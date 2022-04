Tìm thấy dấu vết của người ngoài hành tinh chứa chất lạ ở Nga

Một nhóm nghiên cứu người Nga đã phát hiện nhiều phiến đá có hình dạng đĩa bay ở một khu vực thuộc vùng sâu vùng xa của Volgograd ở độ sâu khoảng 40m bên dưới lòng đất. Điều đặc biệt là vật thể này được phủ một lớp kim loại vonfram (một kim loại cứng màu xám dùng để chế tạo thép hợp kim và các sợi trong bóng đèn điện)... đây là kim loại thường được sử dụng trong công nghiệp thuộc về quân đội. Vonfram là một trong những loại vật liệu có độ nóng chảy cao nhất và thường được dùng để chế tạo các đồ vật phóng lên vũ trụ do bởi chúng có thể chịu được nhiệt độ cực cao khi một vật đi vào khí quyển. Tuy nhiên, nguồn gốc của những phiến đá này vẫn là một bí ẩn. Được biết, lần phát hiện này được thực hiện bởi Kosmopoisk, một tổ chức khoa học người Nga. Trước đó, vào năm 2015, đội đã tìm được nhiều hòn đá có hình dạng đĩa bay. Tuy nhiên, mới gần đây, họ mới phát hiện được một phiến đá to hơn nhiều lần so với những tìm kiếm trước đó. "Các phiến đá chúng tôi tìm thấy trước đó có đường kính chưa đến một mét và một phiến ở Kuzbass có đường kính khoảng 2 mét", người dẫn đầu đoán khám phá Chernobrov cho biết. Vì những phiến đá này có hình đĩa bay nên nhiều người theo thuyết âm mưu đã nghi ngờ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Thợ săn UFO nổi tiếng Scott Waring cho rằng, đây chính là dấu vết của người ngoài hành tinh. Trong buổi thảo luận, ông Waring lý giải: "Những phiến đá này trông rất giống với những phiến đá mà tôi đã thấy trong bức ảnh của NASA trên Sao Hỏa... ...Do đó, tôi kết luận rằng những vật thể này là những máy dò quân đội, nhưng có lẽ chúng đã bị hỏng trong cuộc tấn công Sao Hỏa và rơi xuống Trái Đất". Hiện chiếc đĩa bay này đang đặt ở Bảo tàng Zhirnovsky để tiến hành nghiên cứu để để quyết định niên đại cũng như vật liệu cấu thành nên chúng. Vonfram hay còn gọi là Wolfram hoặc Tungsten, là 1 nguyên tố hóa học có ký hiệu là W. Vonfram là một kim loại hiếm khi được tìm thấy tự nhiên trên Trái đất, nó thường tồn tại bên trong các hợp chất cùng các nguyên tố khác. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

