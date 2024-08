Top 10 loại gỗ quý hiếm nhất thế giới, Việt Nam cũng góp mặt

1. Gỗ Bocote. Không chỉ là một trong những loại gỗ quý hiếm ở Mexico hay Trung và Nam Mỹ, Bocote còn thuộc vào một trong những loại gỗ quý nhất thế giới với giá trị kinh thế lên tới 30 USD/ 30cm. Do đặc tính gỗ Bocote có nhiều vân đẹp và bền nên được rất nhiều người ưa chuộng và tin dùng. Đặc biệt vân gỗ của chúng như một sự tương phản giống như màu sắc của ngựa vằn nên các sản phẩm được gia công bao giờ cũng trông rất bắt mắt và đặc biệt. Và tất nhiên giá gỗ đắt nhất thế giới cũng thuộc về loại gỗ tự nhiên này. 2. Gỗ Dalbergia. Cây Dalbergia là loại cây vô cùng quý hiếm do rất kén đất sống, kéo theo giá thành của loại gỗ này cũng rất đắt đỏ. 3. Gỗ Hồng Ngà. Đúng như tên gọi, gỗ Hồng Ngà có một màu sắc vô cùng đặc trưng với màu đỏ hồng nhạt rất đẹp và đây là loại gỗ quý đến từ Châu Phi. Chúng thường được sử dụng để sản xuất gậy bi-a, cán dao, đồ mỹ nghệ... Gỗ hồng ngà có nhiều màu từ hồng nhạt nâu, đến hồng sáng, gần như neon, đến đỏ đậm. Tuy nhiên đắt nhất vẫn là các thân gỗ có màu rực rỡ nhất. 4. Gỗ Mun. Gỗ mun là loại gỗ đắt tiền có màu đen đặc trưng, rất chắc chắn và nặng. Khi thả gỗ mun vào nước thì gỗ sẽ chìm xuống thay vì nổi như các loại gỗ thông thường khác. Gỗ mun được sử dụng để làm những món đồ nội thất không bị mối mọt hay mục, vô cùng bền bỉ. Gỗ mun càng sử dụng lâu thì sẽ càng sáng bóng, rất khó bị cong vênh hay trầy xước, do đó loại gỗ này rất được ưa chuộng để làm nội thất. 5. Gỗ ngọc am. Từ xa xưa ngọc am đã được coi là một loại gỗ quý chỉ bậc đế vương mới được dùng. Người Trung Quốc đã biết đến loại gỗ ngọc am từ hàng ngàn năm trước và coi nó quý ngang với ngọc ngà. Trong các hoàng cung, nếu gỗ sưa đỏ cứng như thép và có hoa văn đẹp, thường được dùng để đóng các vật dụng như giường tủ, bàn ghế thì ngọc am lại có mùi thơm quyến rũ, được dùng nhiều trong các gian phòng của cung tần mỹ nữ. 6. Gỗ Sưa. Là loại gỗ chủ yếu phân bố ở Việt Nam và thuộc vào danh sách các loại gỗ quý nhất thế giới. Đặc biệt gỗ Sưa có ý nghĩa tâm linh rất lớn, vào thời phong kiến vua chúa thường dùng loại gỗ này để đóng đồ nội thất cao cấp trong cung đình, vì nó vừa là hương liệu vừa là dược liệu. Ngoài ra, nhiều người còn quan niệm rằng nếu như đóng quan tài bằng gỗ Sưa có khả năng giữ được xác lâu, không bị phân hủy. Cùng với đó, gỗ Sưa thường gắn với các điển tích của Phật giáo, do đó ngày nay người ta làm những xâu tràng hạt gỗ sưa với giá hàng nghìn USD. 7. Gỗ trầm hương. Trong danh sách 10 loại gỗ đắt nhất thế giới thì không thể thiếu được gỗ trầm hương. Đây là loại cây gỗ thuộc họ Trầm còn được gọi với nhiều tên gọi khác như cây kỳ nam, cây trầm, cây dó trầm…Gỗ trầm hương nổi tiếng với mùi thơm đặc trưng và được sử dụng nhiều để chế tác các món đồ trang sức, nhang trầm, tượng gỗ trong phong thủy. 8. Gỗ Lignum Vitae. Gỗ Lignum Vitae là một trong các loại gỗ quý nhất thế giới có màu sắc rất đặc biệt. Màu gỗ sẽ từ màu nâu của màu ô liu đến màu nâu xanh đậm đến gần như đen, đôi khi có màu đỏ. Màu sắc có xu hướng tối dần theo tuổi, đặc biệt là khi tiếp xúc với ánh sáng. Ngoài ra, chúng cũng được coi là loại gỗ nặng nhất và cứng nhất trên thế giới. Gỗ Lignum Vitae được biết đến nhờ vào tính dược liệu của nó được sử dụng để chữa các loại bệnh đau nhức, sau này thì các mảnh vụn của gỗ còn được sử dụng để pha trà. Hiện nay, gỗ Lignum Vitae không còn được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực y tế nữa. Thay vào đó, gỗ đã được sử dụng nhiều để sản xuất ra các sản phẩm nội thất cao cấp. 9. Gỗ Purple Heart. Gỗ Purple Heart là một trong những loại gỗ đắt tiền, có màu sắc đặc biệt thường được tìm thấy ở các khu rừng mưa nhiệt đới ở Brazil, Guyana…Gỗ có đặc tính bền, chịu được sự thay đổi bất thường của nhiệt độ, màu sắc của gỗ vô cùng đẹp để làm đồ nội thất. 10. Gỗ Cẩm Lai. Gỗ Cẩm Lai là loại gỗ đắt nhất có vân đen, màu nâu hồng, thớ gỗ mịn, cứng nhưng lại khá giòn và dễ dàng gia công. Loại gỗ quý này có khả năng thay đổi màu sắc từ cam sang vàng đỏ, đến tím đậm với đen nhưng vẫn mang đến vẻ đẹp đặc biệt và hút mắt. Gỗ Cẩm Lai được trồng chủ yếu ở các khu vực Châu Phi nhưng chúng lại có tốc độ sinh trưởng chậm. Loại gỗ này được sử dụng chủ yếu trong việc chế tạo các nhạc cụ và đồ mỹ nghệ. Bên cạnh đó, gỗ Cẩm lai cũng đang được ứng dụng để chế biến tinh dầu thơm vô cùng tốt cho sức khỏe. Gỗ có mùi hương cực kỳ dễ chịu tựa như mùi hoa hồng, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Mời quý độc giả xem video: Phát hiện bãi cột, cọc gỗ tại Đông Triều| QTV.

