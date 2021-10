Bóng hồng quyền lực nào khiến Facebook hứng đại địa chấn?

Trong những tuần qua, Facebook đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt liên quan đến vụ rò rỉ hàng ngàn trang tài liệu nghiên cứu nội bộ từ một "người thổi còi" ẩn danh. Người này liên tục cung cấp thông tin cho báo chí về những nghiên cứu nội bộ của Facebook, trong đó chỉ ra công ty này đã nhiều lần tìm kiếm lợi nhuận và lờ đi sự an toàn của người dùng. Danh tính "người thổi còi" sau đó được hé lộ là Frances Haugen, một cựu quản lý sản phẩm của Facebook. Cô ví các sản phẩm của Facebook giống như chất gây nghiện. "Facebook biết họ dẫn dắt người dùng trẻ tuổi đến các nội dung lôi cuốn... Nó giống như thuốc lá. Trẻ vị thành niên không có bất cứ sự tự kiểm soát nào. Chúng ta cần bảo vệ trẻ em", Haugen nói. "Ban lãnh đạo của công ty biết cách để giúp Facebook và Instagram an toàn hơn nhưng không thay đổi bởi vì họ đặt lợi nhuận của mình lên trên lợi ích của cộng đồng". Trước đó, Frances Haugen cũng cho biết các thuật toán của Facebook được thiết kế để hiển thị cho người dùng những nội dung mà họ nhiều khả năng sẽ tương tác nhất để họ tiếp cận nhiều hơn với các quảng cáo giúp mang lại lợi nhuận cho Facebook. Tuy nhiên, điều này cũng là thứ gây ra nhiều vấn đề như phát tán sự thù ghét, bạo lực và thông tin sai lệch. Từ những bằng chứng và lập luận đưa ra, Haugen kêu gọi các cơ quan quản lý hành động để ngăn chặn những khía cạnh nguy hại của Facebook cũng như các công ty công nghệ lớn. "Chừng nào Facebook còn hoạt động trong bóng tối, che giấu các nghiên cứu của mình, thì sẽ không ai phải chịu trách nhiệm. Và Facebook sẽ tiếp tục đưa ra những lựa chọn đi ngược lại lợi ích chung", Haugen nhấn mạnh. Được biết, Haugen thường xuyên dự các cuộc họp ở bang Iowa (Mỹ) cùng với bố mẹ. Trải nghiệm đó đã truyền cho bà "cảm giác tự hào về nền dân chủ và trách nhiệm tham gia vào vấn đề chung của người dân". Haugen làm việc tại Facebook từ năm 2019 và phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến dân chủ và thông tin sai lệch. "Tôi tham gia Facebook bởi vì có ai đó xung quanh tôi bị cực đoan hóa trên mạng. Tôi cảm thấy cần đóng vai trò tích cực trong việc tạo ra một Facebook tốt hơn, ít độc hại hơn", Haugen cho biết. Nhưng trong khoảng thời gian hơn 2 năm, bà bắt đầu cảm thấy Facebook không thực hiện cam kết về việc các sản phẩm của họ về phục vụ lợi ích công cộng. Trong tuyên bố trước Thượng viện Mỹ hôm 5/10, Haugen chỉ trích việc Facebook tạo ra một "hệ thống khuếch đại sự chia rẽ, chủ nghĩa cực đoan và phân cực" trên toàn thế giới. Vì những lý do đó, bà Frances Haugen chính thức nghỉ việc và quyết định đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Mời các bạn xem video: Cảnh báo thủ đoạn hack Facebook để chiếm đoạt tài sản. Nguồn: VTV.

