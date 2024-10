Tóm được 'thuỷ quái' dài 3m, cần thủ lập tức làm một việc

Anh đã phải vật lộn trong một giờ để kéo con " thuỷ quái" dài 3 mét này vào thuyền của mình. Sau khi đo đạc và chụp ảnh, Kevin đã thả con cá mập trở lại biển. Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tự hào về thành tích của mình, dù vẫn còn đau tay và lưng sau cuộc chiến với con cá mập porbeagle. (Ảnh: KevinFinch/BNPS) Cá mập porbeagle (Lamna nasus) là một loài cá mập thuộc họ Lamnidae, nổi tiếng với khả năng săn mồi đỉnh cao và sức mạnh vượt trội. Chúng phân bố rộng rãi ở các vùng biển lạnh và ôn đới của Bắc Đại Tây Dương và Nam Bán Cầu.(Ảnh: The Wildlife Trusts) Cá mập porbeagle có thể đạt chiều dài lên đến 3,7 mét và nặng khoảng 230 kg. Chúng có thân hình chắc nịch, với phần giữa cơ thể rất dày và thuôn dần về phía đuôi. Màu sắc của chúng thường là xám ở phía trên và trắng ở phía dưới, với một đốm trắng đặc trưng ở gốc vây lưng thứ nhất.(Ảnh: Big Fish Expeditions) Là một loài săn mồi cơ hội, cá mập porbeagle chủ yếu ăn các loài cá xương và động vật thân mềm. Chúng khiến người ta choáng váng vì cái miệng khổng lồ. (Ảnh: Angling Ireland) Chúng thường săn mồi ở các vùng nước giàu thức ăn trên thềm lục địa, nhưng cũng có thể di chuyển xa bờ và lặn sâu đến 1.360 mét. (Ảnh: BBC Wildlife Magazine) Cá mập porbeagle có khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể cao hơn so với nước xung quanh, giúp chúng hoạt động nhanh nhẹn và hiệu quả hơn trong việc săn mồi.(Ảnh: VICE) Cá mập porbeagle là loài đẻ con, với phôi thai phát triển trong tử cung của mẹ và sống nhờ vào trứng không thụ tinh. Mỗi năm, cá mập cái thường sinh bốn con non. Khả năng sinh sản thấp khiến loài này dễ bị tổn thương trước áp lực đánh bắt quá mức.(Ảnh: Kayak Fishing Blog) Do giá trị cao của thịt và vây, cá mập porbeagle đã bị khai thác mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ. Điều này dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng, đặc biệt là ở Bắc Đại Tây Dương. Hiện nay, cá mập porbeagle được xếp vào danh sách loài dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ để tránh nguy cơ tuyệt chủng.(Ảnh: hi.no) Mời quý độc giả xem thêm video: "Hoang mang" với những "quái thú" ở Việt Nam gây xôn xao dư luận.

