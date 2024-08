Ngắm những lần siêu trăng xanh đẹp lung linh xuất hiện trên thế giới

Siêu Trăng Xanh (Blue Supermoon): Là hiện tượng khi có hai lần trăng tròn xảy ra trong cùng một tháng dương lịch và một trong số đó là siêu trăng. Tên gọi "xanh" không đại diện cho màu sắc mà chỉ mang tính biểu tượng. Ảnh: Tuệ Minh 3 loại siêu trăng khác đó là siêu trăng thông thường, siêu trăng máu và siêu trăng mùa. Ảnh Tuệ Minh Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng di chuyển trên quỹ đạo hình elip vào điểm cực cận, gần Trái đất nhất, khiến chúng ta thấy Mặt trăng to hơn và sáng hơn. Đồ họa: Tuệ Minh Trong lần siêu trăng xanh lần này, Mặt trăng to hơn thông thường 14% và sáng hơn 30%. Đồ họa: Tuệ Minh Bạn có thể ngắm siêu trăng bằng mắt thường, nhưng để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn hơn thì nên dùng ống nhòm hoặc kính thiên văn. Ảnh: Light Scope Để ghi lại hình ảnh, bạn nên dùng các máy ảnh hoặc hiện nay có nhiều điện thoại có độ zoom và có riêng cả chế độ chụp trăng. Ảnh Sam TM. Trong 12 - 13 lần trăng tròn xuất hiện trong năm thường sẽ có ba hoặc bốn lần có thể được phân loại là siêu trăng, theo định nghĩa thông thường. Siêu trăng tròn gần đây nhất xảy ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Siêu trăng này xuất hiện đúng vào dịp Tết Trung Thu năm ngoái, nhưng vẫn chưa là siêu trăng to nhất năm. Siêu trăng lớn nhất năm 2023 vào tháng 8 và có 2 lần siêu trăng xuất hiện vào ngày 1/8 và 30/8/2023. Trong ảnh là siêu trăng tại Paris nước Pháp - Ảnh: Getty Images Tại Hoa Kỳ, siêu trăng xanh xuất hiện đêm 30/8/2023 để lại nhiều bức ảnh ấn tượng. Ảnh: Getty Image Siêu trăng xanh đêm qua (19/8/2024) xuất hiện bên cạnh tháp CN tại Toronto - Canada. Ảnh: Frank Gunn Người dân ngắm nhìn siêu trăng xanh đêm qua tại hồ Michigan (Hoa Kỳ). Siêu trăng xanh tháng 8 lặn phía sau đỉnh tháp của nhà thờ Gothic Duomo ở Milan, Ý. Ảnh: Luca Bruno Trăng xanh mọc phía sau ngôi làng Ujue, miền bắc Tây Ban Nha trong đêm 19/8/2024. Ảnh: Alvaro Barrientos Siêu trăng xanh đêm qua mọc trên đỉnh Đền thờ Taj Mahal - Ấn Độ. Ảnh Indian Epress Một bạn trẻ ghi lại cảnh siêu trăng cùng với quả bóng bay hình vịt Donal - Ảnh: FB Nhị Đặng siêu trăng xanh được chụp ở gần khu vực Tháp Lôi Phong, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Getty Mời độc giả xem thêm video thả bóng bay Donal cùng siêu trăng tại TP Hồ Chí Minh - Nguồn FB Nhị Đặng.

