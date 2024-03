Thủy quái khổng lồ với ngoại hình kỳ dị đến khó tin

Thủy quái này có thân hình khổng lồ và đầu nhỏ không cân đối, với chi trước to và chi sau teo tóp đến vô dụng. Ban đầu, Perucetus colossus được cho là sinh vật lớn nhất mọi thời đại, nhưng sau đó ước tính về cân nặng của nó bị điều chỉnh. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học PeerJ chỉ ra rằng, xương của Perucetus colossus rất nặng, dày đặc hơn so với các động vật có vú khác do phần trung tâm rắn. Để có thể bơi, xương nặng này cần được bù đắp bằng mỡ để tạo sức nổi. Tính toán mới cho thấy các con to nhất trong loài này có thể dài khoảng 20 m và nặng hơn 110 tấn, thua xa các loài cá voi xanh lớn nhất. Loài thủy quái này sống trong thế Thủy Tân của kỷ Cổ Cận và là phần của giai đoạn chuyển tiếp, với các chi chưa hoàn toàn biến đổi. Nghiên cứu này đã mở ra những hiểu biết mới về sinh vật biển cổ đại và sự tiến hóa của chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: "Đụng độ" thủy quái dài gần 20m ngay trong vườn nhà.

