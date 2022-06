Tiết lộ rúng động của nữ phi công Mỹ từng chạm trán UFO

Trung tá Alex Dietrich (41 tuổi) là một phi công chiến đấu đã nghỉ hưu. Cô từng nhìn thấy một vật thể bay không xác định (UFO) trong cuộc tập trận huấn luyện định kỳ vào năm 2004 ngoài khơi bờ biển Nam California. Khi đó, Dietrich và đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ trên máy bay F-18 Super Hornet, cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz ở Thái Bình Dương, gần Mexico. Nhóm máy bay bỗng nhận thấy một vật thể di chuyển nhanh và bất thường. Chỉ huy Dave Fravor đã yêu cầu bà Dietrich bay yểm trợ trong khi ông bay đến gần vật thể bí ẩn. Vật thể này bắt chước chuyển động của máy bay rồi biến mất. Một đoạn video đã ghi lại hình ảnh vật thể bay không xác định có màu trắng, với hình dạng như viên kẹo Tic Tac. Trong đoạn phim, người ta có thể nghe thấy tiếng bình luận và cảm thán của các phi công có mặt tại hiện trường. Đoạn video được Viện Học viện Khoa học và Nghệ thuật To The Stars phát hành vào năm 2017. Song nó chỉ thu hút dư luận sau khi được Lầu Năm Góc xác thực. Đoạn video sẽ xuất hiện trong bản báo cáo về các UAPs. "Tôi hy vọng sẽ không phải mang cái tên người UFO hay người Tic-Tac trong suốt phần đời còn lại của mình. Đây không phải là những gì tôi đã hình dung về chính mình", Dietrich cho biết. Alex Dietrich thường được đưa vào Lầu Năm Góc hoặc phải đứng trước quốc hội để trả lời những câu hỏi về UFO nói trên. Cô còn nhận được hàng loạt cuộc gọi từ những người quan tâm đến sự kiện bí ẩn này. “Tôi cảm thấy bản thân có bổn phận và nghĩa vụ”, Dietrich giải thích nguyên nhân tiếp nhận phỏng vấn. “Tôi điều khiển một chiếc máy bay do người dân tài trợ qua tiền thuế, tôi làm nhiệm vụ với tư cách là một sĩ quan quân đội”. “Do đó, khi người dân có thắc mắc về những vấn đề không tuyệt mật, tôi có thể chia sẻ hoặc đưa ra phản ứng hợp lý. Tôi sẽ làm vậy. Tôi không muốn là người từ chối bình luận”. Mỗi khi hội ngộ, bà Alex Dietrich và cựu chỉ huy Dave Fravor đều chia sẻ quan điểm về sự kiện kỳ lạ. “Chúng tôi thống nhất rằng nếu ngày hôm đó chúng tôi bay riêng lẻ, chúng tôi sẽ không nói ra bất kỳ điều gì”, bà Dietrich kể lại. Thực tế, Dietrich không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về UFO. Cô đã thực hiện hơn 200 nhiệm vụ bay chiến đấu, 57 chuyến tuần tra chiến đấu và các nhiệm vụ tấn công mặt đất trong hai lần thực hiện nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan. Hải quân đã cử cô đi học trường ngoại ngữ và cô từng là kiến trúc sư chiến lược cho đội ổn định quân sự - dân sự ở tỉnh Ghazni của Afghanistan. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

