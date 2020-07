Ứng dụng thay thế cho team nghiện video nếu không còn Tiktok

Không lâu sau khi Ấn Độ và một số quốc gia tuyên bố "nghỉ chơi" với các ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, loạt ứng dụng cũ tương tự hay các app mới thay thế TikTok lên ngôi. Tại Ấn Độ, đây là cơ hội để các ứng dụng "Make in India" nhanh chóng giành lại thị phần trong nước. Ứng dụng video của Ấn Độ gây chú ý nhất ở thời điểm hiện tại là LitLot - sản phẩm mới của LitLot Social nhằm thay thế TikTok của Trung Quốc. Ứng dụng đã có hơn 1 triệu lượt tải xuống trên Google Play Store và nhận được nhiều lượt đánh giá 4-5 sao. Tương tự Tiktok, nó cho phép người dùng ghi lại những đoạn video ngắn, chỉnh sửa hiệu ứng và chia sẻ cho nhiều người xem. Vì là ứng dụng mới, nên LitLot vẫn đang trong giai đoạn phát triển, có thể tải về được nhưng hoạt động ở dạng chào mừng và những tính năng thì sẽ sớm được kích hoạt. Chingari, một ứng dụng "hao hao" TikTok khác ra mắt năm 2018, ghi nhận 2 tới 3 triệu lượt tải mỗi ngày. Ứng dụng cho phép người dùng quay và chia sẻ các video ngắn với các bộ lọc và trò chơi vui vẻ. Chingari cũng cung cấp cho người dùng xem lướt qua một số video ngắn, tải về máy, thả tim thích video, chia sẻ video và hơn thế nữa. Người dùng còn có thể kết nối với mọi người thông qua tính năng "Nhắn tin trực tiếp", cập nhật tin tức với mục News. Kể tiếp thêm một ứng dụng của Ấn Độ có phát âm rất giống TikTok đó là Tik Kik. Đây là nền tảng truyền thông xã hội miễn phí để tạo, chia sẻ và khám phá các video âm nhạc ngắn, lôi cuốn nhiều người dùng với cách tạo và chỉnh sửa video bằng nhiều bộ lọc khác nhau. Ngoài các ứng dụng được phát triển bởi Ấn Độ, team nghiện video có thể tham khảo Dubsmash. So với TikTok, Dubmash không có nhiều hiệu ứng và bộ lọc, tuy nhiên lại tích hợp thư viện âm thanh, liên tục được cập nhật và bổ sung các bài hát mới, giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Sự lựa chọn khác thay thế TikTok có thể bị cấm trong tương lai là Lomotif, trình chỉnh sửa video và thêm nhạc, cho phép người dùng tạo ra các video ngắn bằng cách sử dụng ảnh, video từ điện thoại và chia sẻ lên mạng xã hội. Giao diện của nó không khác mấy so với Tiktok, mang lại cảm giác giống như đang chơi TikTok. Trong số các ứng dụng được thiết kế để thay thế TikTok, không thể bỏ qua Likee với loạt các hiệu ứng và bộ lọc thú vị, cho phép người dùng "tô điểm" thêm trong các video của mình. Điểm cộng của Likee là tích hợp các công cụ chỉnh sửa video, chỉnh sửa khuôn mặt,...dành cho các nàng mê sống ảo, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Triller cũng là sự lựa chọn thay thế TikTok không tồi. Triller cho phép người dùng tự tạo ra những video âm nhạc mang phong cách cá nhân và chia sẻ ngay trên ứng dụng, giao diện lại khá dễ sử dụng. Ấn Độ cấm ứng dụng điện thoại của Trung Quốc | VTV24

