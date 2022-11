"Trái tim đang đập của Trái Đất” ẩn giấu trong sa mạc Trung Quốc

Sa mạc Tengger (tiếng Trung Quốc gọi là Tenggeli) nằm ở rìa phía nam của sa mạc Gobi rộng lớn, không cách quá xa các thành phố lớn bao gồm cả Bắc Kinh. Đây là sa mạc lớn thứ tư của Trung Quốc, có diện tích khoảng 42.700 km vuông. Sa mạc Tengger từ lâu đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Không chỉ bởi địa hình đẹp, sa mạc Tengeger còn được biết đến bởi đây là nơi mà người ta tìm thấy " trái tim của Trái đất". Đó chính là hồ Ô Lan. Trong tiếng Mông Cổ, "Wulan" có nghĩa là màu đỏ. Hồ Ô Lan toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng nhờ màu sắc đặc biệt của nước hồ. Nước hồ Ô Lan có màu đỏ tươi xen lẫn màu trắng. Sự điểm xuyết này vô tình lại khiến cho mặt hồ trông rất giống các mạch máu. Với màu nước hồ như vậy, cùng với hình dáng tương tự như một quả tim nên hồ Ô Lan được mệnh danh là "trái tim của Trái đất". Theo các nhà khoa học, sở dĩ, hồ Ô Lan có màu đỏ đặc biệt như vậy là do 3 nguyên nhân. Một là địa hình trũng. Trong môi trường sa mạc, địa hình thấp và khép kín rất có lợi cho việc tích tụ nước trên bề mặt và nước ngầm. Do sa mạc Tengger có địa hình trũng nên mới có nhiều hồ nước như vậy. Thứ hai là do khí hậu khô hạn. Lượng mưa ít cùng độ bốc hơi cao là những yếu tố quan trọng trong sự hình thành của các hồ muối tương tự như hồ Ô Lan. Thứ ba là do 3 loại vi sinh vật có trong nước hồ. Chúng là Artemia, Dunaliella salina và vi khuẩn halophilic, chính các hoạt chất như astaxanthin, carotenoid,… của chúng đã "nhuộm" nước hồ thành màu đỏ như vậy. Ngoài ra, hồ Ô Lan có nồng độ muối và kim loại cao. Muối đóng thành từng dải trắng dài chạy trên mặt hồ. Màu của nước hồ Ô Lan thường thay đổi theo mùa. Vào mùa hè, khi lượng mưa trên sa mạc nhiều hơn, mực nước cao hơn nên nước hồ sẽ chuyển sang màu hồng. Còn khi tới mùa thu, lượng mưa ít đi và mực nước trong hồ giảm xuống khiến cho nước hồ càng đỏ hơn. Theo những người dân địa phương, hồ Ô Lan sâu hơn 2 mét. Thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm hồ là vào tháng 7 tới 9. Lúc này, thời tiết nắng ráo, xung quanh hồ là những ngọn núi xanh ngắt, cỏ trải dài mướt mắt, dưới ánh nắng Mặt trời, màu sắc của hồ Ô Lan sẽ càng rực rỡ hơn. Do điều kiện khí hậu, sa mạc Tengger có tới hơn 400 hồ nước lớn nhỏ. Dù số lượng hồ lớn thế nhưng hồ muối tương tự như hồ Ô Lan thực sự là rất hiếm. Và trên thực tế, hồ Ô Lan là tập hợp gồm 1 hồ lớn và một số hồ nhỏ nằm rải rác xung quanh. Hồ Ô Lan vốn là một hồ nước mặn nội địa có lịch sử tới 100 năm. Nó bắt đầu bị khô cạn dần từ năm 1995. Trước khi khô cạn, nó có diện tích lên tới 175km2 và là hồ lớn thứ 12 ở Mông Cổ. Với vẻ đẹp kỳ lạ, hồ Ô Lan hiện đang là một thắng cảnh thu hút nhiều du khách tới tham quan. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyến cáo du khách không nên tắm ở hồ Ô Lan do độ kiềm trong nước ở đây quá cao. Với địa hình ngoạn mục và những nét đẹp độc đáo, từ lâu sa mạc Tengger đã là một điểm đến có tiếng của Trung Quốc với các du khách ưa thích loại hình du lịch phiêu lưu mạo hiểm. Bên cạnh đó còn một số hoạt động giải trí độc lạ làm nên sức hút chính cho các hoạt động du lịch trên sa mạc Tengger. >>>Xem thêm video: Trào lưu phủ xanh sa mạc (Nguồn: VTV24).

