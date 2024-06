Thủy quái dài 7m hiện nguyên hình sau nửa thế kỷ tuyệt tích

Một loài thủy quái mới, thuộc nhóm Nothosaurs, đã được xác định sau nửa thế kỷ kể từ khi hóa thạch của nó được phát hiện trên một hòn đảo ở New Zealand. Nghiên cứu do TS Benjamin Kear từ Bảo tàng Tiến hóa thuộc Đại học Uppsala dẫn đầu, cho biết loài này tung hoành các vùng biển hàng triệu năm trước khi khủng long thống trị đất liền.Hóa thạch được tìm thấy vào năm 1978, nhưng đến nay mới được xác định là một con Nothosaurs với niên đại khoảng 246 triệu năm, thuộc đầu kỷ Tam Điệp. Nothosaurs là tổ tiên xa xôi của Plesiosaur và thuộc nhóm bò sát biển cổ đại Sauropterygian, có thân hình khổng lồ, có thể dài tới 7 mét. Hóa thạch này già hơn 40 triệu năm so với hóa thạch Sauropterygian lâu đời nhất trước đây ở Nam bán cầu. Nguồn gốc và sự phân bố của Nothosaurs vẫn đang được tranh luận, với giả thuyết chúng có thể di cư dọc theo bờ biển vùng cực phía Bắc hoặc sử dụng dòng hải lưu để vượt qua siêu đại dương Panthalassa. Dù bằng cách nào, dòng họ thủy quái này đã lan rộng khắp thế giới trước khi các loài thủy quái khác như thương long, ngư long, và thằn lằn cổ rắn chiếm lĩnh đại dương trong thời đại khủng long. Phát hiện này cũng cho thấy khu vực New Zealand có tiềm năng lớn cho những khám phá về bò sát kỷ Tam Điệp, một thời kỳ quan trọng trong tiến trình tiến hóa của động vật trên Trái đất. Cách đây không lâu, một loài thủy quái mới đã được phát hiện gần Căn cứ Marambio ở Nam Cực, được đặt tên là Marambionectes molinai. Loài này thuộc họ Elasmosauridae - loài thằn lằn cổ rắn có lịch sử từ kỷ Tam Điệp đến kỷ Phấn Trắng. Hài cốt hóa thạch của loài này có niên đại khoảng 67 triệu năm, được phát hiện đầu tiên vào năm 2018 từ Hệ tầng López de Bertodano. Các nhà khoa học đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc khai quật và phân tích, nhưng cuối cùng họ đã tiết lộ bí mật về loài này. Mẫu vật có tình trạng bảo quản tốt, giúp các nhà khoa học xác định được mối liên hệ giữa loài này và các loài khác được tìm thấy ở các vùng lân cận của Nam Cực. Mời quý độc giả xem thêm video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.

