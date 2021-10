Văn hoá "minh bạch nội bộ" phản bội Facebook thế nào?

Tuần trước, cựu nhân viên Facebook Frances Haugen đã có phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ về những vấn đề bí mật trong nội bộ của Facebook. Điều này có thể sẽ dẫn đến thêm quy định từ Chính phủ liên bang và gây tổn hại đến uy tín vốn đã chịu vô số chỉ trích của mạng xã hội Facebook này. Tuy nhiên, điều này cho thấy chính Facebook đã trở thành nạn nhân của văn hóa làm việc minh bạch tột độ trong nội bộ nhiều công ty tại Thung lũng Silicon. Haugen đã truy cập nhiều tài liệu nội bộ của Facebook trong tháng cuối cùng làm việc tại đây, ngay cả sau khi cô từ chức quản lý sản phẩm. Ở phần lớn các công ty khác, nhân viên làm điều tương tự sẽ bị mời rời khỏi nơi làm việc ngay lập tức. Tuy nhiên, tại Facebook , Haugen có điều kiện ở lại thêm vài tuần để chuyển giao các dự án cho đồng nghiệp và đồng thời xem lại môi trường làm việc nội bộ của công ty này, với mục đích thu thập các văn bản và giao tiếp ít liên quan đến công việc của cô. Chính sách rời công ty thoải mái và an ninh dữ liệu nội bộ tương đối lỏng lẻo tại Facebook dường như không phải điều gì độc đáo, mà là một phần của văn hóa minh bạch nội bộ thường thấy ở nhiều công ty tại Thung lũng Silicon. Điều kiện tự do như vậy sẽ giúp nhân viên phối hợp tốt hơn với các đồng nghiệp ít liên quan, nhưng cũng là một lợi ích riêng cho phép nhân viên của Facebook thỏa mãn tham vọng hoặc trí tò mò về những phần khác của công ty. Văn hóa có phần “dễ dãi” này không bắt nguồn từ Facebook. Google là nơi khởi đầu phong cách làm việc này dựa trên các nguyên tắc phát triển phần mềm mã nguồn mở - cho phép những người muốn tham gia lập trình tự do truy cập và cải thiện mã nguồn của phần mềm. Tập đoàn này cũng là nơi thiết lập cơ chế hỏi - đáp với các nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin vào cuối tuần - một sự kiện mang tên TGIF - trong đó các nhân viên được phép “thẩm vấn” cấp trên của mình. Facebook đã học tập cách làm này với việc tổ chức hỏi đáp hàng tuần với CEO Mark Zuckerberg. Khi nhìn lại, mức độ minh bạch cực độ như vậy được xây dựng dựa trên quan điểm rằng tất cả các nhân viên đều tin tưởng vào lý tưởng và tác động tích cực của công ty họ làm việc. Tuy nhiên, đến nay điều đó không còn đúng nữa. Các buổi hỏi đáp của Facebook cũng dần bị lộ ra ngoài, cho thấy rằng những nhân viên không còn tin vào lý tưởng của mạng xã hội này hay cảm thấy họ đang gây hại cho xã hội đã tìm được một kênh đưa thông tin ra ngoài. Đến nay, nhân viên tại Google và Facebook đều chứng nhận rằng văn hóa làm việc tại 2 công ty này đã ít minh bạch hơn nhiều so với trước. Nếu xu hướng này tiếp tục, Facebook và Google có thể trở nên giống với Amazon và Apple hơn khi hoạt động với các đơn vị tách biệt trên nguyên tắc bảo mật thông tin gần đến mức độc tài. Mời các bạn xem video: Cảnh báo thủ đoạn hack Facebook để chiếm đoạt tài sản. Nguồn: VTV

Tuần trước, cựu nhân viên Facebook Frances Haugen đã có phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ về những vấn đề bí mật trong nội bộ của Facebook. Điều này có thể sẽ dẫn đến thêm quy định từ Chính phủ liên bang và gây tổn hại đến uy tín vốn đã chịu vô số chỉ trích của mạng xã hội Facebook này. Tuy nhiên, điều này cho thấy chính Facebook đã trở thành nạn nhân của văn hóa làm việc minh bạch tột độ trong nội bộ nhiều công ty tại Thung lũng Silicon. Haugen đã truy cập nhiều tài liệu nội bộ của Facebook trong tháng cuối cùng làm việc tại đây, ngay cả sau khi cô từ chức quản lý sản phẩm. Ở phần lớn các công ty khác, nhân viên làm điều tương tự sẽ bị mời rời khỏi nơi làm việc ngay lập tức. Tuy nhiên, tại Facebook , Haugen có điều kiện ở lại thêm vài tuần để chuyển giao các dự án cho đồng nghiệp và đồng thời xem lại môi trường làm việc nội bộ của công ty này, với mục đích thu thập các văn bản và giao tiếp ít liên quan đến công việc của cô. Chính sách rời công ty thoải mái và an ninh dữ liệu nội bộ tương đối lỏng lẻo tại Facebook dường như không phải điều gì độc đáo, mà là một phần của văn hóa minh bạch nội bộ thường thấy ở nhiều công ty tại Thung lũng Silicon. Điều kiện tự do như vậy sẽ giúp nhân viên phối hợp tốt hơn với các đồng nghiệp ít liên quan, nhưng cũng là một lợi ích riêng cho phép nhân viên của Facebook thỏa mãn tham vọng hoặc trí tò mò về những phần khác của công ty. Văn hóa có phần “dễ dãi” này không bắt nguồn từ Facebook. Google là nơi khởi đầu phong cách làm việc này dựa trên các nguyên tắc phát triển phần mềm mã nguồn mở - cho phép những người muốn tham gia lập trình tự do truy cập và cải thiện mã nguồn của phần mềm. Tập đoàn này cũng là nơi thiết lập cơ chế hỏi - đáp với các nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin vào cuối tuần - một sự kiện mang tên TGIF - trong đó các nhân viên được phép “thẩm vấn” cấp trên của mình. Facebook đã học tập cách làm này với việc tổ chức hỏi đáp hàng tuần với CEO Mark Zuckerberg. Khi nhìn lại, mức độ minh bạch cực độ như vậy được xây dựng dựa trên quan điểm rằng tất cả các nhân viên đều tin tưởng vào lý tưởng và tác động tích cực của công ty họ làm việc. Tuy nhiên, đến nay điều đó không còn đúng nữa. Các buổi hỏi đáp của Facebook cũng dần bị lộ ra ngoài, cho thấy rằng những nhân viên không còn tin vào lý tưởng của mạng xã hội này hay cảm thấy họ đang gây hại cho xã hội đã tìm được một kênh đưa thông tin ra ngoài. Đến nay, nhân viên tại Google và Facebook đều chứng nhận rằng văn hóa làm việc tại 2 công ty này đã ít minh bạch hơn nhiều so với trước. Nếu xu hướng này tiếp tục, Facebook và Google có thể trở nên giống với Amazon và Apple hơn khi hoạt động với các đơn vị tách biệt trên nguyên tắc bảo mật thông tin gần đến mức độc tài. Mời các bạn xem video: Cảnh báo thủ đoạn hack Facebook để chiếm đoạt tài sản. Nguồn: VTV