Tựa game kinh điển Việt Nam là ứng dụng quan trọng nhất thập kỷ

Instagram đã thay đổi cách chúng ta nghĩ và sử dụng ảnh. Nó cũng trở thành một công cụ tiếp thị cực kỳ hiệu quả trong những năm qua và tiếp tục phát triển, hiện đã đạt 1 tỷ người dùng mỗi tháng. Instagram trở thành một mạng xã hội thiên về ảnh và chia sẻ khoảnh khắc. Có thể tại Việt Nam, Instagram không đấu lại được Facebook nhưng đây thực sự là mạng xã hội rất lớn ở thị trường nước ngoài. 20 năm sau khi ra mắt, không ai có thể tranh cãi rằng Twitter đã thay đổi hoàn toàn cách mà thế giới giao tiếp. Mặc dù còn bị hạn chế trong việc kìm chế về ngôn từ gây kích động nhưng nó vẫn là một trong những mạng xã hội tốt nhất và nhiều thông tin nhất. Giống như Twitter, Facebook ra mắt trước cả thập kỷ, nhưng nó đã trở thành nền tảng mạng xã hội hàng đầu trên thế giới, với gần 2,5 tỷ người dùng hoạt động. Nó cho phép bạn kết nối lại với bạn bè và các thành viên gia đình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, giữa những vụ bê bối về quyền riêng tư của người dùng và hàng loạt tin tức giả mạo, nền tảng này đã bị giám sát gắt gao kể từ cuộc bầu cử năm 2016. Trước khi Smartphone ngày nay được định hình thì Google Maps đã ra đời và trở thành công cụ điều hướng hiệu quả nhất. Cho đến nay, Google Maps dường như đã trở thành một trong những ứng dụng cần phải có sau khi mua điện thoại. Khi ra mắt, Spotify đã có một thư viện 50 triệu bài hát khổng lồ, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh vào thời điểm đó. Spotify cuối cùng đã dẫn dắt Apple tạo ra dịch vụ âm nhạc của riêng mình có tênApple Music vào năm 2015, hiện cũng có quyền truy cập hơn 50 triệu bài hát. Đây là trò chơi rất phổ biến cho tới tận bây giờ. Người dùng sẽ điều khiển các chú chim điên phóng đi từ một cây súng cao su để phá huỷ các công trình. Flappy Bird do Nguyễn Hà Đông sáng tạo nên đã tạo ra cơn sốt trên toàn thế giới trong suốt một thời gian dài. Hãy nhớ khi trò chơi này là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên cửa hàng ứng dụng. Nó đã giữ vị trí đó trong khoảng một tháng vào năm 2014 trước khi nhà phát triển của nó bất ngờ gỡ xuống. Netflix là ứng dụng phát video trực tuyến hàng đầu. Với nó, bạn có quyền truy cập vào số lượng phim và loạt phim gốc ngày càng tăng của Netflix. Các ứng dụng iOS và Android cho phép bạn tải hầu hết các chương trình hoặc phim về điện thoại của mình. Bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và ngày càng gia tăng, Netflix vẫn là ứng dụng phát trực tuyến mà mọi ứng dụng khác đều đánh giá đáng sử dụng nhất bây giờ. Ra đời từ năm 2007, YouTube đã thay đổi cách chúng ta sử dụng truyền thông và khai sinh ra thêm một nền tảng mới là truyền thông YouTube. Với ứng dụng này, người xem có thể vừa là tác giả, nhà sản xuất, nhiều người đã trở thành triệu phú nhờ sản xuất nội dung trên YouTube và Việt Nam cũng không đứng ngoài cơn sóng trên. Skype là một trong những ứng dụng đầu tiên hiện thực hoá ước mơ về các cuộc gọi thoại face to face. Facebook đã loại bỏ Messenger khỏi ứng dụng Facebook vào năm 2011 và biến nó thành thứ của riêng mình. Nó cực kỳ phổ biến và là ứng dụng nhắn tin ưa thích của rất nhiều người, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng Facebook nhưng không có số của ai đó hoặc bạn muốn bỏ qua việc nhắn tin. Trước Google Photos, đã có nhiều ứng dụng khác hỗ trợ cho việc upload ảnh, nổi tiếng nhất có thể kể đến là photobucket, Flickr, nhưng cả hai ứng dụng trên vẫn còn quá nhiều hạn chế. Chỉ khi Google Photos ra đời, những hạn chế trước đó mới được khắc phục, tốc độ upload nhanh hơn, hiển thị ảnh tốt hơn và không giới hạn dung lượng. Xuất hiện năm 2016, Poke'mon Go là ứng dụng game trực tuyến đầu tiên áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR. Ứng dụng này đã thay đổi cách mà con người chơi game và tạo được sức hút lớn trên toàn thế giới Tuy nhiên, cách chơi nghèo nàn, quá tốn thời gian và nhạt nhoà đã khiến trò chơi dần tụt dốc.

Instagram đã thay đổi cách chúng ta nghĩ và sử dụng ảnh. Nó cũng trở thành một công cụ tiếp thị cực kỳ hiệu quả trong những năm qua và tiếp tục phát triển, hiện đã đạt 1 tỷ người dùng mỗi tháng. Instagram trở thành một mạng xã hội thiên về ảnh và chia sẻ khoảnh khắc. Có thể tại Việt Nam, Instagram không đấu lại được Facebook nhưng đây thực sự là mạng xã hội rất lớn ở thị trường nước ngoài. 20 năm sau khi ra mắt, không ai có thể tranh cãi rằng Twitter đã thay đổi hoàn toàn cách mà thế giới giao tiếp. Mặc dù còn bị hạn chế trong việc kìm chế về ngôn từ gây kích động nhưng nó vẫn là một trong những mạng xã hội tốt nhất và nhiều thông tin nhất. Giống như Twitter, Facebook ra mắt trước cả thập kỷ, nhưng nó đã trở thành nền tảng mạng xã hội hàng đầu trên thế giới, với gần 2,5 tỷ người dùng hoạt động. Nó cho phép bạn kết nối lại với bạn bè và các thành viên gia đình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, giữa những vụ bê bối về quyền riêng tư của người dùng và hàng loạt tin tức giả mạo, nền tảng này đã bị giám sát gắt gao kể từ cuộc bầu cử năm 2016. Trước khi Smartphone ngày nay được định hình thì Google Maps đã ra đời và trở thành công cụ điều hướng hiệu quả nhất. Cho đến nay, Google Maps dường như đã trở thành một trong những ứng dụng cần phải có sau khi mua điện thoại. Khi ra mắt, Spotify đã có một thư viện 50 triệu bài hát khổng lồ, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh vào thời điểm đó. Spotify cuối cùng đã dẫn dắt Apple tạo ra dịch vụ âm nhạc của riêng mình có tênApple Music vào năm 2015, hiện cũng có quyền truy cập hơn 50 triệu bài hát. Đây là trò chơi rất phổ biến cho tới tận bây giờ. Người dùng sẽ điều khiển các chú chim điên phóng đi từ một cây súng cao su để phá huỷ các công trình. Flappy Bird do Nguyễn Hà Đông sáng tạo nên đã tạo ra cơn sốt trên toàn thế giới trong suốt một thời gian dài. Hãy nhớ khi trò chơi này là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên cửa hàng ứng dụng. Nó đã giữ vị trí đó trong khoảng một tháng vào năm 2014 trước khi nhà phát triển của nó bất ngờ gỡ xuống. Netflix là ứng dụng phát video trực tuyến hàng đầu. Với nó, bạn có quyền truy cập vào số lượng phim và loạt phim gốc ngày càng tăng của Netflix. Các ứng dụng iOS và Android cho phép bạn tải hầu hết các chương trình hoặc phim về điện thoại của mình. Bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và ngày càng gia tăng, Netflix vẫn là ứng dụng phát trực tuyến mà mọi ứng dụng khác đều đánh giá đáng sử dụng nhất bây giờ. Ra đời từ năm 2007, YouTube đã thay đổi cách chúng ta sử dụng truyền thông và khai sinh ra thêm một nền tảng mới là truyền thông YouTube. Với ứng dụng này, người xem có thể vừa là tác giả, nhà sản xuất, nhiều người đã trở thành triệu phú nhờ sản xuất nội dung trên YouTube và Việt Nam cũng không đứng ngoài cơn sóng trên. Skype là một trong những ứng dụng đầu tiên hiện thực hoá ước mơ về các cuộc gọi thoại face to face. Facebook đã loại bỏ Messenger khỏi ứng dụng Facebook vào năm 2011 và biến nó thành thứ của riêng mình. Nó cực kỳ phổ biến và là ứng dụng nhắn tin ưa thích của rất nhiều người, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng Facebook nhưng không có số của ai đó hoặc bạn muốn bỏ qua việc nhắn tin. Trước Google Photos, đã có nhiều ứng dụng khác hỗ trợ cho việc upload ảnh, nổi tiếng nhất có thể kể đến là photobucket, Flickr, nhưng cả hai ứng dụng trên vẫn còn quá nhiều hạn chế. Chỉ khi Google Photos ra đời, những hạn chế trước đó mới được khắc phục, tốc độ upload nhanh hơn, hiển thị ảnh tốt hơn và không giới hạn dung lượng. Xuất hiện năm 2016, Poke'mon Go là ứng dụng game trực tuyến đầu tiên áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR. Ứng dụng này đã thay đổi cách mà con người chơi game và tạo được sức hút lớn trên toàn thế giới Tuy nhiên, cách chơi nghèo nàn, quá tốn thời gian và nhạt nhoà đã khiến trò chơi dần tụt dốc.