World Online. Trúc đào (Nerium oleander) cao 4 mét, thường mọc bên bờ suối từ Địa Trung Hải đến Trung Quốc. Tất cả các bộ phận của loài cây bụi thường xanh này có độc. Chúng được trồng làm cảnh ở nhiều nơi nhờ có các cụm hoa màu hồng . Ảnh: Seed2Plant. Đại hoa đỏ (Plumeria rubra) cao 15 mét, phân bố ở Trung Mỹ. Hoa của loài cây cảnh phổ biến này tỏa hương vào ban đêm, thu hút loài ngài nhân sư đến thụ phấn. Ảnh: Brisbane Plant Nursery.Bông tai bướm (Asclepias tuberosa) cao 75 cm, thường mọc trên đồng cỏ và ven đường ở Đông Bắc Mỹ. Người bản xứ châu Mỹ nhai rễ loài cây lưu niên này để chữa bệnh viêm màng phổi. Ảnh: Wikipedia. Cây hạt cườm (Nertera granadensis) cao 15 cm, là thực vật bản địa ở Australia, New Zealand và Nam Mỹ. Loài cây lưu niên này có lá nhỏ li ti, hoa màu xanh lục, cho ra quả trông giống hạt cườm. Ảnh: Gardening Know How. Vấn vương (Galium aparine) cao 3 mét, có nguồn gốc từ châu Âu và Tây Á. Loài cỏ dại có hại cho nông nghiệp này có gai trên thân và mép lá, dính vào lông động vật và phát tán đi khắp nơi. Ảnh: Plants of the World Online. Cỏ chữ thập (Cruciata laevipes) cao 60 cm, mọc trên các bãi cỏ khắp châu Âu và châu Á. Loài cây lưu niên này có lá mọc vòng hình chữ thập trên thân và các cụm hoa thơm hương mật ong. Ảnh: Blumen und Natur. Cà phê (Coffea arabica) cao 10 mét, là thực vật bản địa Ethiopia. Loài cây bụi thường xanh này đã được đưa đến trồng ở nhiều nơi để thu hoạch hạt bên trong các chùm quả đỏ thẫm, là nguyên liệu làm ra cà phê. Ảnh: myGarden.com. Canhkina (Cinchona calisaya) cao 15 mét, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Thuốc ký ninh chống sốt rét được điều chế từ vỏ của loài cây này. Hạt của chúng đã được mang đến trồng ở châu Á từ thế kỷ 19. Ảnh: Wikipedia. Dành dành (Gardenia augusta) cao 2 mét, phân bố rộng ở châu Á. Loài cây bụi thường xanh này có hoa thơm, màu trắng, ngả vàng theo thời gian. Quả chín giống quả mọng màu vàng tươi có thể dùng làm thuốc nhuộm tự nhiên. Ảnh: Brisbane Plant Nursery. Mã tiền (Strychnos nux-vomica) cao 25 mét, phân bố ở Đông Nam Á. Chất độc stricnin được điều chế từ hạt của loài cây thân gỗ thường xanh này. Ảnh: iNaturalist. Hoa tím đảo Socotra (Exacum affine) cao 30 cm, có nguồn gốc từ đảo Socotra ở Ấn Độ Dương. Loài cây nhị niên này có hoa màu tím, tâm hoa màu vàng, được trồng làm cảnh ở nhiều nơi. Ảnh: The Spruce. Long đởm xuân (Gentiana verna) cao 12 cm, mọc ở Bắc Cực và các vùng núi cao châu Âu và châu Á. Loài cây lưu niên này có lá chụm hình hoa thị sát mặt đất và hoa hình ống, màu lam sẫm. Ảnh: Wikipedia. Hoa thịt thối (Stapelia gettleffii) cao 30 cm, có nguồn gốc từ miền Nam châu Phi. Hoa của loài thực vật mọng nước này có sọc ngang hoặc vết lốm đốm, có mùi thịt thối để thu hút ruồi đến thụ phấn. Ảnh: Plants of the World Online. Thỉ xa cúc (Centaurium erythraea) cao 50 cm, mọc trên các đồng cỏ và cồn cát ở châu Âu và Tây Nam Á. Loài cây thường niên này có hoa hình phễu, năm cánh, màu hồng. Ảnh: Wikipedia. Nhài Madagascar (Stephanotis floribunda) cao 6 mét, có nguồn gốc từ Madagascar. Loài cây dây leo thân gỗ này có lá dày và dai, các cụm hoa thơm màu trắng có bề mặt như phủ sáp. Đây là cây trồng trong nhà kính phổ biến. Ảnh: Viridea. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

