Tiết lộ sốc: UFO trồi lên từ đáy biển khiến con người khó "bắt"?

Phó Chủ tịch Liên minh Quốc tế về Nghiên cứu Ngoài Trái Đất (ICER) Gary Heseltine cho biết, UFO có thể đến từ dưới biển chứ không phải trên bầu trời trong các cuộc gặp gỡ kỳ lạ mà con người từng chứng kiến. Theo ông Heseltine, điều này cũng giải thích lí do vì sao các video gần đây về vật thể bay không xác định thường xuất hiện xung quanh các tàu quân sự. Một đoạn video tàu Hải quân Mỹ bị UFO cuốn vào khiến các nhà nghiên cứu tin rằng căn cứ của người ngoài hành tinh nằm dưới biển sâu. "Trong lịch sử, có rất nhiều trường hợp nhân chứng nhìn thấy UFO vọt lên từ dưới nước với tốc độ cực nhanh lên bầu trời rồi biến mất một cách bí ẩn trong không trung... Việc một số phi công "giáp mặt" với UFO đã khiến cho nhiều người nghi ngờ UFO xuất hiện từ không trung. Tuy nhiên, rất có thể UFO ẩn nấp ở các đại dương và rãnh sâu nhất của Trái Đất, và đó có thể là căn cứ bí mật - không thể chạm đến - của người ngoài hành tinh. Nghe có vẻ điên rồ nhưng con người chúng ta chỉ biết 5% bí mật của đại dương. Con người biết nhiều về bề mặt của Mặt Trăng hay sao Hỏa hơn là đại dương. Vì vậy, với tôi, đó là lý do giải thích tại sao UFO thường được nhìn thấy vọt lên từ dưới nước thường xuyên", ông Gary Heseltine nói. Nhà làm phim Jeremy Corbell, người đã phát hành video "UFO hình kim tự tháp" nổi tiếng cho rằng các phương tiện được nhìn thấy nhờ tàu Hải quân Mỹ là "trung gian" - có nghĩa là chúng có thể hoạt động cả trên không và dưới nước. Cựu phi công Hải quân Mỹ David Fravor từng tiết lộ về cuộc chạm trán với UFO ngoài khơi San Diego năm 2004. Ông cho biết vật thể không xác định có kích thước chiếc Boeing 747 và "trồi lên từ đáy biển". Vật thể lạ "dài khoảng 12 m, có hình bầu dục, giống như viên kẹo Tic Tac" và "tiến, lùi, sang trái, sang phải" khó đoán. Ông Fravor đã cố gắng chặn vật thể này nhưng nó vọt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Ông Fravor kể rằng nhờ máy bay có trang bị camera hồng ngoại, một thành viên khác ghi được hình ảnh một trong những vật thể bay sau khi hệ thống radar bị phá nhiễu. Phi công này đang thực hiện nhiệm vụ thu hồi máy bay không người lái thì phát hiện "một vật thể tối trồi lên từ đáy biển". "Đó là thứ gì vậy? - phi công nói". Ông Fravor nói vụ việc còn lặp lại vài tháng sau đó. "Khi anh ta đang thu hồi ngư lôi. Vật chất tối lại xuất hiện. Nó chắc chắn không thể là tàu ngầm. Vật thể hình tròn to lớn này đang trồi lên từ biển sâu và phi công la hét trong đường truyền liên lạc, gấp rút đưa thợ lặn lên khỏi mặt nước, trong khi làm mất ngư lôi". Ông Fravor nói viên phi công quả quyết rằng ngư lôi không chìm xuống nước mà "bị vật chất tối đó hút vào". Cựu tư lệnh hải quân Mỹ cho rằng vật thể lạ có thể "thao túng" trọng lực, bay qua khoảng không. Mời các bạn xem video: Dấu vết người ngoài hành tinh trong phim tài liệu về Mặt trăng. Nguồn: Neews

Phó Chủ tịch Liên minh Quốc tế về Nghiên cứu Ngoài Trái Đất (ICER) Gary Heseltine cho biết, UFO có thể đến từ dưới biển chứ không phải trên bầu trời trong các cuộc gặp gỡ kỳ lạ mà con người từng chứng kiến. Theo ông Heseltine, điều này cũng giải thích lí do vì sao các video gần đây về vật thể bay không xác định thường xuất hiện xung quanh các tàu quân sự. Một đoạn video tàu Hải quân Mỹ bị UFO cuốn vào khiến các nhà nghiên cứu tin rằng căn cứ của người ngoài hành tinh nằm dưới biển sâu. "Trong lịch sử, có rất nhiều trường hợp nhân chứng nhìn thấy UFO vọt lên từ dưới nước với tốc độ cực nhanh lên bầu trời rồi biến mất một cách bí ẩn trong không trung... Việc một số phi công "giáp mặt" với UFO đã khiến cho nhiều người nghi ngờ UFO xuất hiện từ không trung. Tuy nhiên, rất có thể UFO ẩn nấp ở các đại dương và rãnh sâu nhất của Trái Đất, và đó có thể là căn cứ bí mật - không thể chạm đến - của người ngoài hành tinh. Nghe có vẻ điên rồ nhưng con người chúng ta chỉ biết 5% bí mật của đại dương. Con người biết nhiều về bề mặt của Mặt Trăng hay sao Hỏa hơn là đại dương. Vì vậy, với tôi, đó là lý do giải thích tại sao UFO thường được nhìn thấy vọt lên từ dưới nước thường xuyên", ông Gary Heseltine nói. Nhà làm phim Jeremy Corbell, người đã phát hành video "UFO hình kim tự tháp" nổi tiếng cho rằng các phương tiện được nhìn thấy nhờ tàu Hải quân Mỹ là "trung gian" - có nghĩa là chúng có thể hoạt động cả trên không và dưới nước. Cựu phi công Hải quân Mỹ David Fravor từng tiết lộ về cuộc chạm trán với UFO ngoài khơi San Diego năm 2004. Ông cho biết vật thể không xác định có kích thước chiếc Boeing 747 và "trồi lên từ đáy biển". Vật thể lạ "dài khoảng 12 m, có hình bầu dục, giống như viên kẹo Tic Tac" và "tiến, lùi, sang trái, sang phải" khó đoán. Ông Fravor đã cố gắng chặn vật thể này nhưng nó vọt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Ông Fravor kể rằng nhờ máy bay có trang bị camera hồng ngoại, một thành viên khác ghi được hình ảnh một trong những vật thể bay sau khi hệ thống radar bị phá nhiễu. Phi công này đang thực hiện nhiệm vụ thu hồi máy bay không người lái thì phát hiện "một vật thể tối trồi lên từ đáy biển". "Đó là thứ gì vậy? - phi công nói". Ông Fravor nói vụ việc còn lặp lại vài tháng sau đó. "Khi anh ta đang thu hồi ngư lôi. Vật chất tối lại xuất hiện. Nó chắc chắn không thể là tàu ngầm. Vật thể hình tròn to lớn này đang trồi lên từ biển sâu và phi công la hét trong đường truyền liên lạc, gấp rút đưa thợ lặn lên khỏi mặt nước, trong khi làm mất ngư lôi". Ông Fravor nói viên phi công quả quyết rằng ngư lôi không chìm xuống nước mà "bị vật chất tối đó hút vào". Cựu tư lệnh hải quân Mỹ cho rằng vật thể lạ có thể "thao túng" trọng lực, bay qua khoảng không. Mời các bạn xem video: Dấu vết người ngoài hành tinh trong phim tài liệu về Mặt trăng. Nguồn: Neews