Top địa danh bí ẩn nhất hành tinh, đố ai dám mạo phạm

Padmanabhaswamy là một ngôi đền cổ ở Ấn Độ nổi tiếng chứa kho báu khổng lồ được giấu ở bên trong. Bên cạnh đó, nó cũng gắn liền với nền tôn giáo huyễn hoặc của nước này. Các cuộc tranh cãi xoay quanh đền thờ không chỉ liên quan đến giá trị của kho báu, mà bởi nó còn gắn liền với các vị thần cổ. Bởi vậy không ai biết chắc được người nào thực sự xứng đáng nhận được kho báu của thần linh, và kho tiền khổng lồ này sẽ mãi mãi bị giữ kín ở đây. Nhiều người cũng đã tự nguyện bảo vệ đền thờ để kho báu của nó không bao giờ bị mở ra và cướp mất, đảm bảo tính linh thiêng và giá trị của ngôi đền vẫn nguyên vẹn. Hành lang Văn Khố được tìm ra bởi các nhà khảo cổ trong ngôi mộ của Tutankhamun, họ nhận ra có một số hang động lớn, có vẻ là hang tự nhiên, nằm ngay bên dưới Nhân Sư. Tuy nhiên, để tránh những người muốn tìm kiếm khu vực này để chứng minh nó có thật, những nhà khảo cổ và chính phủ Ai Cập đã ngăn chặn mọi cuộc điều tra và tìm kiếm về tượng Nhân Sư. Vì vậy sự tồn tại của nó vẫn là một bí ẩn. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng có lẽ là một bí ẩn không bao giờ có thể giải mã được. Lăng mộ này có quy mô đồ sộ, chia thành nhiều phần. Bên trong còn có bẫy như nỏ tự động bắn, sông suối băng thủy ngân và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhiều học giả đã đề xuất việc khám phá các cung điện ngầm và lăng mộ vị hoàng đế, nhưng quy mô cung điện quá lớn và gặp nhiều khó khăn do bẫy. Hơn nữa, khi khai quật các chiến binh đất nung, người ta đã bắt đầu nhận ra làm vậy sẽ khiến các hiện vật này bị phá hủy do tiếp xúc với không khí. Vì nguyên do khoa học và cả các tin đồn về lời nguyền trong lăng mộ, khu vực này sẽ được bảo vệ kỹ lưỡng thay vì khai quật và khám phá. Nghĩa địa của Thần Khỉ là một di tích cổ bí ẩn nằm dưới lòng đất, bên dưới cánh rừng già rậm rạp ở Honduras. Tuy nhiên để có thể tới được đó, các nhà khảo cổ sẽ buộc phải dùng trực thăng để thả xuống đúng miệng cổng bởi địa hình ở đây rất nguy hiểm và khó tiếp cận được. Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt với một loại ký sinh trùng có thể xâm nhập vào người và tiêu huỷ dần da thịt, nội tạng. Với các mối nguy hiểm này, di tích cổ dưới lòng đất vẫn bị bỏ hoang và hoàn toàn không thể đặt chân vào. Người ta suy đoán, có vẻ như thực sự tồn tại một thành phố Atzec dưới lòng đất ở Nam Mỹ. Nó hoàn toàn chưa được khai quật và khám phá. Thành phố Aztlan nổi tiếng tới vậy bởi được cho là quê hương của bảy bộ lạc người Aztec. Do thế, nó còn được gọi là thành phố với bảy cánh cổng. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT.

Padmanabhaswamy là một ngôi đền cổ ở Ấn Độ nổi tiếng chứa kho báu khổng lồ được giấu ở bên trong. Bên cạnh đó, nó cũng gắn liền với nền tôn giáo huyễn hoặc của nước này. Các cuộc tranh cãi xoay quanh đền thờ không chỉ liên quan đến giá trị của kho báu, mà bởi nó còn gắn liền với các vị thần cổ. Bởi vậy không ai biết chắc được người nào thực sự xứng đáng nhận được kho báu của thần linh, và kho tiền khổng lồ này sẽ mãi mãi bị giữ kín ở đây. Nhiều người cũng đã tự nguyện bảo vệ đền thờ để kho báu của nó không bao giờ bị mở ra và cướp mất, đảm bảo tính linh thiêng và giá trị của ngôi đền vẫn nguyên vẹn. Hành lang Văn Khố được tìm ra bởi các nhà khảo cổ trong ngôi mộ của Tutankhamun, họ nhận ra có một số hang động lớn, có vẻ là hang tự nhiên, nằm ngay bên dưới Nhân Sư. Tuy nhiên, để tránh những người muốn tìm kiếm khu vực này để chứng minh nó có thật, những nhà khảo cổ và chính phủ Ai Cập đã ngăn chặn mọi cuộc điều tra và tìm kiếm về tượng Nhân Sư. Vì vậy sự tồn tại của nó vẫn là một bí ẩn. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng có lẽ là một bí ẩn không bao giờ có thể giải mã được. Lăng mộ này có quy mô đồ sộ, chia thành nhiều phần. Bên trong còn có bẫy như nỏ tự động bắn, sông suối băng thủy ngân và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhiều học giả đã đề xuất việc khám phá các cung điện ngầm và lăng mộ vị hoàng đế, nhưng quy mô cung điện quá lớn và gặp nhiều khó khăn do bẫy. Hơn nữa, khi khai quật các chiến binh đất nung, người ta đã bắt đầu nhận ra làm vậy sẽ khiến các hiện vật này bị phá hủy do tiếp xúc với không khí. Vì nguyên do khoa học và cả các tin đồn về lời nguyền trong lăng mộ, khu vực này sẽ được bảo vệ kỹ lưỡng thay vì khai quật và khám phá. Nghĩa địa của Thần Khỉ là một di tích cổ bí ẩn nằm dưới lòng đất, bên dưới cánh rừng già rậm rạp ở Honduras. Tuy nhiên để có thể tới được đó, các nhà khảo cổ sẽ buộc phải dùng trực thăng để thả xuống đúng miệng cổng bởi địa hình ở đây rất nguy hiểm và khó tiếp cận được. Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt với một loại ký sinh trùng có thể xâm nhập vào người và tiêu huỷ dần da thịt, nội tạng. Với các mối nguy hiểm này, di tích cổ dưới lòng đất vẫn bị bỏ hoang và hoàn toàn không thể đặt chân vào. Người ta suy đoán, có vẻ như thực sự tồn tại một thành phố Atzec dưới lòng đất ở Nam Mỹ. Nó hoàn toàn chưa được khai quật và khám phá. Thành phố Aztlan nổi tiếng tới vậy bởi được cho là quê hương của bảy bộ lạc người Aztec. Do thế, nó còn được gọi là thành phố với bảy cánh cổng. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT.