Top quái thú nghi đến từ ngoài hành tinh: Ám ảnh nhất số 2!

1. Người Bướm (Ohio, 1966): Năm 1966, ở Ohio, Tây Virginia, những người dân bắt gặp một quái thú bay trên bầu trời với kích thước khổng lồ, đôi cánh màu đen và đôi mắt đỏ rực như lửa. Ông Newell Partridge, một nông dân thất kinh khi thấy một hình thù kỳ dị với đôi mắt đỏ. Có giả thuyết cho rằng đó có thể là loài chim lớn, máy bay hoặc sinh vật ngoài hành tinh, nhưng vẫn chưa có lý giải chính xác. 2. Quái Vật Hút Máu Chupacabra (Puerto Rico, 1994): Năm 1994, Chupacabra xuất hiện tại Puerto Rico, hút hết máu của động vật gia súc. Nó có hình dáng giống chó săn nhưng có chân và cánh, cùng với chiếc răng nanh sắc nhọn. Một nhóm công nhân sau đó phát hiện hai xác khô nghi ngờ của sinh vật huyền bí, gây nhiều tranh cãi về liệu có thể là quái vật Chupacabra hay không. 3. Quái thú Dingonek (Châu Âu): Người dân châu Âu tin rằng loài thú Dingonek tồn tại ở các rừng nhiệt đới ẩm. Nó có thân hình dài 13,5m, đầu vuông vắn, sừng dài, răng nanh sắc, đuôi giống bọ cạp có thể phóng nọc độc. Thức ăn chủ yếu là hà mã. 4. Quái thú Am Fear Liath Mor (Scotland, 1925): Năm 1925, một nhà thám hiểm tường tận kể về dấu chân to đùng của sinh vật kỳ bí, được gọi là Người Khổng Lồ Xám hoặc "Am Fear Liath Mor" (Người Sợ Hãi Lớn). Được mô tả có thân hình to lớn, đầy lông, quái thú này có thể làm người ta từ bỏ leo núi tại Scotland. Mời quý độc giả xem thêm video: "Hoang mang" với những "quái thú" ở Việt Nam gây xôn xao dư luận.

