Top địa điểm kỳ bí bất ngờ được phát hiện khi... Google Maps ra đời

Dãy hố bí ẩn tại Peru được nhìn qua Google Maps dài khoảng 1,6km, bao gồm hơn 6000 cái hố cực lạ với kích cỡ khác nhau. Nó bắt nguồn từ Thung lũng Pisco, trải dài đến tận dãy Andes. Con người biết đến dãy hố này từ năm 1933, và kể từ đó đến nay, mục đích tồn tại của nó vẫn là điều bí ẩn. Hiện tại, giới khảo cổ chỉ có thể đặt giả thuyết rằng đây là nơi dùng để chôn cất của người xưa, hoặc để lưu trữ một thứ gì đó. Ít ai biết rằng, Hà Lan có một hòn đảo nhân tạo. Hòn đảo này nằm ở Ketelmeer, và nhìn trên Google Maps thì trông nó thực sự giống biểu tượng định vị của ứng dụng này. Tam giác khổng lồ của Mỹ nằm ở Wittmann (bang Arizona). Trông thì bí ẩn vậy thôi, thực chất đây là một căn cứ Không quân bị bỏ hoang trong giai đoạn 1956 - 1966. Fingermaze (Mê cung ngón tay), nằm ở Brighton. Nhìn qua Google Maps, trông nó tựa như một dấu vân tay khổng lồ. Fingermaze thực chất là một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Chris Drury. Ông làm ra nó vào năm 2006, với ý nghĩa là biểu tượng cho hành trình cuộc đời. Biểu tượng bí ẩn trong sa mạc Trung Quốc đã từng được xem là... sản phẩm của người ngoài hành tinh, nhưng thực chất nó do con người làm ra. Theo Jonathon Hill - chuyên gia từ ĐH Arizona, những hình vẽ này có khả năng là mục tiêu hiệu chuẩn của vệ tinh do thám. Khuôn mặt ở Nam Cực được chụp bằng vệ tinh của Google Maps, tại một ngọn núi ở Nam Cực. Khi nó mới xuất hiện, các nhà thuyết âm mưu đã cho rằng đây là minh chứng cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Năm 1989, một chiếc máy bay đã phát nổ tại sa mạc Ténéré. Năm 2007 là kỷ niệm 18 năm thảm họa ấy, và một đài tưởng niệm đã được xây dựng, với hình dáng của chiếc máy bay theo nguyên mẫu đời thực cùng 170 mảnh gương vỡ - tượng trưng cho số người đã thiệt mạng. Nhờ Google Maps, nơi này mới được nhiều người trên thế giới biết tới hơn. Tấm bia khổng lồ tại Mỹ tồn tại với mục đích làm hiệu chuẩn cho các tấm hình chụp từ trên cao. Và trên thực tế, có khá nhiều dấu hiệu tương tự tại các căn cứ không quân trong sa mạc. Chiếc xe xấu số tại Bahamas đến nay vẫn không ai rõ câu chuyện đằng sau chiếc xe này, cũng như lý do nó nằm dưới nước. Tuy nhiên nó cho thấy sự chính xác đến đáng sợ mà Google Maps có thể làm được. Các thợ săn UFO tìm thấy một vật thể lạ, dài chừng 500 mét ở vùng biển ngoài khơi Nam Cực, được cho là một con tàu bí ẩn hoặc căn cứ dưới nước của người ngoài hành tinh qua Google Maps. Có một ngôi mộ thời kỳ Kofun ở Nhật Bản trông giống hệt một gò đất trên sao Hỏa khi quan sát từ trên cao xuống. Các thợ săn người ngoài hành tinh đã phát hiện ra cặp đôi này trên Google Maps. Mời các bạn xem video: 5 mẹo sử dụng Google Maps cực hiệu quả!

