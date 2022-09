Tuyên bố sốc: Khu vực “Tam giác rồng” là căn cứ UFO?

Dragon's Triangle ( tam giác Rồng) hay The Devil's Sea (Biển quỷ) nằm cách bờ biển phía nam của thủ đô Tokyo, Nhật Bản 100 km. Nơi đây luôn được xếp vào hàng top những khu vực có sóng điện từ mạnh nhất. Khu vực này là một tam giác được tạo giữa Nhật Bản, quần đảo Bonin và một phần lớn của biển Philippiness. Biển Quỷ nằm đối diện với Tam giác Quỷ Bermuda trên tọa độ Trái Đất, là nơi gây ra những vụ đắm tàu và mất tích kinh hoàng nhất Nhật Bản nên nó được niều người ví như “Bermuda của Thái Bình Dương”. Tại vùng biển này nhiều hiện tượng không thể lý giải đã xảy ra: sự biến mất bí ẩn của tàu thuyền, máy bay. Nhiều người còn nhìn thấy các con tàu ma lang thang trong khu vực này. Tàu thuyền đi vào đây thường có hiện tượng la bàn bị tê liệt, thông tin liên lạc qua vô tuyến bị sự cố và mất liên lạc. Ngoài ra, họ cũng thường gặp những con sóng lớn, mù biển, lốc xoáy và sương mù dày đặc. Vào những năm 1200, Kublai Khan (Hốt Tất Liệt) đã nhiều lần cố gắng đi qua biển Quỷ và kết quả là nhiều tàu trong đội quân của ông đã bị mất tích một cách bí ẩn, kéo theo sự "bốc hơi" của hơn 40.000 quân lính. Đầu những năm 1800, nhiều người đi biển cho biết họ nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn đi lại trên boong của một con tàu. Năm 1952, chính phủ Nhật Bản cử tàu nghiên cứu Kaio Maru số 5 đi điều tra những bí ẩn của vùng biển này. Tuy nhiên, con tàu và 31 thủy thủ đoàn đã mãi mãi không trở về sau chuyến đi đó. Điều này dẫn đến việc chính phủ Nhật Bản buộc phải tuyên bố Tam giác Rồng không an toàn cho các chuyến đi biển và vận chuyển hàng hóa trong những năm 1950. Đặc biệt hơn cả là vụ mất tích tàu Derbyshire – tàu chở hàng lớn nhất của Anh. Được mệnh danh là “chiếc tàu không thể chìm” giống như huyền thoại Titanic trong những năm 20 của thế kỷ trước với trọng tải 91,655 tấn (gấp 3 lần tàu Titanic), dài 289m và rộng 43,5m, cùng với thủy thủ đoàn gồm 42 thành viên dày dạn kinh nghiệm. Nhưng điều “không thể” lại trở thành “có thể”. Vào ngày 10/9/1980 cách đảo Okinawa, Nhật Bản 368 km, con tàu đã mất tích không phát tín hiệu cấp cứu trên đường chở 20.000 tấn quặng từ Canada tới Nhật Bản. Điều này quá kỳ lạ bởi tàu Derbyshire được trang bị hệ thống báo động điện tử tiên tiến nhất thời bấy giờ cộng thêm kinh nghiệm dày dặn của các thành viên trên tàu nên việc Derbyshire bị chìm là điều ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có thảm họa ập đến quá nhanh và bất ngờ mới khiến thuyền trưởng không kịp phát tín hiệu cầu cứu. Sự bí ẩn của vùng biển này đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu. Tháng 9/1994, đội thám hiểm đại dương do Tiến sĩ David Mone, chuyên gia tìm kiếm cứu hộ trên biển của Mỹ chỉ huy đã tiến thẳng vào vùng biển ma quỷ này để khám phá ra sự thật. Đội thám hiểm dùng máy quét dò âm thanh mặt phẳng, robot lặn sâu… dò tìm trong một thời gian khá lâu và cuối cùng tại một địa điểm đáy biển sâu 4.000m người ta đã phát hiện cả một “núi” sắt thép đã biến dạng. Các nhà khoa học còn phát hiện thêm, tại vùng đáy biển gần đó có khá nhiều quặng sắt phát sáng. Nhiều người cho rằng vùng biển này là nơi đặt cơ sở của người ngoài hành tinh với những thiết bị khiến cho thiết bị của con người bị nhiễu loạn, dẫn đến mất tích, đắm chìm tàu thuyền hay máy bay sau những vụ mất tích không để lại dấu vết như vậy. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

