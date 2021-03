Tiền ngũ cốc, tiền gỗ và những đồng tiền kỳ lạ nhất thế giới

Loại tiền tệ bằng đá này được người dân ở đảo Yap, thuộc Micronesia, Thái Bình Dương sử dụng hàng thế kỷ qua, nhưng không ai nhớ rõ chúng xuất hiện từ khi nào. Chúng đều mang đặc điểm chung là rất nặng, làm từ đá vôi chở từ Palau sang. Đây là hòn đảo nằm cách đảo Yap chừng 400km về phía tây nam. Có những đồng tiền được đúc với trọng lượng và kích thước cần 20 người đàn ông trưởng thành di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Khi đó, hệ thống tiền tệ của người dân dựa theo sự sở hữu truyền miệng. Tức là để mua một món đồ, họ chỉ cần sự chấp thuận của chủ sở hữu và di chuyển viên đá tới nơi là xong. Cách đây hàng thế kỷ, nhiều khu vực Đông Phi và sa mạc Sahara lưu hành một trong những phương thức thanh toán cổ nhất thế giới đó là trao đổi hàng hóa. Điển hình là việc người dân mua thực phẩm bằng cách trao đổi những củ nghệ được gói trong xơ dừa. Năm 2007, chính phủ Mông Cổ đã phát hành một đồng tiền có in hình... tổng thống Mỹ. Vị tổng thống đó là John F.Kenedy – tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Điều thú vị nhất là trên mặt đồng xu có một cái nút nhỏ, khi nhấn vào, một đoạn ngắn bài diễn văn ngắn của tổng thống Kenedy sẽ được phát ra. Lý do khiến đồng xu này ra đời thì... vẫn chưa ai giải thích được. Sau Chiến tranh Thế giới I (1918), Đức rơi vào những ngày khủng hoảng kinh tế không thể kiểm soát nổi. Do đó nhiều khu vực trên đất nước này đã... tự đặt ra đồng tiền riêng cho mình. Hệ thống tiền tệ này có những đặc điểm khá là kì lạ: chúng được làm từ….bất cứ nguyên liệu nào người ta có thể có được, từ nhôm đến lá bài hay thậm chí… cả gỗ. Thời kỳ Đức Quốc Xã từ năm 1933 - 1945, người Do Thái đã phải sống cuộc sống như ở địa ngục. Đồng tiền Holocaust được phát-xít Đức cho ra đời với mục đích sử dụng cho các khu vực sinh sống biệt lập của người Do Thái tại Đức, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Hà Lan. Bạn từng nghe đến đồng tiền có đơn vị là "giờ" - hour - bao giờ chưa? Tại Mỹ, hay cụ thể hơn là vùng Ithaca tại New York có một loại tiền như thế, mang tên Ithaca Hour. Đồng Ithaca Hour được in trên giấy cao cấp, trên mặt tờ tiền bao gồm các loại hoa văn cực kì phức tạp, khiến việc làm giả có thể nói là bất khả thi. Năm 1997, African Nation Of Zaire, nay là Cộng hòa Congo vừa lật đổ thành công chế độ độc tài chuyên chế Monbutu. Họ cần một loại tiền tệ mới để đánh dấu sự đổi thay chính trị lớn lao này. Tuy nhiên, các khó khăn tài chính đang chồng chất lên chính phủ mới còn non nớt, khiến họ không thể thực hiện điều đó. Và giải pháp cuối cùng được đưa ra: họ cắt đi phần khuôn mặt của người cầm quyền tàn ác vừa bị lật đổ - “gã” độc tài Joseph Mobutu, và thế là có một đồng tiền mới! Một sự sáng tạo đầy sâu cay! Một loại tiền tệ kỹ thuật số, được lưu hành từ năm 2009 tên là Bitcoin. Trong vài năm ngắn ngủi, Bitcoin đã khiến cả thế giới phải sửng sốt khi giá trị tăng chóng mặt. Rất nhiều loại hình thanh toán trực tuyến đã chấp nhận sử dụng Bitcoin. Thậm chí, tại Canada còn có cây ATM cho phép đổi Bitcoin thành tiền thật. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2012, Canada cho sản xuất đồng xu đặc biệt. Đó là đồng 25cent, với một mặt đồng xu là loài khủng long Pachyrhinosaurus (khủng long 3 sừng), mặt kia là hình nữ hoàng Elizabeth. Nhưng điều đặc biệt của loại xu này không dừng ở đó. Trong bóng tối, mặt có hình khủng long sẽ có thể phát sáng, và đặc biệt, chỉ hình bộ xương của chúng có thể sáng lên trong màn đêm.

Loại tiền tệ bằng đá này được người dân ở đảo Yap, thuộc Micronesia, Thái Bình Dương sử dụng hàng thế kỷ qua, nhưng không ai nhớ rõ chúng xuất hiện từ khi nào. Chúng đều mang đặc điểm chung là rất nặng, làm từ đá vôi chở từ Palau sang. Đây là hòn đảo nằm cách đảo Yap chừng 400km về phía tây nam. Có những đồng tiền được đúc với trọng lượng và kích thước cần 20 người đàn ông trưởng thành di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Khi đó, hệ thống tiền tệ của người dân dựa theo sự sở hữu truyền miệng. Tức là để mua một món đồ, họ chỉ cần sự chấp thuận của chủ sở hữu và di chuyển viên đá tới nơi là xong. Cách đây hàng thế kỷ, nhiều khu vực Đông Phi và sa mạc Sahara lưu hành một trong những phương thức thanh toán cổ nhất thế giới đó là trao đổi hàng hóa. Điển hình là việc người dân mua thực phẩm bằng cách trao đổi những củ nghệ được gói trong xơ dừa. Năm 2007, chính phủ Mông Cổ đã phát hành một đồng tiền có in hình... tổng thống Mỹ. Vị tổng thống đó là John F.Kenedy – tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Điều thú vị nhất là trên mặt đồng xu có một cái nút nhỏ, khi nhấn vào, một đoạn ngắn bài diễn văn ngắn của tổng thống Kenedy sẽ được phát ra. Lý do khiến đồng xu này ra đời thì... vẫn chưa ai giải thích được. Sau Chiến tranh Thế giới I (1918), Đức rơi vào những ngày khủng hoảng kinh tế không thể kiểm soát nổi. Do đó nhiều khu vực trên đất nước này đã... tự đặt ra đồng tiền riêng cho mình. Hệ thống tiền tệ này có những đặc điểm khá là kì lạ: chúng được làm từ….bất cứ nguyên liệu nào người ta có thể có được, từ nhôm đến lá bài hay thậm chí… cả gỗ. Thời kỳ Đức Quốc Xã từ năm 1933 - 1945, người Do Thái đã phải sống cuộc sống như ở địa ngục. Đồng tiền Holocaust được phát-xít Đức cho ra đời với mục đích sử dụng cho các khu vực sinh sống biệt lập của người Do Thái tại Đức, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Hà Lan. Bạn từng nghe đến đồng tiền có đơn vị là "giờ" - hour - bao giờ chưa? Tại Mỹ, hay cụ thể hơn là vùng Ithaca tại New York có một loại tiền như thế, mang tên Ithaca Hour. Đồng Ithaca Hour được in trên giấy cao cấp, trên mặt tờ tiền bao gồm các loại hoa văn cực kì phức tạp, khiến việc làm giả có thể nói là bất khả thi. Năm 1997, African Nation Of Zaire, nay là Cộng hòa Congo vừa lật đổ thành công chế độ độc tài chuyên chế Monbutu. Họ cần một loại tiền tệ mới để đánh dấu sự đổi thay chính trị lớn lao này. Tuy nhiên, các khó khăn tài chính đang chồng chất lên chính phủ mới còn non nớt, khiến họ không thể thực hiện điều đó. Và giải pháp cuối cùng được đưa ra: họ cắt đi phần khuôn mặt của người cầm quyền tàn ác vừa bị lật đổ - “gã” độc tài Joseph Mobutu, và thế là có một đồng tiền mới! Một sự sáng tạo đầy sâu cay! Một loại tiền tệ kỹ thuật số, được lưu hành từ năm 2009 tên là Bitcoin. Trong vài năm ngắn ngủi, Bitcoin đã khiến cả thế giới phải sửng sốt khi giá trị tăng chóng mặt. Rất nhiều loại hình thanh toán trực tuyến đã chấp nhận sử dụng Bitcoin. Thậm chí, tại Canada còn có cây ATM cho phép đổi Bitcoin thành tiền thật. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2012, Canada cho sản xuất đồng xu đặc biệt. Đó là đồng 25cent, với một mặt đồng xu là loài khủng long Pachyrhinosaurus (khủng long 3 sừng), mặt kia là hình nữ hoàng Elizabeth. Nhưng điều đặc biệt của loại xu này không dừng ở đó. Trong bóng tối, mặt có hình khủng long sẽ có thể phát sáng, và đặc biệt, chỉ hình bộ xương của chúng có thể sáng lên trong màn đêm.