Top 6 laptop pin trâu nhất năm 2020: Asus soán ngôi loạt siêu phẩm

Với thời lượng pin 989 phút, Asus ExpertBook B9450F xứng đáng là chếc laptop có pin "trâu" nhất trong năm nay. Tuy có hiệu suất làm việc thấp hơn so với một số dòng máy khác nhưng điều đó không quá quan trọng so với thời lượng pin mà nó đang dẫn đầu. Laptop này từng được đánh giá là nằm trong top máy tính nhẹ nhất thế giới chỉ nặng 995 Gram với kích thước màn hình 14 inch, mở rộng màn hình 180 độ, sở hữu bàn phím số ảo NumberPad 2.0 trên bàn di chuột. Tuy nhiên mức giá của Asus ExpertBook B9450F lên tới 2000 USD. Không kém cạnh, LG Gram 14 có thời lượng pin lên đến 963 phút, là sự lựa chọn tốt cho những người chỉ sử dụng laptop cho nhu cầu công việc, giải trí và học tập. Máy tính có kết hợp với bộ nhớ 16GB và ổ SSD tốc độ cao. Với kích thước màn hình IPS 14 inch, được làm bằng hợp kim Magie với trọng lượng chỉ 1.133 Gram thì đây là dòng máy tính xách tay khá nhẹ và bền. Đứng thứ 3 trong danh sách này là Samsung Notebook 9 Pro. Chiếc máy tính này có dung lượng đủ lớn có thể giúp bạn sử dụng cả ngày mà không cần sạc, theo thử nghiệm thời lượng pin có thể lên đến 750 phút. Laptop pin "trâu" này được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, SSD 256GB và card màn hình GPU Intel UHD 620. Hiện máy đang được bán với giá 1.100 USD. Dell XPS là dòng Ultrabook thiết kế dành cho các doanh nhân, được làm hoàn toàn từ nhôm nguyên khối với màu vàng đồng sang trọng. Thời lượng pin của Dell XPS 13 khá đáng kinh ngạc, lên đến 686 phút hay gần 12 giờ làm việc Dell XPS 13 9370 được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7-1065G7 thế hệ thứ 10, bộ nhớ RAM 8GB 3733MHz LPDDR4x, Card đồ họa Intel Iris Plus, Ổ cứng 256GB M.2 PCIe NVMe và Màn hình InfinityEdge 13 inch. Thời lượng pin của HP Elite Dragonfly được cho là khá tốt, cũng giống như Dell XPS 13 9370 có thể lên đến 686 phút làm việc. Được mệnh danh máy tính doanh nghiệp đa chế độ gọn nhẹ nhất thế giới, với trọng lượng dưới 1kg lại có thể "hô biến" thành máy tính bảng dễ dàng, HP Elite Dragonfly là lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn sự cơ động, ưa dịch chuyển. Máy tính này sử dụng bộ xử lý Intel Core i7 vPro, 16GB RAM LPDDR3 và bộ nhớ lưu trữ SSD lên tới 2 TB. Xếp cuối trong top 6 laptop có thời lượng pin tốt nhất 2020 là Lenovo Yoga C940-14IIL. Với thời lượng pin sử dụng 675 phút hay gần 12 giờ, đây cũng là đối thủ đáng gờm của nhiều dòng máy tính xách tay hiện tại. Lenovo Yoga C940-14IIL cũng có thiết kế xoay 360 độ và có thể gập lại giống HP Elite Dragonfly, bút cảm ứng cực nhạy, kết hợp công nghệ sạc nhanh chỉ trong 1h giờ cắm sạc pin lên đến 80%. Thiết kế tỉ mỉ từ vỏ nhôm cao cấp thủ công lẫn viền màn hình mỏng, RAM 16 GB đa nhiệm mượt mà, tích hợp AI thông minh thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, xử lí được video đơn giản.

