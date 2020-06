Vật thể lạ bên trong hoa quả Việt Nam không phải... hiếm

Mới đây trên MXH xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bổ quả bầu nhưng bên trong toàn...bọ cạp khiến ai nấy đều rùng mình khiếp sợ. Theo dõi đoạn clip có thể thấy cô gái càng dùng dao chặt quả bầu thì những vật thể lạ bên trong quả bò ra càng nhiều, trong khi ở chiếc chậu bên dưới đã có hàng tá con khác đang bò lúc nhúc trông khá hãi hùng. Bọ cạp là loại động vật có chứa nọc độc nguy hiểm, vết thương do nó gây ra có thể khiến người bị hại đau nhức thậm chí tử vong nếu nọc quá độc. Nếu trường hợp bọ cạp làm tổ trong các loại củ quả như bầu là có thật, chắc hẳn sẽ là nỗi lo lắng của không ít các bà nội trợ. Tuy nhiên cư dân mạnh đã nhanh mắt ''soi'' được chi tiết chứng minh đoạn clip gần 2 triệu view hot khắp mạng xã hội này chỉ là dàn dựng. Phần đầu của quả bầu có một vết rạch ngang kèm băng dính có thể đã bị cắt để ''nhét'' bọ cạp vào, sau đó dùng tay dùng tay che chắn cùng với góc quay nên hành động bổ bầu có bọ cạp chui ra giống như thật. Trên thực tế trường hợp những ''vật thể lạ'' xuất hiện bên trong hoa quả ở Việt Nam không hề hiếm gặp. Trước đó không lâu dân tình từng xôn xao trước hình ảnh quả đu đủ ''dị'' có phần lõi trắng to bên trong ruột thay vì hạt màu đen. Nhiều người gọi vui rằng đây là hiện tượng ''trái cây mang bầu'' và phần lõi trắng đó được gọi là "bào thai" của cây đu đủ. Và thật bất ngờ khi những quả lạ thế này lại xuất hiện khá nhiều ở cả trên thế giới. Một số nhà khoa học giải thích có thể sự phân chia tế bào xảy ra không bình thường trong quá trình cây đu đủ thụ phấn, dẫn đến hình thành quả đu đủ nhỏ bên trong. Nó có màu trắng là do không hấp thụ được ánh sáng mặt trời. Đây chỉ là sự phát triển bất thường của phôi mầm đu đủ, hay có thể hiểu là tình trạng ''đột biến gen'' ở trái cây, không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của quả cũng như không sinh ra các độc tố như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy vậy, những quả đu đủ này được đánh giá thường có vị nhạt hơn, không được thơm ngon như trái bình thường.Những vật thể lạ khác thường xuất hiện bên trong hoa quả có lẽ phổ biến nhất là các loài sâu bọ, côn trùng. Hiện tượng này xảy ra khi sâu trưởng thành đẻ trứng vào cuống ở đầu quả vải, sau đó sâu non khi nở đục vào cuống quả gây hại. Vị trí gây hại chỉ ở phần cúi tiếp giáp với cuống quả. Khi quả chín nếu được thu hoạch khi ăn sẽ thấy nhiều bột gỗ, đó là phân sâu. Trường hợp khác bị gây ra bởi loài ruồi vàng đục quả. Chúng là đối tượng gây hại nguy hiểm với các loại cây ăn quả như cam, bưởi, xoài, ổi,...khiến quả khi thu hoạch có hiện tượng thối rữa, xuất hiện mủ màu vàng đục bên trong. Những con ruồi cái làm xuất hiện vật thể lạ đó bên trong quả bằng cách dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào quả rồi đẻ trứng, tạo điều kiện cho mầm bệnh tấn công làm thối, hỏng quả. Bọ cạp bên trong quả bầu. Nguồn: TikTok

Mới đây trên MXH xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bổ quả bầu nhưng bên trong toàn...bọ cạp khiến ai nấy đều rùng mình khiếp sợ. Theo dõi đoạn clip có thể thấy cô gái càng dùng dao chặt quả bầu thì những vật thể lạ bên trong quả bò ra càng nhiều, trong khi ở chiếc chậu bên dưới đã có hàng tá con khác đang bò lúc nhúc trông khá hãi hùng. Bọ cạp là loại động vật có chứa nọc độc nguy hiểm, vết thương do nó gây ra có thể khiến người bị hại đau nhức thậm chí tử vong nếu nọc quá độc. Nếu trường hợp bọ cạp làm tổ trong các loại củ quả như bầu là có thật, chắc hẳn sẽ là nỗi lo lắng của không ít các bà nội trợ. Tuy nhiên cư dân mạnh đã nhanh mắt ''soi'' được chi tiết chứng minh đoạn clip gần 2 triệu view hot khắp mạng xã hội này chỉ là dàn dựng. Phần đầu của quả bầu có một vết rạch ngang kèm băng dính có thể đã bị cắt để ''nhét'' bọ cạp vào, sau đó dùng tay dùng tay che chắn cùng với góc quay nên hành động bổ bầu có bọ cạp chui ra giống như thật. Trên thực tế trường hợp những ''vật thể lạ'' xuất hiện bên trong hoa quả ở Việt Nam không hề hiếm gặp. Trước đó không lâu dân tình từng xôn xao trước hình ảnh quả đu đủ ''dị'' có phần lõi trắng to bên trong ruột thay vì hạt màu đen. Nhiều người gọi vui rằng đây là hiện tượng ''trái cây mang bầu'' và phần lõi trắng đó được gọi là "bào thai" của cây đu đủ. Và thật bất ngờ khi những quả lạ thế này lại xuất hiện khá nhiều ở cả trên thế giới. Một số nhà khoa học giải thích có thể sự phân chia tế bào xảy ra không bình thường trong quá trình cây đu đủ thụ phấn, dẫn đến hình thành quả đu đủ nhỏ bên trong. Nó có màu trắng là do không hấp thụ được ánh sáng mặt trời. Đây chỉ là sự phát triển bất thường của phôi mầm đu đủ, hay có thể hiểu là tình trạng ''đột biến gen'' ở trái cây, không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của quả cũng như không sinh ra các độc tố như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy vậy, những quả đu đủ này được đánh giá thường có vị nhạt hơn, không được thơm ngon như trái bình thường. Những vật thể lạ khác thường xuất hiện bên trong hoa quả có lẽ phổ biến nhất là các loài sâu bọ, côn trùng. Hiện tượng này xảy ra khi sâu trưởng thành đẻ trứng vào cuống ở đầu quả vải, sau đó sâu non khi nở đục vào cuống quả gây hại. Vị trí gây hại chỉ ở phần cúi tiếp giáp với cuống quả. Khi quả chín nếu được thu hoạch khi ăn sẽ thấy nhiều bột gỗ, đó là phân sâu. Trường hợp khác bị gây ra bởi loài ruồi vàng đục quả. Chúng là đối tượng gây hại nguy hiểm với các loại cây ăn quả như cam, bưởi, xoài, ổi,...khiến quả khi thu hoạch có hiện tượng thối rữa, xuất hiện mủ màu vàng đục bên trong. Những con ruồi cái làm xuất hiện vật thể lạ đó bên trong quả bằng cách dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào quả rồi đẻ trứng, tạo điều kiện cho mầm bệnh tấn công làm thối, hỏng quả. Bọ cạp bên trong quả bầu. Nguồn: TikTok