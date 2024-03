Bất ngờ lai lịch của thủy quái mình cá mập mặt lợn

Thủy quái này có đôi mắt to đen và lỗ mũi lớn giống mũi lợn, với vây lưng sắc nét và góc cạnh, khác biệt so với cá mập thông thường. Sau khi các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng, sinh vật kỳ lạ này được xác định là loài cá lưng nhọn cực kỳ quý hiếm (Oxynotus centrina), thường sống ở vùng biển sâu dưới 700 mét. Đây là loài được liệt kê trong danh sách Bảo tồn thiên nhiên và Danh sách Đỏ các loài nguy cấp. Xác của sinh vật này đã được đưa về văn phòng bến cảng để nghiên cứu và xử lý. Oxynotus centrina là một loài cá mập nhám thuộc họ Oxynotidae. Chúng sống ở phía đông Đại Tây Dương từ Na Uy kéo dài đến Nam Phi, nhưng thường được trông thấy nhiều nhất ở biển Địa Trung Hải. Ở các khu vực này, chúng thường được gọi là cá heo do tiếng rên rỉ trong nước. Cái tên của nó bắt nguồn từ khuôn mặt có phần hài hước giống lợn, với mặt cắt hình tam giác, đầu rộng và dẹt, mõm phẳng, cùng với những đường gờ trên mắt mở rộng thành các núm tròn lớn. Loài cá mập này cũng mang tiếng sát thủ, nhưng nạn nhân của chúng chủ yếu là giun, động vật giáp xác và động vật thân mềm. Mời quý độc giả xem thêm video: "Đụng độ" thủy quái dài gần 20m ngay trong vườn nhà.

