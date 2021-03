Trường học tại Bắc Kinh tạm huỷ thể dục vì... bão cát kinh hoàng

Trung Quốc đang đối mặt với trận bão cát kinh khủng nhất thập kỷ khi 12 tỉnh thành ở phía Bắc bị phủ kín trong lớp cát bụi màu vàng. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng bão cát này là do gió lớn mang cát từ Nội Mông và các khu vực khác của tây bắc Trung Quốc tới. Đây là trận bão cát dữ dội nhất và có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất ở Trung Quốc trong suốt 10 năm qua. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Tân Cương, Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân đề phòng gió lớn và bão cát, đồng thời cảnh báo cánh tài xế chuẩn bị cho tình trạng tầm nhìn bị hạn chế. Sáng 15/3, chất lượng không khí tại thủ đô Bắc Kinh đã đạt ngưỡng rất cao. Mức độ bụi mịn PM2.5 tăng vọt lên 732 microgam/m3 vào 9h sáng. Mức PM2.5 tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt ra là 25 microgam/m3. Ở Bắc Kinh, mức độ bụi mịn PM10 gây bệnh hô hấp đã tăng gấp 180 lần so với chuẩn an toàn tối đa của WHO. Người dân thành phố sử dụng kính bảo hộ, mặt nạ và lưới che tóc để bảo vệ bản thân khỏi không khí ngột ngạt. Trong khi Tử Cấm Thành và trụ sở của Đài truyền hình nhà nước CCTV không còn trông thấy rõ sau đám bụi vàng. Chính quyền thành phố đã ra lệnh cho tất cả các trường học hủy hoạt động thể thao và sự kiện bên ngoài, đồng thời khuyến cáo những người mắc bệnh hô hấp nên ở trong nhà. Một số người dùng cho biết không khí ô nhiễm hiện nay gợi nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng về ngày tận thế Interstellar. “Cơn bão cát màu đỏ cam này khiến trời đất như ngày tận thế”, một người dùng Weibo bình luận. Trận bão cát khủng khiếp này đã đổ bộ vào Mông Cổ hồi cuối tuần qua, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và hơn 80 người còn mất tích. Giới chức Mông Cổ đã nhận được báo cáo về tổng số 548 người mất tích trong cuối tuần, tuy nhiên 467 người trong số họ đã được tìm thấy. 5 người chăn gia súc và một trẻ em thiệt mạng vì bão cát. Chiến dịch giải cứu 81 người còn lại vẫn đang được tiến hành.

Trung Quốc đang đối mặt với trận bão cát kinh khủng nhất thập kỷ khi 12 tỉnh thành ở phía Bắc bị phủ kín trong lớp cát bụi màu vàng. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng bão cát này là do gió lớn mang cát từ Nội Mông và các khu vực khác của tây bắc Trung Quốc tới. Đây là trận bão cát dữ dội nhất và có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất ở Trung Quốc trong suốt 10 năm qua. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Tân Cương, Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân đề phòng gió lớn và bão cát, đồng thời cảnh báo cánh tài xế chuẩn bị cho tình trạng tầm nhìn bị hạn chế. Sáng 15/3, chất lượng không khí tại thủ đô Bắc Kinh đã đạt ngưỡng rất cao. Mức độ bụi mịn PM2.5 tăng vọt lên 732 microgam/m3 vào 9h sáng. Mức PM2.5 tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt ra là 25 microgam/m3. Ở Bắc Kinh, mức độ bụi mịn PM10 gây bệnh hô hấp đã tăng gấp 180 lần so với chuẩn an toàn tối đa của WHO. Người dân thành phố sử dụng kính bảo hộ, mặt nạ và lưới che tóc để bảo vệ bản thân khỏi không khí ngột ngạt. Trong khi Tử Cấm Thành và trụ sở của Đài truyền hình nhà nước CCTV không còn trông thấy rõ sau đám bụi vàng. Chính quyền thành phố đã ra lệnh cho tất cả các trường học hủy hoạt động thể thao và sự kiện bên ngoài, đồng thời khuyến cáo những người mắc bệnh hô hấp nên ở trong nhà. Một số người dùng cho biết không khí ô nhiễm hiện nay gợi nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng về ngày tận thế Interstellar. “Cơn bão cát màu đỏ cam này khiến trời đất như ngày tận thế”, một người dùng Weibo bình luận. Trận bão cát khủng khiếp này đã đổ bộ vào Mông Cổ hồi cuối tuần qua, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và hơn 80 người còn mất tích. Giới chức Mông Cổ đã nhận được báo cáo về tổng số 548 người mất tích trong cuối tuần, tuy nhiên 467 người trong số họ đã được tìm thấy. 5 người chăn gia súc và một trẻ em thiệt mạng vì bão cát. Chiến dịch giải cứu 81 người còn lại vẫn đang được tiến hành.