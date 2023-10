Top 20 loài chuồn chuồn đẹp và độc lạ ở Việt Nam

Chuồn chuồn Acisoma panorpoides. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Aethriamanta brevipennis. Ảnh: Wikipedia.Chuồn chuồn Agrionoptera insignis. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Anax aurantiacus. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Chuồn chuồn Anax indicus. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Atratothemis reelsi. Ảnh: Mes Libellules. Chuồn chuồn Brachydiplax sobrina. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Camacinia gigantea. Ảnh: VietOdonata. Chuồn chuồn Chlorogomphus aritai. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Chuồn chuồn Diplacodes nebulosa. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Nannophya pygmaea. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Chuồn chuồn Neurothemis fluctuans. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Neurothemis intermedia. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Neurothemis tullia. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Orthetrum sabina. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Philosina buchi. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Chuồn chuồn Pseudothemis zonata. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Rhyothemis plutonia. Ảnh: iNaturalist. Chuồn chuồn Rhyothemis variegata. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Rhyothemis obsolescens. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

Chuồn chuồn Acisoma panorpoides. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Aethriamanta brevipennis. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Agrionoptera insignis . Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Anax aurantiacus. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Chuồn chuồn Anax indicus. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Atratothemis reelsi. Ảnh: Mes Libellules. Chuồn chuồn Brachydiplax sobrina. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Camacinia gigantea. Ảnh: VietOdonata. Chuồn chuồn Chlorogomphus aritai. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Chuồn chuồn Diplacodes nebulosa. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Nannophya pygmaea. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Chuồn chuồn Neurothemis fluctuans. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Neurothemis intermedia. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Neurothemis tullia. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Orthetrum sabina. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Philosina buchi. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Chuồn chuồn Pseudothemis zonata. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Rhyothemis plutonia. Ảnh: iNaturalist. Chuồn chuồn Rhyothemis variegata. Ảnh: Wikipedia. Chuồn chuồn Rhyothemis obsolescens. Ảnh: Dragonflies and damselflies of Vietnam. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.