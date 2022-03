Tuyên bố sốc: "Sự sống trên Trái đất có nguồn gốc ngoài hành tinh"?

Lý thuyết Panspermia lần đầu tiên bởi Triết gia Hy Lạp Anaxagoras vào khoảng năm 500 trước Công nguyên. Theo giả thuyết Panspermia, con người có thể là một sinh vật được phát triển ở các khu vực khác của vũ trụ và có gen đã xâm nhập vào Trái đất thông qua sao chổi hoặc thiên thạch tác động lên bề mặt Trái đất. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh cho khái niệm này, nhưng những khám phá quan trọng trong thế kỷ trước đã khiến cho giả thuyết Panspermia trở nên khả thi hơn. Một số bằng chứng hỗ trợ cho giả thuyết Panspermia là sự sống không thể kiểm soát trong hồ sơ địa chất xảy ra vào khoảng 3,8 tỷ năm trước, gần với sự kết thúc của Vụ Bắn phá Nặng muộn (LHB). LHB là khoảng thời gian mà tỷ lệ va chạm giữa các hành tinh trong hệ mặt trời cao hơn nhiều so với ngày nay. Nhiều người nói rằng bất kỳ sự sống nào trên Trái đất trước LHB sẽ bị xóa sổ, và sự sống ngày nay xuất phát từ bên ngoài không gian, thông qua những va chạm với Trái đất. Đây chỉ là suy đoán, nhưng khi so sánh với thời điểm xuất hiện sự sống trên Trái đất, nó có sức nặng đối với lập luận. Một thiên thạch được phát hiện vào năm 1984 tại vùng Allan Hill của Nam Cực được đánh số hiệu là ALH8400 được phát hiện có nguồn gốc từ sao Hỏa và nó là thiên thạch sao Hỏa vô cùng đặc biệt. ALH8400 được phát hiện có chứa các phân tử hóa học phức tạp được gọi là hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs), thường có liên quan đến hoạt động của vi sinh vật. Ngoài ra, họ đã phát hiện ra sắt sunfua kết hợp với magnetit; thông thường, hai khoáng chất này không cùng tồn tại khi có các muối cacbonat trừ khi chúng được tạo ra bởi sự sống. Ngoài ra, các nhà khoa học đã kiểm tra thiên thạch và phát hiện ra những cấu trúc nano trông kỳ lạ dưới hình dạng rất giống với một số loài vi khuẩn nhất định. Ba phát hiện độc đáo này trong thiên thạch khiến nhiều chuyên gia tin rằng chúng là bằng chứng về khả năng có sự sống trên sao Hỏa. Ngoài ra, các nhà khoa học chỉ ra rằng họ có lý do để giả định rằng sự sống có thể đã hình thành ban đầu trên sao Hỏa chứ không phải trên Trái đất. Mặc dù nước cần thiết cho sự sống như chúng ta đã biết, nhưng sự hiện diện của nước lại ức chế việc sản xuất các thành phần cấu tạo nên sự sống. Lịch sử rất sớm của Trái đất chỉ ra rằng nó gần như được bao phủ bởi một đại dương trên toàn thế giới. Lịch sử rất sớm của Trái đất chỉ ra rằng nó gần như được bao phủ bởi một đại dương trên toàn thế giới. Do đó, có thể sự sống hình thành trên sao Hỏa sơ khai dễ dàng hơn so với trên Trái đất. Hiện tại có một lượng lớn bằng chứng khoa học chỉ ra rằng đây là một lý thuyết rất đáng tin cậy. Một giả thuyết phổ biến khác giữa những người tin vào giả thuyết Panspermia là về sao chổi và tiểu hành tinh. Nếu sao chổi mang lại sự sống cho Trái đất, chúng gần như chắc chắn mang theo nước. Mặc dù từ lâu người ta vẫn cho rằng sao chổi tạo ra nước trên Trái đất, nhưng các cuộc kiểm tra đồng vị của sao chổi đã cho thấy nhiều trong số chúng có tỷ lệ đơteri-hydro khác với nước được tìm thấy trong biển Trái đất. Những phát hiện gần đây và tiến bộ công nghệ đã cho thấy rằng giả thuyết Panspermia có thể là khả thi. Mỗi khám phá mới đều làm tăng khả năng có thể sớm phát hiện ra sự sống ngoài Trái đất. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Lý thuyết Panspermia lần đầu tiên bởi Triết gia Hy Lạp Anaxagoras vào khoảng năm 500 trước Công nguyên. Theo giả thuyết Panspermia, con người có thể là một sinh vật được phát triển ở các khu vực khác của vũ trụ và có gen đã xâm nhập vào Trái đất thông qua sao chổi hoặc thiên thạch tác động lên bề mặt Trái đất. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh cho khái niệm này, nhưng những khám phá quan trọng trong thế kỷ trước đã khiến cho giả thuyết Panspermia trở nên khả thi hơn. Một số bằng chứng hỗ trợ cho giả thuyết Panspermia là sự sống không thể kiểm soát trong hồ sơ địa chất xảy ra vào khoảng 3,8 tỷ năm trước, gần với sự kết thúc của Vụ Bắn phá Nặng muộn (LHB). LHB là khoảng thời gian mà tỷ lệ va chạm giữa các hành tinh trong hệ mặt trời cao hơn nhiều so với ngày nay. Nhiều người nói rằng bất kỳ sự sống nào trên Trái đất trước LHB sẽ bị xóa sổ, và sự sống ngày nay xuất phát từ bên ngoài không gian, thông qua những va chạm với Trái đất. Đây chỉ là suy đoán, nhưng khi so sánh với thời điểm xuất hiện sự sống trên Trái đất, nó có sức nặng đối với lập luận. Một thiên thạch được phát hiện vào năm 1984 tại vùng Allan Hill của Nam Cực được đánh số hiệu là ALH8400 được phát hiện có nguồn gốc từ sao Hỏa và nó là thiên thạch sao Hỏa vô cùng đặc biệt. ALH8400 được phát hiện có chứa các phân tử hóa học phức tạp được gọi là hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs), thường có liên quan đến hoạt động của vi sinh vật. Ngoài ra, họ đã phát hiện ra sắt sunfua kết hợp với magnetit; thông thường, hai khoáng chất này không cùng tồn tại khi có các muối cacbonat trừ khi chúng được tạo ra bởi sự sống. Ngoài ra, các nhà khoa học đã kiểm tra thiên thạch và phát hiện ra những cấu trúc nano trông kỳ lạ dưới hình dạng rất giống với một số loài vi khuẩn nhất định. Ba phát hiện độc đáo này trong thiên thạch khiến nhiều chuyên gia tin rằng chúng là bằng chứng về khả năng có sự sống trên sao Hỏa. Ngoài ra, các nhà khoa học chỉ ra rằng họ có lý do để giả định rằng sự sống có thể đã hình thành ban đầu trên sao Hỏa chứ không phải trên Trái đất. Mặc dù nước cần thiết cho sự sống như chúng ta đã biết, nhưng sự hiện diện của nước lại ức chế việc sản xuất các thành phần cấu tạo nên sự sống. Lịch sử rất sớm của Trái đất chỉ ra rằng nó gần như được bao phủ bởi một đại dương trên toàn thế giới. Lịch sử rất sớm của Trái đất chỉ ra rằng nó gần như được bao phủ bởi một đại dương trên toàn thế giới. Do đó, có thể sự sống hình thành trên sao Hỏa sơ khai dễ dàng hơn so với trên Trái đất. Hiện tại có một lượng lớn bằng chứng khoa học chỉ ra rằng đây là một lý thuyết rất đáng tin cậy. Một giả thuyết phổ biến khác giữa những người tin vào giả thuyết Panspermia là về sao chổi và tiểu hành tinh. Nếu sao chổi mang lại sự sống cho Trái đất, chúng gần như chắc chắn mang theo nước. Mặc dù từ lâu người ta vẫn cho rằng sao chổi tạo ra nước trên Trái đất, nhưng các cuộc kiểm tra đồng vị của sao chổi đã cho thấy nhiều trong số chúng có tỷ lệ đơteri-hydro khác với nước được tìm thấy trong biển Trái đất. Những phát hiện gần đây và tiến bộ công nghệ đã cho thấy rằng giả thuyết Panspermia có thể là khả thi. Mỗi khám phá mới đều làm tăng khả năng có thể sớm phát hiện ra sự sống ngoài Trái đất. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV