Tuyệt kỹ bí mật giúp cá sấu sống sót được trong nước đã đóng băng

Công viên Shallotte River Swamp ở Bắc Carolina, Mỹ đã đăng một video ghi lại hình ảnh những con cá sấu thực hiện một tư thế lạ khi chỉ ngóc phần mũi lên khỏi mặt băng. Quản lý tại công viên, cho biết cá sấu đang sử dụng một biện pháp tương tự ngủ đông gọi là brumation. Dù trông như đã chết trong các bức ảnh, thực tế những con cá sấu vẫn sống sót. Chúng hạ thấp nhiệt độ cơ thể và giảm trao đổi chất để sống sót trong điều kiện lạnh giá. Chúng làm vậy để nếu nước đóng băng hết thì vẫn có thể thở. Đó là một kỹ thuật sinh tồn đáng kinh ngạc. Ông David Arbor, thuộc Sở Bảo tồn Động vật Hoang dã Oklahoma trả lời trong một bình luận: "Cá sấu sẽ không đóng băng nếu nước vẫn ở dạng lỏng. Mõm của chúng chỉ là sụn nên việc đóng băng không gây ảnh hưởng. Chúng vẫn có thể di chuyển và nhận thức được mọi thứ". Cá sấu sinh sống mạnh trên các vùng đầm lầy, sông nước nhiệt đới ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Hiện có 14 loài cá sấu khác nhau với đủ mọi kích cỡ và đặc tính tồn tại trên trái đất, từ cá sấu lùn nhỏ tới loài cá sấu nước mặn to lớn. Khá nổi tiếng nhờ kích cỡ, cá sấu châu Mỹ có thể dài tới 4,6m, nặng 900kg. Loài cá sấu này được tìm thấy ở miền nam Mexico, Trung Mỹ, vùng cận Caribbean và miền bắc Nam Mỹ. Thức ăn của cá sấu nói chung là những loài sống trên mặt đất và ở dưới nước. Chúng có thể ăn cá, chim, động vật có vú hay thậm chí là con cá sấu nhỏ hơn nếu có cơ hội. Đối với những động vật sống trên mặt đất, cá sấu sẽ tìm cơ hội tấn công khi chúng tới uống nước sát mép sông. Đa phần cú tấn công của cá sấu nhằm vào các tử huyệt của con mồi. Do cấu tạo của hàm không cho phép cá sấu thực hiện việc nhai nên chúng thường xé thịt con mồi thành từng mảng và nuốt chửng. Với chiếc dạ dày "bằng sắt", cá sấu nuốt thêm cả đá để giúp nghiền nát thức ăn bị nuốt chửng. Cá sấu không thể xé con mồi theo cách bình thường, vì thế chúng sử dụng một cách thức tuyệt vời để xé nhỏ thịt trước khi nuốt. Hàm khỏe ngoạm chặt vào con mồi trước khi các chi và đuôi hỗ trợ cá sấu xoay tròn xé nát miếng thịt. Sức mạnh đằng sau những cú xoay khiến tất cả con mồi đều bị xé xác. Là loài bò sát nên cá sấu sinh sản bằng cách đẻ trứng. Do đó, trứng cá sấu cần được chôn ở nơi đất khô để đảm bảo nhiệt độ cho việc sinh trưởng. Vì vậy, cá sấu buộc phải rời mặt nước lên bờ đào hang đẻ trứng. Đặc biệt, các hang này không nằm gần mép nước nhằm đảm bảo an toàn cho những cá sấu con. Cá sấu còn sở hữu thính giác và khứu giác vô cùng nhạy bén. Mũi nằm phía trước hàm và nhô cao khỏi mặt nước cho phép cá sấu đánh hơi tìm kiếm con mồi, trong khi khứu giác hoàn hảo giúp loài vật này nghe rõ cả ở dưới nước. Quá trình trao đổi chất của cá sấu diễn ra rất chậm, khiến chúng tồn tại trong nhiều tháng mà không cần thức ăn. Điều này giúp cá sấu tồn tại khi thời tiết ở vùng nhiệt đới trở nên khô hạn trong tháng mùa hè.

