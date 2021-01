Trại đào Bitcoin đặt tại nơi lạnh nhất thế giới để... tiết kiệm điện

Thành phố Norilsk được biết đến là nơi có mỏ nickel trữ lượng lớn bậc nhất thế giới, nằm ở vòng Bắc Cực, là một trong những thành phố lạnh nhất thế giới. Đây cũng là nơi công ty của Nga là BitCluster chọn để đặt một trang trại đào Bitcoin. Mùa đông tại đây có thể xuống dưới -40 độ C, biến nơi đây thành một trong những thành phố lạnh nhất thế giới. Đây cũng là lý do chính mà nó được chọn bởi sẽ giảm được chi phí rất lớn cho việc tiền điện chạy làm mát hệ thống máy đào. BitCluster mở một trung tâm dữ liệu ở gần mỏ khai thác nikel đã đóng cửa của công ty Norilsk Nickel từ năm 2016. Sự có mặt của Norilsk Nikel giúp họ tiết kiệm đáng kể nhờ giá điện rẻ. Đại diện BitCluster chia sẻ: "Nơi này là lựa chọn hoàn hảo cho việc đào tiền số vì nó lạnh và nguồn cấp điện không liên quan đến bất cứ khu vực nào của mạng lưới điện nước Nga". 4 container cũ vừa được chuyển đến đây và nó có thể chứa đến 360 máy đào, chẳng hạn như mẫu Antminer S19. Tổng cộng, khu vực này có 9 container, kích thước lớn nhỏ khác nhau tạo thành hệ thống máy đào rất lớn. Mặc dù Norilsk Nickel hoàn toàn tách biệt với trung tâm dữ liệu của BitCluster nhưng họ chính là đơn vị cấp điện cho các hoạt động khai tác tiền điện tử. BitCluster chính là đơn vị tiêu thụ điện lớn thứ 2 tại thành phố này, sau Norilsk Nickel. Mặc dù chỉ chính thức đưa vào hoạt động từ cuối năm 2020, họ đã tiếp tục lên kế hoạch mở rộng trang trại này. Văn phòng của Norilsk Nickel. Công ty này cũng bắt đầu nhận thanh toán các đơn hàng bằng tiền điện tử từ tháng 12. Mặc dù nhiệt độ trung bình luôn ở mức -10 độ C, trang trại của BitCluster vẫn cần hệ thống thông khí và thông gió để làm mát các cỗ máy đào Bitcoin. Đường dây truyền tải điện đến trang trại từ Norilsk Nickel. BitCluster chỉ phải trả khoảng 0,04 USD cho mỗi Kwh điện, mức rẻ nhất nhì thế giới. Norilsk chỏ yếu sử dụng khí và năng lượng hydro để sản xuất điện. BitCluster có khoảng 5.000 máy đào tại đây. Nhân viên của BitCluster sẽ làm việc luân phiên tại Norilsk và các trang trại khác tại vùng Ivanov, Angarsk và Bratsk. Điều này giúp nhân sự của họ tránh được việc phải làm quá lâu tại khu vực vòng Cực Bắc. BitCluster cũng bắt đầu thuê các nhân sự địa phương. Hiện tại, có khoảng 15 người làm việc tại trang trại này. Với công suất tối đa, trang trại này có thể đào trung bình 6 BTC mỗi ngày, tương đương với khoảng hơn 200.000 USD/ ngày.

Thành phố Norilsk được biết đến là nơi có mỏ nickel trữ lượng lớn bậc nhất thế giới, nằm ở vòng Bắc Cực, là một trong những thành phố lạnh nhất thế giới. Đây cũng là nơi công ty của Nga là BitCluster chọn để đặt một trang trại đào Bitcoin. Mùa đông tại đây có thể xuống dưới -40 độ C, biến nơi đây thành một trong những thành phố lạnh nhất thế giới. Đây cũng là lý do chính mà nó được chọn bởi sẽ giảm được chi phí rất lớn cho việc tiền điện chạy làm mát hệ thống máy đào. BitCluster mở một trung tâm dữ liệu ở gần mỏ khai thác nikel đã đóng cửa của công ty Norilsk Nickel từ năm 2016. Sự có mặt của Norilsk Nikel giúp họ tiết kiệm đáng kể nhờ giá điện rẻ. Đại diện BitCluster chia sẻ: "Nơi này là lựa chọn hoàn hảo cho việc đào tiền số vì nó lạnh và nguồn cấp điện không liên quan đến bất cứ khu vực nào của mạng lưới điện nước Nga". 4 container cũ vừa được chuyển đến đây và nó có thể chứa đến 360 máy đào, chẳng hạn như mẫu Antminer S19. Tổng cộng, khu vực này có 9 container, kích thước lớn nhỏ khác nhau tạo thành hệ thống máy đào rất lớn. Mặc dù Norilsk Nickel hoàn toàn tách biệt với trung tâm dữ liệu của BitCluster nhưng họ chính là đơn vị cấp điện cho các hoạt động khai tác tiền điện tử. BitCluster chính là đơn vị tiêu thụ điện lớn thứ 2 tại thành phố này, sau Norilsk Nickel. Mặc dù chỉ chính thức đưa vào hoạt động từ cuối năm 2020, họ đã tiếp tục lên kế hoạch mở rộng trang trại này. Văn phòng của Norilsk Nickel. Công ty này cũng bắt đầu nhận thanh toán các đơn hàng bằng tiền điện tử từ tháng 12. Mặc dù nhiệt độ trung bình luôn ở mức -10 độ C, trang trại của BitCluster vẫn cần hệ thống thông khí và thông gió để làm mát các cỗ máy đào Bitcoin. Đường dây truyền tải điện đến trang trại từ Norilsk Nickel. BitCluster chỉ phải trả khoảng 0,04 USD cho mỗi Kwh điện, mức rẻ nhất nhì thế giới. Norilsk chỏ yếu sử dụng khí và năng lượng hydro để sản xuất điện. BitCluster có khoảng 5.000 máy đào tại đây. Nhân viên của BitCluster sẽ làm việc luân phiên tại Norilsk và các trang trại khác tại vùng Ivanov, Angarsk và Bratsk. Điều này giúp nhân sự của họ tránh được việc phải làm quá lâu tại khu vực vòng Cực Bắc. BitCluster cũng bắt đầu thuê các nhân sự địa phương. Hiện tại, có khoảng 15 người làm việc tại trang trại này. Với công suất tối đa, trang trại này có thể đào trung bình 6 BTC mỗi ngày, tương đương với khoảng hơn 200.000 USD/ ngày.