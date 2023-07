Top địa danh bí ẩn nhất Trung Quốc: Bất ngờ số 3!

1. Thành cổ dưới hồ Phủ Tiên được xếp vào hồ lớn thứ ba và là hồ sâu nhất tại Vân Nam, Trung Quốc. Hồ Phủ Tiên nổi tiếng nhờ quần thể động vật có một không hai bên trong hồ, nhưng hơn hết là một thành phố bí ẩn nằm sâu dưới đáy hồ. Năm 2001, nhóm khảo cổ Trung Quốc phát hiện các công trình bằng đá bên dưới hồ, bao phủ một khu vực xấp xỉ 2,4-2,7 km2. Trong cụm kiến trúc cổ được tìm thấy, có một công trình hình kim tự tháp cao hơn 20 m. Lý do nền văn minh cổ này lại kết thúc số phận bên dưới đáy hồ vẫn là một bí ẩn. 2. Núi Song Nhũ Phong: Song Nhũ Phong ở tỉnh Sơn Đông là địa danh bí ẩn thu hút nhiều du khách bởi ngoại hình đặc biệt giống như bầu ngực của người phụ nữ. Phía Tây ngọn núi có tấm bia ghi: “Trước thôn có ngọn Song Nhũ Phong, mặc dù tầm vóc không to lớn nhưng cũng mang lại bình an cho dân làng, giữa thôn này và ngọn núi có mạch nối nếu động vào mạch này, tai họa khôn lường”. Tuy nhiên, vì khai thác đá trên núi bán có lời và hi vọng tìm được báu vật nên dân làng đổ xô khai thác, lật đổ cả tấm bia. Tháng 6/1995, trong lúc khai thác đá trên núi, dân thôn phát hiện ra một con đường dẫn đi sâu vào trong lòng núi liền báo với cơ quan chức năng. Sau đó các nhà khảo cổ tìm ra một lăng mộ được cho là của Lưu Khoan Bắc Tề Vương nhà Hán, chứa tới hơn 2.400 bảo vật trong đó giá trị nhất là tấm che mặt bằng ngọc. Tuy nhiên, một thanh niên trẻ trong làng tên là Bảo Sơn ngay hôm đó liền mắc bệnh và chết không lâu sau. Bí thư thôn cho biết, gia đình họ Đổng sống phía bắc mộ cổ có mẹ và hai con đều nối tiếp nhau qua đời vì ung thư, mấy hộ sống ở phía đông cũng tự nhiên mắc bệnh mà chết, còn trẻ con sinh ra đã có mấy đứa bị câm điếc. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ứng nghiệm của lời nguyền đến nay vẫn còn là bí ẩn. 3. Hồ thiên đường: Đây là một trong số những địa danh bí ẩn nhất Trung Quốc. Với diện tích khoảng 10km2, hồ thiên đường nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Changbaishan. Từ năm 1903, nhiều người cho biết đã nhìn thấy quái vật hồ thiên đường và thậm chí có báo cáo về việc nó tấn công người dân địa phương. Một số người đưa ra tuyên bố rằng, trong hồ có cả một gia đình sinh vật kỳ lạ này sinh sống. Vào năm 2007, một đoạn video dài 20 phút đã được phát với hình ảnh 6 trong số những con quái vật đang bơi trong nước. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh kho báu chứa đầy vàng ròng trong mộ cổ Trung Quốc

