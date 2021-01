Tuyết phủ đầy Nhật Bản khiến bốt điện thoại thành cánh cửa tới... thế giới khác

Mới đây, một bài đăng trên Twitter của tài khoản TAK - nổi tiếng với việc chia sẻ những bức ảnh chụp mùa đông Hokkaido - đã gây xôn xao cộng đồng mạng nước này. Bởi là hình ảnh chụp một chiếc bốt điện thoại công cộng ở Hokkaido. Bức ảnh ghi lại một bốt điện thoại công cộng nằm giữa một lớp tuyết mềm mại, với một chiếc "mũ" dày màu trắng bằng tuyết rất đẹp mắt ở trên đầu. Cùng với đó, ánh sáng chiếu hắt từ bên trong tạo cho nó một khung cảnh ấn tượng và đầy bí ẩn. Bức ảnh này đã nhanh chóng lan truyền và khiến cư dân mạng Nhật Bản bàn tán xôn xao. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy lớp tuyết dày đến như vậy. Còn đối với những người khác, bốt điện thoại phủ đầy tuyết này như làm tăng thêm hình ảnh tưởng tượng của họ về một cánh cửa đến thế giới khác. Một người khác chia sẻ hình ảnh về máy bán nước ngọt tự động gần như bị chôn vùi trong tuyết, nhưng vẫn hoạt động bình thường. Hokkaido là hòn đảo lớn thứ hai của Nhật Bản, nằm về cực Bắc, gần nước Nga nên có khí hậu lạnh nhất xứ Phù Tang. Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình ở Hokkaido chỉ khoảng 17 độ C, thậm chí một vài nơi có băng tuyết quanh năm. Mùa đông đến, băng tuyết phủ kín hòn đảo với nhiệt độ trung bình khoảng âm 4 độ C. Bởi tuyết rơi dày, một số nơi ở Hokkaido trở thành điểm trượt tuyết lý tưởng như khu Niseko, Furano hay Rusutsu. Ngoài ra, miền đất này còn hấp dẫn khách du lịch tới vào mùa đông với lễ hội tuyết Sapporo nổi tiếng, kênh đào Otaru huyền ảo bên những ngôi nhà cổ kính, nhịp sống bình dị thường nhật của dân địa phương… Trên thực tế, mọi người từ khắp Nhật Bản thường đổ xô đến hòn đảo này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong tiết trời se lạnh của Hokkaido, đặc biệt là vào lễ hội tuyết đầu năm. Đây cũng là một trong những nơi nổi tiếng đến nỗi nó thậm chí còn được xếp hạng là nơi đáng sống nhất ở Nhật Bản. Đặc biệt, du khách nào tới Hokkaido mùa tuyết rơi cũng đều mong mỏi ngắm nhìn hiện tượng thiên nhiên kỳ thú có tên “bụi kim cương”, được hình thành khi nhiệt độ đóng băng xuống dưới âm 15 độ C. Những tinh thể tuyết hoặc hơi ẩm kết tinh rồi rơi xuống đúng lúc ánh Mặt Trời phản chiếu, tạo thành một luồng bụi sáng lấp lánh tựa những viên kim cương. Hiện tượng này đã trở thành “đặc sản” của Hokkaido. Mùa đông trên thành phố này tĩnh lặng, mang dáng vẻ trầm buồn, nhưng khéo làm say lòng du khách. Khung cảnh phủ đầy tuyết trắng đẹp đến nao lòng.

