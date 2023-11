Thử vận may, ai ngờ đụng trúng bảo vật quốc gia hàng trăm tỷ

Năm 1979, ông Lý Kiến An nghe tin đồn về "kho báu" ẩn sau cánh đồng phía bắc ngôi làng mình đang sống. Lần theo thông tin lời đồn, ông An tới địa điểm này, sử dụng xẻng để đào một hố sâu 5m và phát hiện ra một kho bảo vật quốc gia có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trong số những đồ cổ mà ông An tìm được, có một lọ gốm với hình vẽ con cò và một chiếc rìu đá đặc biệt quan trọng. Mặc dù gặp phải sự nghi ngờ của mọi người xung quanh, ông An quyết định trao "kho báu" này cho đất nước. Sau nhiều khó khăn, ông đã liên hệ với Cục Di tích Văn hóa Địa phương và bàn giao cổ vật. Các chuyên gia xác nhận đây là di vật văn hóa Ngưỡng Thiều, có niên đại từ năm 5000 TCN đến 3000 TCN. Bình gốm với hình vẽ con cò và chiếc rìu đá được công nhận là tranh trên gốm cổ nhất tại Trung Quốc. Hiện, nó được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc với giá trị ước tính lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ VND). Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh tăng T59 số hiệu 337 vừa được công bố Bảo vật Quốc gia.

