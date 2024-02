Top động vật say xỉn hơn con người, số 4 phổ biến ở Việt Nam

1. Chuột chù cây có đuôi: Loài động vật này thích uống mật hoa cọ đã lên men có cồn trước khi đi ngủ, giúp chúng tránh được nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 2. Dơi nhiệt đới Trung và Nam Mỹ: Dơi này thích những loại trái cây hoặc mật hoa đã lên men và có nồng độ cồn cao, mặc dù không bao giờ bị say xỉn. 3. Chim Bohemian Waxwing: Thích ăn quả mọng đã lên men của cây Rowan, và một số cá thể đã phải được đưa đi chăm sóc sức khỏe do ăn quá nhiều quả lên men. 4. Ong mật: Loài ong mật phổ biến cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Chúng có thể say khi tiêu thụ quá nhiều mật hoa đã lên men và thường không thể tìm được đường về tổ, đôi khi chúng phải nằm dưới đất cho đến khi tỉnh táo trở lại. 5. Khỉ Vervet ở Saint Kitts: Quần thể khỉ này ở hòn đảo Saint Kitts thường bị nghiện rượu vì ăn trộm và uống mía đã lên men, thậm chí có những trường hợp khỉ say tới mức ngất xỉu và gây rối. Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

