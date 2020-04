Top 100 sân golf đẹp nhất thế giới (phần 1)

Golf được gọi là môn thể thao dành cho giới thượng lưu, điều này đúng với những đầu tư cho cơ sở hạ tầng bộ môn này, đặc biệt là sân golf. Mới đây danh sách top 100 sân golf đẹp nhất thế giới được công bố, nhiều sân golf đẹp khó cưỡng lại. 1. Pine Valley: Pine Valley là một sân golf ở Camden, phía nam New Jersey. Nó được xếp hạng sân golf số một trong 100 sân golf đẹp nhất của Tạp chí Golf ở Hoa Kỳ và Thế giới vào năm 2012, 2015 và 2019. Đây là một câu lạc bộ tư nhân và những người không phải thành viên chỉ có thể chơi nếu được mời. Pin Valley đã bảo đảm thứ hạng số một trong 100 khóa học golf vĩ đại nhất nước Mỹ năm 2019 của Golf Digest. 2. Cypress Point: Cypress Point Club là một câu lạc bộ golf tư nhân ở California. Câu lạc bộ có một sân golf 18 hố duy nhất, một trong tám sân golf trên bán đảo Monterey gần Monterey, California. Sân golf nổi tiếng với một loạt các hố kịch tính dọc theo Thái Bình Dương. Sân golf Câu lạc bộ Cypress Point đi vào hoạt động vào ngày 11 tháng 8 năm 1928. Byington Ford, Roger D. Lapham và Marion Hollins là những người tiên phong cho dự án. 3. St Andrew (Old Course): Được coi là sân golf lâu đời nhất trên thế giới và thường được gọi là The Home of Golf . Đây là một sân golf công cộng trên vùng đất chung ở St Andrew, Fife, Scotland và được tổ chức tín nhiệm bởi The St Andrew Links Trust theo một đạo luật của Nghị viện. Câu lạc bộ Royal and Ancient Golf Club của St Andrew nằm cạnh tee đầu tiên, mặc dù đó là một trong nhiều câu lạc bộ có các đặc quyền chơi trên sân, cùng với công chúng. 4. Shinnecock Hills: Đây là sân golf kiểu liên kết nằm trong một khu vực chưa hợp nhất của Thị trấn Southampton trên Đảo Long, New York, nằm giữa Vịnh Peconic và Đại Tây Dương. Shinnecock Hills Club được cho là câu lạc bộ golf lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, có câu lạc bộ golf lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, và là câu lạc bộ golf đầu tiên của Mỹ kết nạp thành viên nữ, điều mà nó đã làm từ đầu. Đây cũng là sân golf duy nhất tổ chức giải Mỹ mở rộng trong ba thế kỷ khác nhau. 5. National Golf Links of America: là một sân golf kiểu liên kết uy tín ở Southampton, New York, nằm trên Long Island giữa Câu lạc bộ Golf Shinnecock Hills và Vịnh Peconic. Mặc dù sân golf được ghi nhận để tổ chức Walker Cup ban đầu vào năm 1922, mà Hoa Kỳ đã giành được 8 và 4, nhưng nó chưa bao giờ tổ chức một giải vô địch golf dành cho nam giới lớn. Walker Cup một lần nữa được tổ chức tại National 2013. Câu lạc bộ tư nhân được gọi là "sân golf nhanh nhất nước Mỹ" do tính chất độc quyền của nó. 6. Royal County Down: Sân golf ở Bắc Ireland, nằm ở Newcastle, County Down. Nó mở cửa cách đây 131 năm vào ngày 23 tháng 3 năm 1889 và là một trong những sân golf lâu đời nhất ở Ireland. Nó có hai sân liên kết 18 hố, sân golf Championship và Annesley Links. 7. Royal Melbourne (West): Sân Royal Melbourne là sân golf 36 lỗ ở Úc, nằm ở Black Rock, Victoria, ngoại ô phía đông nam Melbourne. Các sân phíaTây và Đông của nó lần lượt được xếp hạng số 1 và 6 tại Úc. Sân phía tây (West) được xếp hạng trong top 100 sân golf hàng đầu trên thế giới. 8. Oakmont: Sân golf được thiết kế duy nhất bởi Henry Fownes, đã mở 117 năm trước vào năm 1903. Henry Fownes đã dành một năm để xây dựng Oakmont trên vùng đất nông nghiệp cũ, lý tưởng cho một sân golf liên kết phong cách. Nó đứng trên Thung lũng sông Allegheny và đặc biệt hầu như không có chượng ngại nào về nước, cây cối...Với xếp hạng Sân golf USGA là 77,5 [2] và khoảng hai trăm boongke, nó thường được coi là trong cộng đồng golf là một trong những khó khăn nhất ở Hoa Kỳ. 9. Augusta National: Điểm nổi bật của golf năm 2019 đã xảy ra ở đây. Không phải là cảm xúc chiến thắng bậc thầy của Tiger Woods, mà là lễ khai mạc Augusta National Women League Amster được tổ chức vào tuần trước đó, nơi Jennifer Kupcho chơi đẹp, tấn công golf trong vòng chung kết, tránh Maria Fassi trong một trận đấu đáng nhớ. 10. Royal Dornoch (Championship): Sân golf ôm trọn Bờ biển cổ điển và là giá trị cho một cuộc hành trình của người chơi. Sau khi Tom Watson chơi ở đây trước trận đấu phòng thủ mở rộng năm 1981, anh nhận xét rằng trải nghiệm này là thú vị nhất mà tôi từng có trên sân golf. Donald Ross lớn lên ở đây, mặc dù Dornoch đã có được hình dạng cuối cùng như chúng ta biết ngày hôm nay sau khi anh ta rời đi. Top 100 sân golf đẹp nhất thế giới: Phần 1 - 10/100 sân golf đẹp nhất thế giới.

