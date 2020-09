Tivi "Make in Vietnam": Vsmart và Asanzo "độc chiếm" thị phần

Không chỉ những chiếc tivi ngoại nhập mới được ưa chuộng, hiện nay TV make in Việt Nam ngày càng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng với mức giá phải chăng đi kèm với chất lượng. Nhắc đến thương hiệu TV Việt, mới đây nhất người dùng biết đến Vsmart. Cuối năm 2019, Vsmart chính thức công bố thế hệ tivi đầu tiên mang thương hiệu Vsmart với 5 mẫu có kích thước từ 43 đến 55 inch. Dòng sản phẩm cao cấp KE sở hữu thiết kế kim loại tràn viền 3 cạnh, viền màn hình siêu mỏng, trong khi dòng KD vẫn giữ phong cách tràn viền nhưng cân bằng hơn về mặt thiết kế, tối ưu cho trải nghiệm hình ảnh và nội dung. 5 mẫu TV của Vsmart được quan tâm nhất hiện nay gồm KE8500 55 inch, KE8100 49 inch, KD6800 (55/50 inch) và KD6600 (43 inch). Cả 5 model này sẽ đều có độ phân giải 4K, hỗ trợ công nghệ âm thanh Dolby Audio và các tính năng thông minh được tối ưu riêng cho người Việt. Phiên bản cao cấp 55KE8500 có màn hình 55 inch, viền siêu mỏng, cạnh bên gọn gàng hơn nhiều so với dòng KD. Trên hai model đắt tiền, góc nhìn tiếp tục được cải thiện và màu đen cũng sâu hơn một chút, được bán với giá 14,5 đồng. Hình ảnh sắc nét gấp 4 lần Full HD với độ phân giải Ultra HD 4K là ưu điểm của Android Tivi Vsmart 4K 49 inch 49KE8100 đang được bán với giá 11,9 đồng. Công nghệ Dynamic Contrast trên Android Tivi có cơ chế tự thay đổi độ tương phản giúp các mức sáng được điều chỉnh theo những gì đang diễn ra trên màn hình, công nghệ Dolby Digital Plus. Thuộc phân khúc bình dân hơn, TV Vsmart 4K 55 inch 55KD6800 vẫn sở hữu màn hình siêu mỏng cùng công nghệ xử lý hình ảnh PQ Engine 4K sắc nét tạo cảm giác hình ảnh không bị giới hạn. Sản phẩm hiện đang được bán với giá khoảng 11 đồng. Trong khi đó phiên bản 50 inch mang đến trải nghiệm hình ảnh không giới hạn, hình ảnh sắc nét gấp 4 lần Full HD, công nghệ HDR10 tăng cường độ tương phản trên từng khung hình. Ngoài những tính năng cơ bản đặc biệt, sản phẩm còn có thể chiếu từ màn hình điện thoại lên tivi qua ứng dụng Screen Cast, Chromecast build-in. Phiên bản 43 inch của dòng KD cũng có thiết kế tương tự các bản trên với màn hình độ phân giải Ultra HD 4K, công nghệ âm thanh Dolby Digital Plus. Vsmart 4K 43 inch 43KD6600 được cải tiến về tốc độ xử lý nên quá trình khởi chạy và mở ứng dụng vô cùng nhanh và mượt mà. TV Vsmart 43 inch 43KD6600 hiện được bán với giá khoảng 7 triệu đồng, còn bản 50 inch giá khoảng 8,9 triệu đồng. Không chỉ có chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt, những dòng TV make in Vietnam của Vinsmart còn có thiết kế tinh tế như một món đồ trang trí nội thất cho ngôi nhà. Nhắc tới những chiếc TV thương hiệu Việt Nam, nhất định không thể bỏ qua Asanzo. Những chiếc tivi của Asanzo đa dạng cả về kiểu dáng, kích thước và dòng tivi, được sản xuất với dây chuyền và công nghệ Nhật Bản mà giá cả cũng khá phải chăng. Dòng sản phẩm SmartTV mới nhất của Asanzo gồm hai model: Smart TV Kính cường lực 55 inch 55SK900 và SmartTV 4K Kính cường lực 65 inch 65SK990. Cả hai đều có thiết kế tối giản, nhưng hiện đại cùng màn hình ''không viền'' đón đầu xu thế. Asanzo mạnh dạn trang bị cho Smart TV cường lực hai lớp đầu tiên tại Việt Nam tấm kính với độ mỏng 3mm tăng khả năng chống trầy xước, chịu được lực tác động mạnh từ bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị, màu sắc, độ tương phản... Về công nghệ âm thanh, hình ảnh, bộ đôi này được trang bị tấm nền có độ phân giải tới 4K (3.840 x 2.160 pixel), 1,07 tỷ màu mang lại hình ảnh sắc nét và rực rỡ. Công nghệ HDR đi kèm còn giúp tăng cường màu sắc và độ tương phản, đồng thời tăng chất lượng hình ảnh hiển thị. TV được trang bị thêm trợ lý ảo thông minh giúp gọi nhanh các ứng dụng và tìm kiếm các thông tin cần thiết ngay, đã khắc phục hoàn toàn lỗi không xem được Youtube. Hiện bộ đôi Smart TV mới của Asanzo được bán với mức giá tham khảo là 9.900.000 VND cho mẫu 55 inch và 16.990.000 VND cho mẫu 65. Trước đó, Asanzo cũng từng gây sốt với những mẫu smart TV và TV iSlim với đủ các lựa chọn màn hình từ 25 - 100 inch. Asanzo tuyên bố được 'minh oan', hoạt động trở lại | VTC1

