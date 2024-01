Tròn mắt ngắm top 10 loài côn trùng lớn nhất thế giới

1. Xén tóc khổng lồ (Titanus giganteus). Sinh sống trong rừng nhiệt đới Amazon, loài bọ cánh cứng này có thể dài tới 17 cm, khiến nó trở thành một trong những loài côn trùng lớn nhất thế giới xét về kích thước cơ thể. Ảnh: Wikipedia. 2. Bọ que Phryganistria chinensis. Được phát hiện ở Trung Quốc năm 2016, loài bọ que này đã phá vỡ kỷ lục về chiều dài trong thế giới côn trùng. Những cá thể lớn nhất của loài này đạt chiều dài tới 64 cm. Ảnh: Google Arts & Culture. 3. Dế khổng lồ wētā (chi Deinacrida). Là loài côn trùng khổng lồ đặc hữu của đảo New Zealand, những con vật có họ hàng gần với dế này dài tới 10 cm và nặng tới 35 gram (1/3 lạng). Đây là một trong những loài côn trùng nặng nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia. 4. Bọ cánh cứng Goliath (chi Goliathus). Được tìm thấy trên khắp châu Phi, những con đực của chi bọ khổng lồ này có thể dài hơn 10 cm và nặng hơn 60 gram. Chúng thậm chí còn to hơn khi ở dạng ấu trùng. Ảnh: eBay. 5. Bướm khế (Attacus atlas). Phân bố ở Đông Nam Á, loài côn trùng này có sải cánh đạt tới 28 cm, được coi là loài bướm đêm lớn nhất thế giới. Ấu trùng của chúng có thể dài hơn 12 cm, nặng tới 60 gram. Ảnh: One Earth. 6. Bướm cánh chim nữ hoàng Alexandra (Ornithoptera alexandrae). Chỉ được tìm thấy ở những vùng xa xôi của Papua New Guinea, loài bướm này có sải cánh đạt tới 28 cm. Đây là loài bướm lớn nhất thế giới. Ảnh: Gazette Drouot. 7. Ong bắp cày Tarantula (chi Pepsis). Phân bố ở châu Mỹ, những loài ong chuyên đẻ trứng vào bụng nhện tarantula này có cơ thể dài đến 7 cm và có sải cánh đạt tới 12 cm, lớn nhất trong thế giới các loài ong. Ảnh: Wikipedia. 8. Ruồi Gauromydas heros. Phân bố ở châu Mỹ, loài ruồi này có chiều dài cơ thể 7 cm và sải cánh 10 cm, là loài ruồi lớn nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia. 9. Bọ Hercules (Dynastes hercules). Phân bố từ Nam Mexico đến Bolivia, loài bọ này chiếc sừng khổng lồ này dài tới 18 cm (ở con đực). Đây là một trong những loài côn trùng bay lớn nhất thế giới. Ảnh: IFPA. 10. Cà cuống (chi Lethocerus). Phân bố ở các vùng khí hậu ấm của châu Âu, châu Á và châu Mỹ, các loài cà cuống có thể dài đến 12 cm. Đây là những loài bọ nước lớn nhất thế giới. Ảnh: Phys.org. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

