Vật thể 50.000 năm tuổi 'tiên đoán' về tương lai Trái đất

Trong một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS), các nhà khoa học từ Đại học Bang Oregon đã xác định rằng tốc độ tăng CO2 tự nhiên hiện tại trên Trái đất đang nhanh nhất trong 50.000 năm qua. Phát hiện này là một lời cảnh báo mạnh mẽ về tương lai khí hậu của hành tinh chúng ta. Nhóm nghiên cứu đã khoan sâu 3.200 mét vào lõi băng tại Thềm băng Tây Nam Cực (WAIS) để khai thác các bong bóng không khí bị mắc kẹt, giúp ghi lại thông tin về khí hậu trong quá khứ. Qua phân tích hóa học, họ phát hiện tốc độ tăng CO2 ngày nay nhanh hơn 10 lần so với bất kỳ thời điểm nào khác trong 50.000 năm qua, chủ yếu do khí thải từ hoạt động của con người. CO2, một loại khí nhà kính tự nhiên, khi gia tăng sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính, làm nóng lên khí hậu toàn cầu. Hiện nay, lượng phát thải CO2 liên quan đến năng lượng toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục 37,4 tỷ tấn CO2. Những đợt gia tăng CO2 tự nhiên lớn nhất trước đây, do Sự kiện Heinrich, chỉ tăng khoảng 14 phần triệu trong 55 năm, nhưng hiện nay chỉ mất từ 5 đến 6 năm. Điều này cho thấy sự khác biệt đáng lo ngại trong biến đổi khí hậu hiện tại, gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng như nắng nóng, băng tan, mực nước biển dâng, bão lũ, hạn hán và lũ lụt. Hậu quả của biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại lớn về người và kinh tế, với khoảng 95.000 trường hợp tử vong do thiên tai trên toàn thế giới vào năm 2023 và thiệt hại kinh tế lên tới 380 tỷ USD. Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

