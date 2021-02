Tôm hùm quý hiếm bị “lạc” ở siêu thị lập tức được đem nghiên cứu

Con tôm hùm có thân màu sậm và lốm đốm vàng - được xác định thuộc loài tôm hùm calico vô cùng quý hiếm - xuất hiện trong lô hàng tại siêu thị Hannaford ở thị trấn China, thuộc quận Kennebec, bang Maine, Mỹ. Một người phát ngôn của chuỗi siêu thị Hannaford cho biết bộ phận hải sản của siêu thị quyết định không bán con tôm có màu sắc nổi bật khác thường này. Hợp tác với Viện Nghiên cứu Vịnh Maine (GMRI), quản lý của siêu thị Hannaford ở China đã đích thân lái xe đưa con tôm calico quý hiếm tới Portland. Con tôm sẽ sống trong bể nước mặn của GMRI và tham gia các chương trình trưng bày và lớp học trực tuyến của viện này. Tôm hùm calico hiếm gặp tới mức cơ may tìm được một cá thể sống chỉ vào khoảng 1/30 triệu, theo Viện Tôm hùm Đại học Maine. Tôm hùm calico thường khó sống sót trong đời sống hoang dã bởi màu sắc bắt mắt khiến chúng dễ bị săn mồi hoặc gặp nguy hiểm. Do đó, việc trả con tôm hùm về tự nhiên không phải là phương án tốt. Tháng 5/2016, hai ngư dân Canada bắt được hai con tôm hùm mang màu xanh neon ở vịnh Nova Scotia. Các nghiên cứu chỉ ra chế độ ăn cũng như điều kiện sống có thể ảnh hưởng đến màu của chúng. Số khác mang màu xanh nguyên bản di truyền từ bố mẹ.Tôm hùm xanh được xem là điềm may mắn. Theo các nghiên cứu, bạn cũng phải thực sự may mắn để bắt được một con tôm hùm xanh với tỷ lệ 1:2 triệu. Tôm hùm màu đỏ thậm chí hiếm hơn tôm hùm xanh. Khi nấu, những con tômthường sẽ chuyển dần sang màu đỏ hồng. Tuy nhiên, việc bắt được con tôm hùm đỏ tự nhiên rơi vào khoảng 1:10 triệu. Tôm hùm còn có loại 2 màu, được phân đôi bằng một đường thẳng giữa lưng. Loại tôm này không có màu đặc trưng, có con nửa xanh, nửa vàng. Một số khác lại mang màu đỏ đen. Theo các nhà khoa học, việc tôm hùm mang hai màu là do ảnh hưởng từ gen di truyền. Để bắt gặp một con tôm hùm hai màu, bạn cần rất may mắn khi tỷ lệ chỉ vỏn vẹn 1:50 triệu. Loại tôm hùm hiếm nhất, hơn cả tỷ lệ 1:50 triệu, là con mang màu pha lê hay còn được biết đến với tên "tôm hùm bạch tạng". Cách đây vài năm, hai ngư dân Anh đã bắt được một con tôm hùm bạch tạng 30 tuổi ở vịnh Dorset. Đây mới là con thứ 3 xuất hiện tại Anh trong 30 năm qua. Thông thường, tôm hùm thường ngụy trang nhờ lớp vỏ màu tối để tránh kẻ thù tấn công. Việc một con tôm màu pha lê nổi bật sống sót 30 năm là điều phi thường.

