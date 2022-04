Tiếp tục rò rỉ thêm bản CAD cực xịn xò của iPhone 14 Pro

Bản kết xuất CAD mới của iPhone 14 Pro cho thấy nó có thể cung cấp cho người dùng nhiều không gian màn hình hơn một chút so với các mẫu Pro trước đó nhờ các viền mỏng hơn xung quanh cạnh của màn hình. Tai thỏ làm nên thương hiệu của Apple đã được chuyển sang rãnh cắt hình viên thuốc cho Face ID và lỗ đục cho camera selfie. Nhờ đó, iPhone 14 Pro sẽ có màn hình lớn hơn, diện tích sử dụng cũng được tối ưu hóa hơn. Đây không phải là bản vẽ CAD đầu tiên của iPhone 14 Pro và chúng ta được thấy. Trước đó, các hình ảnh hiển thị dựa trên CAD rất chi tiết của iPhone 14 Pro đã được chia sẻ, cho thấy thân máy dày hơn một chút và chiều rộng và chiều cao hầu như không thay đổi so với iPhone 13 Pro. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết tất cả 4 mẫu iPhone 14 mới sẽ có camera selfie hỗ trợ tự động lấy nét nhưng không có Touch ID dưới màn hình hay camera zoom kính tiềm vọng. Chuyên gia Ming-Chi Kuo cho biết, doanh số đáng thất vọng của iPhone mini khiến Apple đã loại bỏ sản phẩm này từ thế hệ iPhone 14. Thay vào đó, hãng bổ sung phiên bản mới mang tên Max. Cụ thể, iPhone 14 sẽ có bốn phiên bản mang tên mã D27, D28, D73 và D74. Trong đó, D27 và D28 có kích thước màn hình 6,1 inch và 6,7 inch, được cho là iPhone 14 và iPhone 14 Max. Còn D73 và D74 là 14 Pro và 14 Pro Max, sử dụng màn hình độ phân giải sẽ cao hơn so với thế hệ 13. Dòng Pro dự kiến có màn hình dạng đục lỗ trong khi hai model tiêu chuẩn vẫn sử dụng màn hình tai thỏ giống iPhone 13. Hai bản Pro còn có khung sườn bằng hợp kim titan bền và chống trầy xước tốt hơn. iPhone 14 và 14 Max sẽ vẫn sử dụng chip A15 Bionic hoặc phiên bản nâng cấp của A15 với nhiều nhân GPU hơn. Trong khi đó, bộ đôi 14 Pro và Pro Max sẽ được trang bị thế hệ A16 Bionic sản xuất trên tiến trình 4 nm mới nhất. Dung lượng RAM của dòng iPhone 14 sẽ là 6 GB. Nhà phân tích Ming Chi Kuo từng đưa thông tin Apple định giới thiệu tính năng kết nối vệ tinh trên iPhone 13. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, thế hệ iPhone 14 mới được trang bị tính năng này, hỗ trợ thiết bị có thể gọi điện, nhắn tin trong trường hợp khẩn cấp mà không cần sóng di động. Bộ bốn iPhone 14 dự kiến được Apple công bố trong tháng 9 với giá khởi điểm có thể tăng thêm 50-100 USD so với iPhone 13. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

